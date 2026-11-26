Szydłów. Od królewskiej warowni po odzyskany status miasta

Pierwsza pisemna wzmianka o Szydłowie pochodzi z 1241 roku i wiąże się z najazdem Tatarów. Jan Długosz odnotował, że wojska małopolskie stoczyły wówczas bitwę z Tatarami we wsi Chmielnik położonej nieopodal miasteczka Szydłów. Prawa miejskie ośrodek posiadał już przed 1 lipca 1329 roku, kiedy Władysław Łokietek sprzedał mieszczaninowi krakowskiemu Zammeloniemu wójtostwo lokowane na prawie średzkim.

Złoty wiek warowni, rzemiosła i handlu

W połowie XIV wieku król Kazimierz Wielki otoczył miasto murami obronnymi, przekształcił królewską rezydencję w warowny zamek oraz wzniósł okazały kościół. Szydłów stał się ważną warownią strzegącą Małopolski, do której prowadziły trzy bramy: Krakowska, Opatowska oraz Wodna. Rozwojowi gospodarczemu sprzyjały wizyty dworu królewskiego oraz funkcja siedziby starostwa niegrodowego.

Na początku XV wieku zaczęły powstawać pierwsze cechy rzemieślnicze zaspokajające potrzeby lokalnego rynku. Dogodne położenie sprzyjało handlowi tranzytowemu – przez miasto przewożono m.in. wino, chmiel i stada bydła. Szydłowscy kupcy i sukiennicy jeździli z towarami do Sandomierza, gdzie doszło do sporu o opłaty targowe. W 1488 roku król Kazimierz Jagiellończyk rozstrzygnął go na korzyść kupców z Szydłowa, ustalając, że mają płacić wyłącznie za miejsce na rynku, a nie za plac położony poza miastem.

W 1523 roku Zygmunt Stary potwierdził istnienie zbiorowego cechu skupiającego m.in. kowali, ślusarzy, kotlarzy, mieczników, wędzidlarzy, siodlarzy, czapników, stelmachów i bednarzy. Działały także cechy piekarzy, szewców, prasołów, krawców i garncarzy. Miasto słynęło z produkcji sukna, a w połowie XVI wieku cech krawiecki zbudował sukiennice.

Miejski wodociąg i rozwój społeczności żydowskiej

W 1528 roku mieszczanie, korzystając z przywileju Zygmunta I, zbudowali własnym kosztem miejski wodociąg. Wodę czerpano z doliny rzeki Ciekącej i podnoszono do poziomu miasta za pomocą rurmusu (zwanego też rurhausem) wyposażonego w czerpakowe koło wodne oraz dodatkowy zbiornik rezerwowy. Kanałem lub podziemną rurą trafiała ona do głównego zbiornika w mieście, a stamtąd do punktów odbiorczych.

Nad instalacją czuwał rurmistrz (określany też jako rurmagister lub aquaeductor). Użytkownicy uiszczali czynsz na utrzymanie urządzeń i wynagrodzenie rurmistrza, a dzięki wodociągowi powstały łaźnie miejskie pobierające opłatę zwaną łaziebne.

W drugiej połowie XVI wieku Szydłów liczył 710 mieszkańców żyjących w 180 przeważnie drewnianych budynkach. W tym czasie nasiliło się osadnictwo żydowskie – odnotowano wówczas 14 Żydów-gospodarzy. W latach 1534–1564 wzniesiono murowaną bożnicę, a od 1588 roku królewski przywilej zrównał Żydów z kupcami chrześcijańskimi w prawie zakupu towarów i żywności.

Pożary, potop szwedzki i spór ze starostą

Świetność miasta przerwały kolejne kataklizmy i konflikty:

Pożary i najazd wojsk: W 1541 roku pożar zniszczył wiele budynków, zamek i obwarowania. Kolejna pożoga wybuchła w 1630 roku , gdy nieopłacone wojska najemne splądrowały i podpaliły zabudowę.

W pożar zniszczył wiele budynków, zamek i obwarowania. Kolejna pożoga wybuchła w , gdy nieopłacone wojska najemne splądrowały i podpaliły zabudowę. Potop szwedzki i wojna północna: W 1655 roku wojska szwedzkie i węgierskie zniszczyły większość zabudowy, zamek oraz część murów, a łaźnia i wodociągi przestały działać. Z około 1300 mieszkańców przeżyło 350 (w tym 100 Żydów), a liczba domów spadła do 34 . Po najeździe miasto nie odzyskało dawnej świetności, a podczas wojny północnej ludność zdziesiątkowała zaraza, a zamek ponownie splądrowano.

W wojska szwedzkie i węgierskie zniszczyły większość zabudowy, zamek oraz część murów, a łaźnia i wodociągi przestały działać. Z około przeżyło (w tym 100 Żydów), a liczba domów spadła do . Po najeździe miasto nie odzyskało dawnej świetności, a podczas wojny północnej ludność zdziesiątkowała zaraza, a zamek ponownie splądrowano. Bunt przeciw staroście: W drugiej połowie XVIII wieku starosta Maciej Sołtyk bezprawnie zajął ziemię mieszczan i próbował zlikwidować samorząd miejski. W 1777 roku około 300 mieszczan i chłopów z okolicznych wsi wystąpiło zbrojnie przeciw staroście. Spór zakończył się niepomyślnie dla mieszkańców, a król Stanisław August ostro ich skarcił i nakazał pełne posłuszeństwo.

Rozbiory, utrata praw miejskich i dramat XX wieku

Mimo osłabienia w 1793 roku Szydłów został siedzibą sądu ziemskiego. Po III rozbiorze Polski trafił pod zabór austriacki, a w 1809 roku znalazł się w Księstwie Warszawskim jako siedziba powiatu.

W 1822 roku wystawiono na licytację mury miejskie, które przetrwały, ponieważ nie znalazły kupca. Miasto miało wówczas ponad 1600 mieszkańców (w tym 450 Żydów), a głównym zajęciem stało się rolnictwo uzupełniane rzemiosłem. W 1850 roku Szydłów utracił status siedziby powiatu na rzecz powiatu stopnickiego, a w 1869 roku stracił prawa miejskie.

I wojna światowa nie przyniosła większych zniszczeń. W 1929 roku miasteczko zamieszkiwało 2246 osób, z czego 30% stanowiła ludność wyznania mojżeszowego. Podczas II wojny światowej w październiku 1942 roku hitlerowcy wysiedlili ludność żydowską i zgładzili ją w obozach koncentracyjnych, a w latach 1944–1945 działania wojenne ciężko zniszczyły miejscowość.

Odbudowa, fundusze unijne i powrót praw miejskich

Odbudowę rozpoczęto w latach 1945–1946, przywracając zabytki. W latach 60. XX wieku rozwój przemysłu siarkowego w pobliskim Grzybowie poprawił sytuację ekonomiczną osady, a na przełomie lat 70. i 80. powstały nowe budynki oraz inwestycje komunalne.

Po wejściu Polski do Unii Europejskiej środki unijne umożliwiły budowę kanalizacji i oczyszczalni ścieków w Grabkach Dużych i Szydłowie, rewitalizację centrum oraz renowację zabytków. 1 stycznia 2019 roku Szydłów odzyskał prawa miejskie i ponownie stał się miastem.

Źródło: Miasto i Gmina Szydłów