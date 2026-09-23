Komunikat powiatu co czeka placówkę?

Decyzja o rezygnacji dyrektora została oficjalnie zaakceptowana przez władze powiatu. Jacek Walkowski będzie kierował szpitalem do końca września 2026 roku.Wybór nowego szefa starachowickiego szpitala odbędzie się w trybie konkursowym, zgodnie z przepisami ustawy o działalności leczniczej. Do czasu rozstrzygnięcia postępowania obowiązki dyrektora przejmie osoba wyznaczona do zapewnienia pełnej ciągłości pracy placówki.

Dyrektor Walkowski rezygnuje. Co było powodem?

Zarząd Powiatu Starachowickiego poza oficjalnym komunikatem nie komentuje decyzji Dyrektora Walkowskiego. Nieoficjalne informacje wskazują, że starachowicki szpital miał wygenerować stratę przekraczającą 17 mln zł w pierwszej połowie 2026 roku. Wpływ na rezygnację, poza aspektem finansowym mogły mieć też konflikty wewnętrzne. Na koniec 2025 roku zobowiązania Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starachowicach wynosiły 65,99 mln zł, z czego 50,55 mln zł stanowiły zobowiązania krótkoterminowe.

Autor: Dawid Bąk Dyrektor Jacek Walkowski rezygnuje ze stanowiska

Kim jest Jacek Walkowski? Ponad 30 lat pracy w szpitalu

Jacek Walkowski jest związany ze starachowickim szpitalem od ponad trzech dekad. Jest lekarzem w drugim pokoleniu – jego rodzice, Iza Kaczorowska-Walkowska i Andrzej Walkowski, byli znanymi i szanowanymi medykami.W starachowickim PZOZ zdobył specjalizację z ginekologii i położnictwa, a w trudnych dla oddziału momentach pełnił obowiązki jego kierownika. Przez lata był zastępcą kierownika Oddziału Położniczo-Ginekologicznego z Salą Porodową. Od stycznia 2023 roku pełnił funkcję zastępcy dyrektora do spraw medycznych, a następnie objął kierownictwo nad placówką. W codziennej praktyce lekarskiej specjalizuje się w operacjach laparoskopowych w ginekologii.

Priorytety i plany rozwoju szpitala

Kierując PZOZ w Starachowicach, Jacek Walkowski stawiał na poprawę wyników finansowych oraz stałe podnoszenie jakości usług. Jednym z jego kluczowych celów był rozwój onkologii – w tym uruchomienie Poradni Profilaktyki Chorób Piersi, badań mammograficznych oraz rozszerzenie operacji onkologicznych na oddziale ginekologicznym.Wśród przedstawianych planów znajdowało się również rozszerzenie oferty leczniczej o:

urologię oraz chirurgię szczękowo-twarzową,

rozwój rehabilitacji, medycyny paliatywnej oraz ZOL,

utworzenie wojewódzkiego centrum kardiologii inwazyjnej,

uruchomienie Poradni Stopy Cukrzycowej oraz własnej Pracowni Rezonansu Magnetycznego.

Dyrektor kładł także nacisk na rozwój marketingu i zwiększenie dochodów ze świadczeń komercyjnych.

Ciekawostki z okresu dyrekcji Jacka Walkowskiego

Szpital znalazł się w gronie najlepiej zarządzanych szpitali w Polsce . W listopadzie 2024 r. PZOZ w Starachowicach zajął 10. miejsce w kraju w kategorii szpitali z kontraktem NFZ od 100 do 199 mln zł w zestawieniu „Liderzy zarządzania”. Ranking obejmował ponad 400 szpitali, a ocena bazowała m.in. na rentowności sprzedaży, dynamice kontraktu z NFZ, płynności i dynamice aktywów. Starachowicki szpital był jedyną placówką z województwa świętokrzyskiego wyróżnioną w tej kategorii.

. W listopadzie 2024 r. PZOZ w Starachowicach Ranking obejmował ponad 400 szpitali, a ocena bazowała m.in. na rentowności sprzedaży, dynamice kontraktu z NFZ, płynności i dynamice aktywów. Starachowicki szpital był jedyną placówką z województwa świętokrzyskiego wyróżnioną w tej kategorii. Za jego kadencji mocno rozwijano profil onkologiczny. W listopadzie 2024 r. Walkowski przedstawiał podczas konferencji informacje o kompleksowym leczeniu pacjentów onkologicznych w szpitalu. Placówka wskazywała na działalność m.in. Oddziału Onkologicznego Dziennego, Poradni Onkologicznej, oddziałów szpitalnych i rehabilitacji.

oddziałów szpitalnych i rehabilitacji. W szpitalu uruchomiono pracownię mammografii. Placówka otrzymała dotację celową z budżetu państwa na zakup mammografu i przystosowanie pomieszczeń do potrzeb nowej pracowni. Informację tę szpital podawał przy okazji konferencji profilaktycznej w listopadzie 2024 r.

Walkowski zdecydował o ponownym zawieszeniu opłat za Szkołę Rodzenia. W 2023 r. opłaty zostały czasowo zawieszone, a następnie dyrektor przedłużył bezpłatne zajęcia do końca 2024 r. Co istotne, bezpłatna opcja została rozszerzona także na kobiety spoza powiatu starachowickiego.

W 2023 r. opłaty zostały czasowo zawieszone, a następnie dyrektor przedłużył bezpłatne zajęcia do końca 2024 r. Co istotne, bezpłatna opcja została rozszerzona także na kobiety spoza powiatu starachowickiego. Bronił starachowickiej porodówki w sytuacji dyskusji o jej przyszłości. W kwietniu 2024 r. Walkowski dementował informacje o możliwym zawieszeniu lub likwidacji Oddziału Położniczo-Ginekologicznego z Salą Porodową. W swoim oświadczeniu wskazywał m.in. na zmodernizowane i klimatyzowane pokoje porodowe, możliwość porodu w wodzie oraz pokój rodzinny, w którym ojciec może przebywać z matką i dzieckiem przez całą dobę.

Jednym z większych projektów inwestycyjnych jest rozwój opieki długoterminowej. Szpital informuje o pozytywnej rekomendacji wniosku dotyczącego przeniesienia i modernizacji Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego. Wartość deklarowanego dofinansowania z KPO wynosi 20 mln zł.

W planach inwestycyjnych znalazła się także termomodernizacja całego głównego kompleksu. Projekt obejmuje sześć budynków — A, B, C, D oraz dwa łączniki — i przewiduje m.in. docieplenie ścian i stropodachów oraz wymianę i uzupełnienie stolarki okiennej. Źródło szpitala wskazuje na finansowanie ze środków WFOŚiGW i NFOŚiGW.