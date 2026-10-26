Jasne skały, strome ściany i tajemnicze wejście. Ten wąwóz kryje się w Świętokrzyskiem

Agnieszka Jędrasik
Agnieszka Jędrasik
2026-10-26 11:37

Strome zbocza opadające gwałtownie ku dołowi, osłonięte ścianą gęstego lasu i wąski przesmyk, w którym szum wiatru miesza się z ciszą doliny Kamiennej. Wjeżdżając w ten teren, trudno od razu dostrzec, że naturalne rozcięcie w ziemi prowadzi wprost przez stary, uformowany przez naturę wąwóz. To Biała Droga – jeden z najbardziej charakterystycznych i nietypowych zakątków woj. świętokrzyskiego.

Gdzie leży Wąwóz Biała Droga?

Miejscowość Chmielów, na której terenie znajduje się wąwóz, to wieś w powiecie ostrowieckim, leżąca w gminie Bodzechów. Pod względem geograficznym teren ten uchodzi za niezwykle ciekawy, ponieważ stykają się tu trzy krainy: Przedgórze Iłżeckie, Dolina Kamiennej oraz Wyżyna Opatowska. Cały obszar wchodzi w skład Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Kamiennej.

Wieś usytuowana jest w bezpośrednim sąsiedztwie drogi krajowej nr 9 (trasa z Radomia do Rzeszowa) i w bliskiej odległości od Ostrowca Świętokrzyskiego.

Wąskie przejście między wysokimi, jasnymi ścianami skalnymi w Wąwozie Biała Droga. O atrakcji przeczytasz na Eska Starachowice.
Galeria zdjęć 9

Wąwóz, przez który przejedziesz... samochodem

Punkt Biała Droga w wąwozie leży na wysokości 266 m n.p.m. na Przedgórzu Iłżeckim. Przecinają się tu dwa ważne szlaki turystyczne:

  • Czarny szlak turystyczny na trasie Mirzec – Komorniki,
  • Świętokrzyska Droga św. Jakuba.

Co sprawia, że ten wąwóz wyróżnia się na tle innych formacji w regionie? Na trasie łączącej Świrnę z Chmielowem dnem wąwozu poprowadzono utwardzoną drogę asfaltową. Dzięki temu malownicze wnętrze jaru można pokonać nie tylko pieszo czy rowerem, ale również samochodem. Przy wyjeździe z wąwozu na podróżnych czeka wyjątkowa nagroda – roztacza się stamtąd panorama Ostrowca Świętokrzyskiego.

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Najważniejsze fakty w skrócie

  • Lokalizacja: Chmielów (powiat ostrowiecki, gmina Bodzechów).
  • Krajobraz: Kręte i długie wąwozy, buczyny oraz zagajniki w dolinie Kamiennej.Wysokość: 266 m n.p.m..
  • Szlaki: Czarny szlak Mirzec – Komorniki, Świętokrzyska Droga św. Jakuba oraz niebieski szlak rowerowy.
  • Unikalna cecha: Droga asfaltowa biegnąca dnem wąwozu i widok na Ostrowiec Świętokrzyski przy wylocie.

Starożytny skarb, chmiel i XIX-wieczny przemysł

Okolice Chmielowa słyną nie tylko z malowniczych formacji skalnych, ale i z bogatej historii. Nazwa wsi nawiązuje do dawnych upraw chmielu, z których słynął ten rejon. W starożytności przebiegał tędy szlak bursztynowy – dowodem na to było odkopanie na obszarze miejscowości skarbu złożonego ze 100 srebrnych monet.

Z kolei w XIX wieku Chmielów był lokalnym ośrodkiem przemysłowym nad rzeką Kamienną. Wydobywano tu rudę żelaza, uruchomiono wielki piec oraz fabrykę wyrobów żelaznych. Dziś jest to kameralna miejscowość w dolinie Kamiennej, idealna na spokojny spacer lub wycieczkę poza utartym szlakiem.

Świętokrzyskie. W jakiej miejscowości znajduje się obiekt ze zdjecia?
Pytanie 1 z 12
W której miejscowości w Świętokrzyskiem zobaczyć można słynny Dąb Bartek?
Dąb Bartek
 

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