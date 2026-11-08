Magdalena Oksińska w chwili śmierci miała 21 lat. Pochodziła z Ostrowca Świętokrzyskiego, jednak swoje dorosłe życie oraz plany zawodowe skoncentrowała w Krakowie. Zginęła w rodzinnym mieście wraz ze swoimi rodzicami. Sprawcą tragedii był jej brat Michał O.

Ofiara była studentką trzeciego roku malarstwa w Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie. Jej działalność twórcza nie ograniczała się wyłącznie do sztuk plastycznych – rozwijała warsztat w zakresie malarstwa, fotografii, prozy oraz poezji.

Droga artystyczna Magdaleny Oksińskiej rozpoczęła się w rodzinnym Ostrowcu Świętokrzyskim, gdzie kształciła się w lokalnym Ognisku Pracy Pozaszkolnej. Wczesne predyspozycje do pracy z tekstem oraz obrazem pozwoliły jej na zdobywanie wyróżnień w konkursach o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym już na etapie szkoły podstawowej.

W wieku 11 lat, jako uczennica czwartej klasy, została laureatką Międzynarodowego Konkursu Literackiej Twórczości Dzieci i Młodzieży im. Wandy Chotomskiej organizowanego w Słupsku. Stworzyła wówczas tekst zatytułowany „Spełnione marzenie”.

Po ukończeniu edukacji szkolnej podjęła studia na kierunku malarstwo na uczelni w Krakowie, dążąc do rozwijania warsztatu i prezentowania prac szerszej publiczności.

Reakcje środowiska artystycznego i akademickiego

Śmierć Magdaleny Oksińskiej spotkała się z oficjalnymi reakcjami instytucji kultury w Ostrowcu Świętokrzyskim oraz władz krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych.

Biuro Wystaw Artystycznych w Ostrowcu Świętokrzyskim

Biuro Wystaw Artystycznych w Ostrowcu Świętokrzyskim zamieściło w mediach społecznościowych oświadczenie, w którym upamiętniono zmarłą studentkę i absolwentkę lokalnego Ogniska Pracy Pozaszkolnej:

W obliczu tak ogromnej tragedii trudno znaleźć słowa, które mogłyby wyrazić to, co czujemy. Szczególnie bolesna jest dla nas wiadomość o śmierci Magdaleny Oksińskiej – młodej artystki, absolwentki Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Ostrowcu Świętokrzyskim i studentki Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Ofiarami tej tragedii są także rodzice Magdaleny. Z wielkim smutkiem myślimy o wszystkich ofiarach tych tragicznych wydarzeń, ich rodzinach i bliskich. Łączymy się w bólu z tymi, których dotknęła ta niewyobrażalna strata, a także ze społecznością Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Rodzinie i bliskim składamy najszczersze wyrazy współczucia

Społeczność Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie

Do społeczności akademickiej zwrócił się rektor uczelni, prof. Andrzej Bednarczyk. W opublikowanym komunikacie zwrócił uwagę na potrzebę wzajemnego wsparcia w obliczu zaistniałej sytuacji:

Nic już nie będzie takie jak dawniej. Delikatna tkanka naszej akademickiej społeczności została boleśnie zraniona. Jedynie wspólnie możemy powrócić do zdrowia. W tej mrocznej chwili musimy wykrzesać z siebie siłę do otoczenia opieką każdego spośród nas, kto potrzebuje wsparcia. Nikt nie powinien być pozostawiony sam na sam z tak potwornym bólem. Proszę Was, rozejrzyjcie się wokół siebie z czułością i troską. Podajcie sobie nawzajem pomocną dłoń. Nie potrzeba wiele. Czasami wystarczy wspólnie pomilczeć, spojrzeć sobie w oczy albo po prostu powiedzieć: „jestem z tobą”.”

Magdalena Oksińska pozostawiła po sobie dorobek obejmujący prace malarskie, fotograficzne, poetyckie oraz prozatorskie. Jej kariera artystyczna, zapoczątkowana sukcesami w konkursach dziecięcych i młodzieżowych w Ostrowcu Świętokrzyskim, była kontynuowana podczas studiów na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Informacje o tragedii wywołały głęboki rezonans zarówno w środowisku kulturalnym jej rodzinnego miasta, jak i w społeczności akademickiej.