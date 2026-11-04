Prawie 25 milionów złotych dotacji na start

Całe przedsięwzięcie modernizacji Gutwinu oszacowano na blisko 58 milionów złotych. Kluczowy krok w stronę realizacji tej inwestycji został już zrobiony – Zarząd Województwa Świętokrzyskiego zdecydował o przyznaniu wsparcia unijnego.

Gmina Ostrowiec Świętokrzyski otrzyma dokładnie 24 850 350 zł dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (blisko 22 mln zł) oraz z budżetu państwa (prawie 2,9 mln zł).

To nie jedyne pieniądze, które trafią na ten teren. Ostrowiec zdobył również rekordowe 48,8 mln zł dofinansowania z programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej na szerszy projekt zielono-niebieskiej infrastruktury miejskiej, z którego część rozwiązań ekologicznych zasili bezpośrednio Gutwin.

Prezydent Ostrowca: „To wyjątkowe miejsce zyska nowe możliwości”

Z pozyskanych funduszy cieszy się gospodarz miasta. Prezydent Ostrowca Świętokrzyskiego Artur Łakomiec wskazuje, że przyznane środki pozwolą zmienić oblicze popularnego terenu rekreacyjnego.

Blisko 25 milionów złotych dofinansowania z Funduszy Europejskich dla Województwa Świętokrzyskiego pozwoli nam zrealizować kompleksową modernizację Gutwin – Ośrodek wypoczynkowo-rekreacyjny. To inwestycja, dzięki której to wyjątkowe miejsce zyska zupełnie nowe możliwości – podkreśla prezydent Artur Łakomiec

Włodarz miasta wyraził także wdzięczność regionalnym władzom za wsparcie lokalnego projektu:

Dziękuję Zarządowi Województwa Świętokrzyskiego za przyznane dofinansowanie i dostrzeżenie potencjału naszego Gutwinu – dodaje prezydent Ostrowca Świętokrzyskiego

Od lodowiska po pływające wyspy. Co dokładnie powstanie?

Gutwin od lat jest ulubionym miejscem spacerów i kąpieli dla mieszkańców Ostrowca. Po przebudowie ma stać się nowoczesnym kompleksem, z którego będzie można korzystać przez cały rok.

Na terenie ośrodka staną dwa całkowicie nowe budynki użytkowe. Znajdzie się w nich punkt informacji turystycznej, zaplecze gastronomiczne, sala audiowizualna przeznaczona do edukacji ekologicznej, magazyn sprzętu wodnego oraz pomieszczenia dla ratowników.

Najważniejsze elementy zaplanowanej modernizacji:

Zadaszone lodowisko , które poza sezonem zimowym zyska funkcję rolkowiska.

, które poza sezonem zimowym zyska funkcję rolkowiska. Rozbudowana strefa plażowa z nowymi pomostami, tarasami widokowymi nad wodą, przebieralniami, prysznicami i poidełkami.

z nowymi pomostami, tarasami widokowymi nad wodą, przebieralniami, prysznicami i poidełkami. Nowe boiska sportowe , siłownia plenerowa oraz odnowione ścieżki biegowe i spacerowe.

, siłownia plenerowa oraz odnowione ścieżki biegowe i spacerowe. Infrastruktura ekologiczna : na zbiorniku wodnym pojawią się pływające wyspy filtracyjne, projektowany budynek zyska zielony dach, a parkingi i ścieżki zostaną zrobione z nawierzchni przepuszczających wodę.

: na zbiorniku wodnym pojawią się pływające wyspy filtracyjne, projektowany budynek zyska zielony dach, a parkingi i ścieżki zostaną zrobione z nawierzchni przepuszczających wodę. Udogodnienia dla odwiedzających: stacje naprawy rowerów, oświetlenie i monitoring.

Kiedy ruszą prace?

Wszystkie działania na Gutwinie wpisują się w szerszą inicjatywę regionalną pod nazwą „Szlak turystyki postindustrialnej – Żelazne Doliny”, realizowaną w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Północy.

Główne prace budowlane na terenie ośrodka zaplanowano na lata 2027–2029. Całość inwestycji związanych z zielenią miejską ma zostać sfinalizowana do sierpnia 2029 roku. Dzięki temu projektowi północna część województwa świętokrzyskiego zyska kolejny, po starachowickiej Lubiance, nowoczesny i atrakcyjny akwen rekreacyjny.

Zobacz jak zmieniła się starachowicka Lubianka [GALERIA]

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