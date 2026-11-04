Przypadek, który zmienił historię: Jak poszukiwanie soli dało początek uzdrowisku?

Nieoczekiwane odkrycie z 1815 roku i rozwój kurortu w Świętokrzyskiem

Wszystko zaczęło się w 1815 r., gdy radca górniczy inżynier Becker przybył do wsi z zamiarem odnalezienia złóż soli kamiennej. Wykopał głęboki szyb, jednak zamiast cennego surowca z ziemi trysnęła woda o silnym zapachu siarkowodoru. Miejscowi mieszkańcy szybko odkryli jej prozdrowotne właściwości domowymi sposobami, a pomysł utworzenia uzdrowiska zaczął wcielać w życie Walery Wielogłowski.

Plany pokrzyżowały wydarzenia historyczne po powstaniu listopadowym, jednak w 1837 r. nowy właściciel Karol Godeffroy wybudował pierwsze drewniane łazienki, pijalnię wód oraz dom dla kuracjuszy. To właśnie ten rok uznaje się za oficjalną datę powstania soleckiego uzdrowiska, do którego nazwy dodano słowo „Zdrój”. Sławę miejsca przypieczętował ojciec polskiej balneologii, prof. Józef Dietl, który w 1858 r. w opracowaniu „Źródła Lekarskie w Solcu” napisał, że tutejsze woda należy do najskuteczniejszych w całej Europie.

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Era braci Daniewskich i wizyty wielkich gwiazd

Prawdziwy rozwój kurortu nastąpił na przełomie XIX i XX wieku (od 1896 r.), gdy majątek przejęli bracia Włodzimierz i Romuald Daniewscy. Zmodernizowali oni infrastrukturę, wznieśli eleganckie wille (m.in. „Irena” i „Prus”) oraz nadali łazienkom charakterystyczny styl zakopiański po pożarze z 1901 r..

W latach międzywojennych Solec-Zdrój stał się oazą luksusu i spokoju, przyciągając śmietankę towarzyską i artystyczną. Wśród zachwyconych gości korzystających z tutejszych wód siarczkowych wymienić można m.in.:

Ignacego Jana Paderewskiego ,

, divę operową Wandę Wermińską ,

, wybitnego polityka Eugeniusza Kwiatkowskiego ,

, aktora Aleksandra Zelwerowicza.

Współczesny fenomen Solca-Zdroju: Dlaczego to miejsce przyciąga tłumy?

Najsilniejsza woda siarczkowa o unikalnych właściwościach leczniczych

Największym skarbem, jakim dysponuje to uzdrowisko w Świętokrzyskiem, jest woda siarczkowa czerpana z prywatnego „Szybu Soleckiego”. Charakteryzuje się ona stężeniem sięgającym 137 mg H2S/l, co sprawia, że dostarczana bezpośrednio ze źródła do wanien nie wymaga rozcieńczania ani chemicznej obróbki. Z kolei odkryte w późniejszych latach źródło „Malina” posiada wyjątkowe stężenie aktywnych związków siarki na poziomie około 788–900 mg/l.

Kąpiele w wodzie siarczkowej wykazują silne działanie przeciwzapalne, antybakteryjne i regenerujące. Od dekad pomagają w leczeniu różnorodnych schorzeń:

Schorzenia reumatologiczne i zwyrodnieniowe stawów oraz kręgosłupa,

stawów oraz kręgosłupa, Choroby dermatologiczne , takie jak łuszczyca, egzema czy trądzik,

, takie jak łuszczyca, egzema czy trądzik, Stany pourazowe narządu ruchu i dyskopatie,

narządu ruchu i dyskopatie, Schorzenia neurologiczne, narządu krążenia oraz zaburzenia przemiany materii.

Nowoczesne Baseny Mineralne i oaza spokoju

Dzisiejszy Solec-Zdrój to harmonijne połączenie tradycji lecznictwa uzdrowiskowego z nowoczesną strefą wellness. Główną atrakcją są Baseny Mineralne, oferujące jedyny w Polsce gorący basen solankowo-siarczkowy, bogate saunarium oraz nowocześnie wyposażoną przychodnię rehabilitacyjną.

W przeciwieństwie do gwarnych kurortów, Solec-Zdrój zachował Kameralny klimat, gwarantujący prawdziwy wypoczynek w ciszy. Całość dopełnia zabytkowy Park Uzdrowiskowy przylegający bezpośrednio do 120 ha lasu sosnowego, co tworzy naturalny mikroklimat bogaty w leśne olejki eteryczne.

Praktyczny przewodnik: Co warto zobaczyć i robić w Solcu-Zdroju?

Dla kogo to miejsce będzie idealnym wyborem?

Ze względu na wszechstronną ofertę i uzdrawiające otoczenie przyrodnicze, gmina Solec-Zdrój odpowiada na potrzeby różnorodnych grup turystów:

Seniorzy i osoby po urazach , szukający ulgi w bólach kręgosłupa oraz profesjonalnej opieki fizjoterapeutycznej,

, szukający ulgi w bólach kręgosłupa oraz profesjonalnej opieki fizjoterapeutycznej, Osoby przebodźcowane i zmęczone , potrzebujące głębokiego relaksu, odnowy biologicznej i spokojnego snu,

, potrzebujące głębokiego relaksu, odnowy biologicznej i spokojnego snu, Maniacy aktywnego wypoczynku i rodziny, korzystający z tras pieszych, spacerów Nordic Walking oraz tras rowerowych.

Najważniejsze atrakcje Świętokrzyskie w okolicy

Podczas pobytu w Solcu-Zdroju warto zwiedzić najważniejsze punkty miejscowości i okolic:

Park Uzdrowiskowy z Aleją Daniewskich , neoklasycystycznymi Łazienkami oraz historycznymi willami „Irena” i „Prus”.

, neoklasycystycznymi Łazienkami oraz historycznymi willami „Irena” i „Prus”. Zalew rekreacyjny o powierzchni 8 ha , z piaszczystą plażą, wypożyczalnią kajaków i rowerków wodnych oraz łowiskiem dla wędkarzy.

, z piaszczystą plażą, wypożyczalnią kajaków i rowerków wodnych oraz łowiskiem dla wędkarzy. Aleja Aromaterapeutyczna i Aleja Magnoliowa , wyposażone w tablice edukacyjne i bogatą roślinność olejkową.

, wyposażone w tablice edukacyjne i bogatą roślinność olejkową. Zabytkowy Park w Zborowie , oferujący ścieżki przyrodnicze i siłownię na świeżym powietrzu.

, oferujący ścieżki przyrodnicze i siłownię na świeżym powietrzu. Lokalny meleks oraz szlaki turystyczne, pozwalające wygodnie zwiedzić urokliwe zakątki Ponidzia.

Twój idealny kierunek na regenerację

Niezależnie od pory roku, Solec-Zdrój zachwyca czystym powietrzem, unikalnymi na skalę światową wodami leczniczymi i niepowtarzalnym spokojem. Jeśli szukasz miejsca w województwie świętokrzyskim, które pozwoli Ci zadbać o zdrowie i naładować baterie daleko od miejskiego zgiełku, ten kurort będzie strzałem w dziesiątkę. Przekonaj się osobiście, dlaczego ta wyjątkowa wieś od niemal 200 lat nieustannie zachwyca przybywających gości!