Gdzie leży Wąwóz Biała Droga?

Miejscowość Chmielów, na której terenie znajduje się wąwóz, to wieś w powiecie ostrowieckim, leżąca w gminie Bodzechów. Pod względem geograficznym teren ten uchodzi za niezwykle ciekawy, ponieważ stykają się tu trzy krainy: Przedgórze Iłżeckie, Dolina Kamiennej oraz Wyżyna Opatowska. Cały obszar wchodzi w skład Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Kamiennej.

Wieś usytuowana jest w bezpośrednim sąsiedztwie drogi krajowej nr 9 (trasa z Radomia do Rzeszowa) i w bliskiej odległości od Ostrowca Świętokrzyskiego.

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Wąwóz, przez który przejedziesz... samochodem

Punkt Biała Droga w wąwozie leży na wysokości 266 m n.p.m. na Przedgórzu Iłżeckim. Przecinają się tu dwa ważne szlaki turystyczne:

Czarny szlak turystyczny na trasie Mirzec – Komorniki,

na trasie Mirzec – Komorniki, Świętokrzyska Droga św. Jakuba.

Co sprawia, że ten wąwóz wyróżnia się na tle innych formacji w regionie? Na trasie łączącej Świrnę z Chmielowem dnem wąwozu poprowadzono utwardzoną drogę asfaltową. Dzięki temu malownicze wnętrze jaru można pokonać nie tylko pieszo czy rowerem, ale również samochodem. Przy wyjeździe z wąwozu na podróżnych czeka wyjątkowa nagroda – roztacza się stamtąd panorama Ostrowca Świętokrzyskiego.

Najważniejsze fakty w skrócie

Lokalizacja: Chmielów (powiat ostrowiecki, gmina Bodzechów).

Chmielów (powiat ostrowiecki, gmina Bodzechów). Krajobraz : Kręte i długie wąwozy, buczyny oraz zagajniki w dolinie Kamiennej.Wysokość: 266 m n.p.m..

: Kręte i długie wąwozy, buczyny oraz zagajniki w dolinie Kamiennej.Wysokość: 266 m n.p.m.. Szlaki : Czarny szlak Mirzec – Komorniki, Świętokrzyska Droga św. Jakuba oraz niebieski szlak rowerowy.

: Czarny szlak Mirzec – Komorniki, Świętokrzyska Droga św. Jakuba oraz niebieski szlak rowerowy. Unikalna cecha: Droga asfaltowa biegnąca dnem wąwozu i widok na Ostrowiec Świętokrzyski przy wylocie.

Starożytny skarb, chmiel i XIX-wieczny przemysł

Okolice Chmielowa słyną nie tylko z malowniczych formacji skalnych, ale i z bogatej historii. Nazwa wsi nawiązuje do dawnych upraw chmielu, z których słynął ten rejon. W starożytności przebiegał tędy szlak bursztynowy – dowodem na to było odkopanie na obszarze miejscowości skarbu złożonego ze 100 srebrnych monet.

Z kolei w XIX wieku Chmielów był lokalnym ośrodkiem przemysłowym nad rzeką Kamienną. Wydobywano tu rudę żelaza, uruchomiono wielki piec oraz fabrykę wyrobów żelaznych. Dziś jest to kameralna miejscowość w dolinie Kamiennej, idealna na spokojny spacer lub wycieczkę poza utartym szlakiem.