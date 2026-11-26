Fundacja kardynała Oleśnickiego i tajemnica średniowiecznego granicznika

Początki tej niezwykłej budowli sięgają 1430 roku – powstała zaledwie dwie dekady po zwycięskiej bitwie pod Grunwaldem. Jej fundatorem był potężny hierarcha kościelny, biskup krakowski i późniejszy kardynał Zbigniew Oleśnicki. Kaplicę wymurowano z czerwonej cegły połączonej zaprawą wapienną oraz z ciosanego kamienia łupanego, pozyskiwanego ze znanych w regionie skał kunowskich. Wzniesiono ją na planie ośmioboku, z charakterystycznym, ostrołukowym okienkiem gotyckim w ścianie wschodniej oraz sklepioną wnętrzowo eliptyczną kopułą.

Czym jednak kierował się biskup Oleśnicki, stawiając świątynię pośród głębokich lasów? Odpowiedź kryje się w jej nieoczywistej, państwowo-prawnej funkcji. Kaplica została pomyślana nie tylko jako obiekt kultu sakralnego, ale również jako słup graniczny (granicznik) rozdzielający dwa klucze ogromnych dóbr biskupstwa krakowskiego: klucz iłżecki oraz klucz kunowski.

Pamiątką po wielkim fundatorze pozostaje wbudowany w niszy nad prostokątnym wejściem kamienny kartusz z herbem Dębno. Rzeźbiarz wyrył nad nim kapelusz kardynalski, a obok umieścił insygnia władzy duchownej i świeckiej: infułę, pastorał, koronę, miecz, berło oraz jabłko królewskie. Poniżej widnieje wyryty w kamieniu napis: EA 1430C (Episcopus Anno 1430 Cracoviensis).

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Dwie osady o jednej nazwie. Jak opustoszało dawne pogranicze?

Obecnie kaplica kojarzona jest z leśnym przysiółkiem wsi Kurzacze w gminie Kunów. Jednak historyczne archiwa kryją dowody na to, że okolica ta wyglądała niegdyś zupełnie inaczej.

W XIX wieku przy dawnym trakcie łączącym Ostrowiec z Iłżą istniały obok siebie aż dwie niewielkie leśne osady, które nosiły dokładnie tę samą nazwę – Kaplica.

Pierwsza z nich leżała w granicach gminy Częstocice i parafii Ostrowiec w powiecie opatowskim.

Druga, położona tuż za granicą gruntów, znajdowała się w gminie Błaziny i parafii Kunów w powiecie iłżeckim.

Oba te przysiółki wzięły swoją nazwę właśnie od stojącego w sąsiedztwie gotyckiego zabytku. Z biegiem dekad, w wyniku naturalnych procesów społecznych, przemian gospodarczych i upadku dawnego szlaku transportowego, drewniana zabudowa i domy dawnych mieszkańców stopniowo znikały. Osady wygasły, a tereny te ponownie wchłonął gęstniejący las. Z dawnego krajobrazu osadniczego na placu boju pozostała jedynie osamotniona, kamienno-ceglana budowla.

W późniejszych stuleciach dbałość o przetrwanie zabytku przejęli dziedzice pobliskiego majątku Janik. Pamięć o konserwacji obiektu zachowywał właściciel Janika Karol Wilhelm Wickenhagen, a jego zięć Wacław Szczygielski oszalował i pobił dach kapliczki nowym gontem.

Pustelnicy, potop szwedzki i odnowienie z 1703 roku

Szczególną kartę w dziejach kaplicy zapisali eremici. W XVII wieku biskup krakowski Andrzej Załuski ufundował tuż obok zabytku niewielką pustelnię. Miejsce to, ze względu na swoje niedostępne i ustronne położenie, dawało schronienie w czasach najcięższych próby.

Podczas niszczycielskiego potopu szwedzkiego w pustelniczym domku ukrywał się proboszcz kościoła szpitalnego w Kunowie, ks. Walenty Prusinowski. Miejscowa tradycja przekazuje, że duszpasterz spędził tu swoje ostatnie dni, po czym został pochowany w pobliżu kaplicy.

Na początku XVIII stulecia w pustelni osiadł kolejny eremita – pustelnik Jakub Nawojski (Iacobus Nawoyski). W 1703 roku podjął się on gruntownej odnowy niszczejącego obiektu. To z jego inicjatywy we wnętrzu ustawiono urokliwą, pełnopostaciową barokową rzeźbę św. Katarzyny panny i męczenniczki, wykonaną z piaskowca.

Nawojski upamiętnił swoje dzieło, wycinając pod herbem fundatora pamiątkowy napis, który do dziś można odczytać na fasadzie:

„Reparavit F. Iacobus Fr. Nawoyski Eremita An. 1703 Dz. 5 Maia”.

Powstańczy punkt kontaktowy i walki w iłżeckich lasach

Ustronne leśne położenie kaplicy sprawiło, że w XIX i XX wieku obiekt zyskał nową rolę – stał się niemym świadkiem walk o niepodległość Polski.

W okresie powstania styczniowego (1863–1864) kaplica św. Katarzyny służyła jako tajny punkt kontaktowy dla oddziałów powstańczych działających w otaczających ją kompleksach leśnych. To właśnie w tej okolicy, 17 stycznia 1864 roku, polski oddział pod dowództwem pułkownika Karola Kality „Rębajły” stoczył zwycięską potyczkę z wojskami rosyjskimi (wydarzenie to przeszło do historii jako bitwa pod Lubienią).

Pamięć o tych wydarzeniach utrwalono w okresie powojennym – w 1979 roku zasłużony działacz PTTK z Ostrowca Świętokrzyskiego, Stanisław Jeżewski, wmurował na ścianie kaplicy piaskowcową tablicę z napisem: MIEJSCE WALKI POWSTAŃCÓW 1863 r..

Zaledwie kilka dekad później, podczas II wojny światowej, ustronna kaplica po raz kolejny posłużyła obrońcom Ojczyzny – mieściła się w niej tajna skrzynka kontaktowa dla lokalnych oddziałów partyzanckich.

Średniowieczna perełka, która przetrwała próbę czasu

Mimo upływu blisko sześciuset lat, najazdów obcych wojsk, burz dziejowych oraz zniknięcia okolicznych osad, mała gotycka kaplica pośród drzew wciąż trwa. Choć na przestrzeni wieków stawała się celem poszukiwaczy skarbu, którzy niszczyli jej wnętrze, obiekt zachował swój pierwotny, średniowieczny charakter. Prace konserwatorskie prowadzone m.in. w latach 1988 i 2004 oraz obecne starania samorządu gminy Kunów i Nadleśnictwa Ostrowiec Świętokrzyski pozwalają chronić ten unikatowy zabytek dla przyszłych pokoleń.

Dziś kapliczka św. Katarzyny w Kurzaczach nie jest tylko zabytkową budowlą. To niezwykły pomnik historii, który przypomina, jak na przestrzeni stuleci zmieniał się świętokrzyski krajobraz – gdzie osady znikały, a pamięć przetrwała w zaklętym w kamieniu i cegle średniowiecznym dziedzictwie.

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źródła: Muzeum Historyczno-Archeologiczne w Ostrowcu Świętokrzyskim, naOSTRO.info, Portal Most the Most („Janik | Kapliczka Św. Katarzyny z 1430r.”), PTTK Świętokrzyskie Szlaki Turystyczne