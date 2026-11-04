Odkrycie wsi Radzanów. Oaza spokoju tuż przy Busku-Zdroju

Większość kuracjuszy i turystów przyjeżdżających do Buska-Zdroju skupia się na spacerach wokół reprezentacyjnego Parku Zdrojowego czy słynnej tężni solankowej. Niewielu jednak wie, że zaledwie około 3 do 5 kilometrów na południe od uzdrowiska leży urokliwa wieś Radzanów.

Dla osób poszukujących ucieczki od zgiełku to prawdziwy strzał w dziesiątkę:

Wygodny dojazd: Z Buska-Zdroju do Radzanowa prowadzi asfaltowa, oświetlona ścieżka pieszo-rowerowa o długości około 3 km.

Z Buska-Zdroju do Radzanowa prowadzi asfaltowa, oświetlona o długości około 3 km. Malownicze położenie: Miejscowość leży w granicach obszarów chronionych, takich jak Szaniecki Park Krajobrazowy oraz Nadnidziański Park Krajobrazowy.

Miejscowość leży w granicach obszarów chronionych, takich jak oraz Nadnidziański Park Krajobrazowy. Sielski klimat: Radzanów zachował spokojny, wiejski charakter, idealny na relaks na łonie natury.

Poruszając się trasą wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 973, od razu można odczuć wyjątkową atmosferę tego zakątka.

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Dwór w Radzanowie. Perła architektury i filmowy plan Sienkiewicza

Największą atrakcją miejscowości jest zabytkowy Dwór w Radzanowie, usytuowany na niewielkim wzniesieniu w północnej części wsi. Budynek uważany jest za jeden z najpiękniejszych obiektów rezydencjonalnych w całym regionie świętokrzyskim.

Pierwsze wzmianki o majątku pochodzą z XV wieku, kiedy Radzanów należał do rodu Radzanowskich herbu Abdank. Obecny barokowo-klasycystyczny dwór wzniesiono pod koniec XVIII wieku. Pierwotnie dwór był budowlą drewnianą, jednak w 1964 roku ściany całkowicie rozebrano i precyzyjnie odtworzono w cegle, zachowując historyczną bryłę.

Architektura obiektu przyciąga wzrok wyjątkowymi detalami:

Polski dach łamany: Budynek nakryty jest tradycyjnym, polskim dachem gontowym.

Budynek nakryty jest tradycyjnym, polskim dachem gontowym. Elegancka fasada: Od południa wejście akcentuje ryzalit z attyką, na której dawniej znajdowały się herby Prus oraz symbol Buska-Zdroju.

Od południa wejście akcentuje ryzalit z attyką, na której dawniej znajdowały się herby Prus oraz symbol Buska-Zdroju. Charakterystyczne alkierze: Od strony północnej do elewacji przylegają dwa narożne alkierze.

Od strony północnej do elewacji przylegają dwa narożne alkierze. Zabytkowy park: Rezydencję otacza kwadratowy park krajobrazowy o powierzchni około 2,8 ha ze starodrzewem i alejami lipowymi.

Klimat miejsca docenili także filmowcy. W 1956 roku dwór oraz przylegający park posłużyły za plan filmowy podczas realizacji ekranizacji słynnej noweli Henryka Sienkiewicza „Szkice węglem”. Obiekt znajduje się obecnie w rękach prywatnych.

Co jeszcze zobaczyć w okolicy? Przepis na udany weekend

Radzanów to nie tylko cenna architektura, ale również wspaniała przestrzeń do rekreacji na świeżym powietrzu. Bezpośrednio za zespołem dworskim znajdują się zbiorniki wodne o łącznej powierzchni 23 ha.

Lokalne atrakcje rekreacyjne zapewniają różnorodne możliwości spędzania czasu:

Zbiornik rekreacyjny: Akwen o powierzchni 11 ha oferuje szeroką plażę, molo i architekturę wypoczynkową.

Akwen o powierzchni 11 ha oferuje szeroką plażę, molo i architekturę wypoczynkową. Aktywność sportowa: Do dyspozycji odwiedzających przygotowano boisko do siatkówki plażowej, kamienny grill oraz zaplecze gastronomiczne.

Do dyspozycji odwiedzających przygotowano boisko do siatkówki plażowej, kamienny grill oraz zaplecze gastronomiczne. Oaza dla wędkarzy: Zarybione stawy stanowią popularne miejsce spotkań miłośników wędkarstwa.

Planując wycieczkę z Buska-Zdroju, warto połączyć wizytę w Radzanowie z podziwianiem okolicznych cudów natury, takich jak Rezerwat Skorocice słynący z unikalnych form krasowych i jaskiń. To doskonały pomysł na jednodniowy spacer lub wycieczkę rowerową.

Zobacz rezerwat Skorocice na zdjęciach

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źródła: Busko Travel, Wikipedia