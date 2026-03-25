Gigantyczna inwestycja w Specjalnej Strefie Ekonomicznej

Firma PKC Group otrzymała oficjalną decyzję o wsparciu w ramach Polskiej Strefy Inwestycji, co otwiera drogę do realizacji projektu o ogromnej skali. Nakłady inwestycyjne zaplanowane przez przedsiębiorstwo wyniosą ponad 120 milionów złotych.

Jak podkreśla Michał Godowski, prezes SSE Starachowice: „Firma PKC w ramach decyzji zobowiązuje się do poniesienia nakładów inwestycyjnych na poziomie 120 milionów złotych (...) ta kooperacja spowoduje, że w Starachowicach zostanie wybudowana nowa hala produkcyjna. Powstanie nowy dział produkcji wiązek miedzianych”. W ramach udzielonego wsparcia firma może liczyć na zwolnienie podatkowe sięgające ponad 60 milionów złotych.

Nowa technologia i niezależność produkcyjna

Kluczowym elementem inwestycji jest budowa nowej hali produkcyjnej przy ul. Radomskiej 86, tuż obok istniejącego już zakładu. Będzie to obiekt o strategicznym znaczeniu dla całej grupy.

Younes Soodi, prezydent PKC Group w regionie Europy, zaznacza: „Jest to strategiczna inwestycja, ponieważ opiera się na nowoczesnych technologiach oraz automatyzacji. Ten zakład stanie się wiodącym pod względem technologii”.

Co istotne, nowa fabryka zapewni firmie większą niezależność: „Plan jest taki, żeby ta inwestycja wspierała naszą niezależność. Nie zamierzamy sprzedawać tych przewodów do konkurencji, ale wykorzystywać je w naszych fabrykach, zarówno tutaj w Starachowicach, jak i w obszarze całej Europy”.

Praca w Starachowicach. Kogo szuka PKC Group?

Rozbudowa zakładu to doskonała wiadomość dla lokalnego rynku pracy. Docelowo firma planuje zatrudnić około 200 nowych pracowników.

Piotr Capała, dyrektor Biura Wsparcia i Kontroli Inwestora, zwraca uwagę na ważny aspekt społeczny: „Jest to niezwykle ważna inwestycja z perspektywy rynku pracy, z uwagi na to, że branża produkcji wiązek elektrycznych to sektor, który tworzy wiele miejsc pracy dla kobiet”.

Proces rekrutacji będzie obejmował szeroki wachlarz stanowisk:

Początkowo przy uruchomieniu zakładu planuje się zatrudnić pomiędzy 120 a 150 wykwalifikowanych osób .

. Poszukiwani będą nie tylko operatorzy maszyn, ale specjaliści w obszarach: logistyki, inżynieringu, jakości oraz laboratorium.

Kultura „rodzinna” w globalnym gigancie

Mimo ogromnej skali (zakład zatrudnia już blisko 2000 osób), firma stawia na relacje. Nazwa grupy, Motherson, niesie ze sobą głębsze przesłanie. „W tłumaczeniu bezpośrednio oznacza 'matka i syn'. Współpraca czy kultura w naszej firmie jest taka sama jak w rodzinach. Opiera się na zaufaniu wewnątrz firmy, ale również z naszymi klientami” – wyjaśnia Younes Soodi.

Harmonogram prac

Budowa już ruszyła – na terenie przy ul. Radomskiej trwają roboty ziemne. Przedstawiciele inwestora mają ambitne plany: „Mam nadzieję, że w kwietniu następnego roku wszystko już będzie w pełnym procesie pracować na 100%”. Bliskość obecnego zakładu była kluczowym czynnikiem przy wyborze lokalizacji.

Ta inwestycja to dowód na to, że Starachowice stają się „kolebką przemysłu” w regionie, przyciągając kapitał oparty na innowacjach i nowoczesnym zarządzaniu.

Informacje o inwestorze: PKC Group Poland jest częścią międzynarodowej grupy Motherson, jednego z największych globalnych dostawców komponentów dla przemysłu motoryzacyjnego. Firma działa w Starachowicach od 2008 roku, budując swoją kulturę organizacyjną w oparciu o zaufanie i współpracę z lokalną społecznością.