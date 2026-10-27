1 listopada kwesta na starachowickich cmentarzach. Na co w tym roku będzie przeznaczona zbiórka?

Efekty ubiegłorocznej zbiórki

W ubiegłym roku dzięki hojności mieszkańców i odwiedzających cmentarze udało się zebrać 21 tysięcy złotych. Całość tych środków przeznaczono na odnowienie zabytkowego pomnika Marii Duchateau - członkini organizacji niepodległościowych działających w latach 1900–1918, odznaczonej Medalem Niepodległości.

Kolejny rok z rzędu odbędzie się kwesta na wszystkich starachowickich nekropoliach. Środki będzie można wpłacać tradycyjnie do puszek wolontariuszy, ale przygotowaliśmy również możliwość płatności elektronicznych. Zachęcam każdego do wsparcia tej szlachetnej i przydatnej akcji — zapowiada Prezydent Starachowic Marek Materek.

Ratowanie zabytkowych nagrobków w Starachowicach

Przedstawiciele Towarzystwa Przyjaciół Starachowic podkreślają, że prace przy pomnikach wymagają sporego nakładu pracy ze względu na materiał.

Większość starych nagrobków, które tu odnawiamy, wykonana jest z piaskowca. To bardzo trudny budulec. Musimy pogłębić napisy i dodatkowo je zaimpregnować. Efekty są jednak bardzo ładne i powinny przetrwać wiele lat, przypominając historię naszego miasta - mówi Paweł Sadło, prezes Towarzystwa Przyjaciół Starachowic.

Na co zostaną przeznaczone środki zebrane w tym roku?

W tym roku zebrane fundusze zostaną przeznaczone na odnowę mogiły starszego posterunkowego Policji Państwowej — Marcina Kalety ze stanu Oddziału Konnego w Wierzbniku. Policjant zginął na służbie 30 marca 1927 roku w wyniku ran postrzałowych odniesionych podczas obławy na groźnego przestępcę.

To niezwykła i ciekawa historia. Posterunkowy Kaleta zginął podczas obławy na człowieka o pseudonimie „Wiłkas”, przestępcy znanego na terenie trzech powiatów o którym pisała nawet prasa ogólnopolska. Chcemy odrestaurować tę mogiłę, przywrócić jej blask, a co najważniejsze zrekonstruować kolumnę, która wieńczyła nagrobek jeszcze w końcówce lat 90. ubiegłego wieku. Nie mamy zdjęć z tamtego okresu, ale opieramy się na osobach, które pamiętają jej dawny wygląd - powiedziała Aneta Marciniak, wiceprezes Towarzystwa Przyjaciół Starachowic.

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W dotychczasowych edycjach kwesty wzięło udział już około 1,5 tysiąca wolontariuszy, którzy angażowali się w ratowanie zabytkowych nagrobków. Organizatorzy zapraszają wszystkich mieszkańców do wsparcia tegorocznej inicjatywy i dołożenia swojej cegiełki do ochrony dziedzictwa Starachowic.