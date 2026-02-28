80 piwnic, których nie znałeś. „Polski Hobbiton” w sercu województwa świętokrzyskiego

W samym sercu Polski, rzut beretem od kieleckiego rynku, skrywa się jedna z najbardziej niezwykłych atrakcji turystycznych w kraju. Góra Piwniczna w Pierzchnicy to unikatowy w skali kraju zespół kilkudziesięciu kamiennych piwnic ziemnych, które swoim wyglądem przypominają osadę hobbitów. Poznaj historię miejsca, gdzie czas się zatrzymał, a ziemia skrywa sekrety dawnych mieszkańców.

Dlaczego w Pierzchnicy zbudowano miasto pod ziemią?

Historia tej „najdziwniejszej góry w Polsce” jest nierozerwalnie związana z nietypowymi warunkami geologicznymi. Mieszkańcy dawnej Pierzchnicy borykali się z wysokim stanem wód gruntowych oraz piaszczystym terenem, co uniemożliwiało budowę piwnic bezpośrednio pod domami.

Z konieczności, na wspólnym gruncie wspólnoty gruntowej (rzadko spotykanej formie własności w Polsce), na naturalnym wzniesieniu poza miastem, zaczęto wznosić wolnostojące piwnice.

Architektura „Góry Piwnicznej”. Kamień i kolebkowe sklepienia

Zespół ten składa się obecnie z około 80 piwnic, a w okresie największego rozkwitu mogło ich być nawet 300.

Pierzchnica. Piwniczna Góra
Kluczowe fakty o konstrukcji piwnic:

  • Materiał: Budowane z łomów wapiennych, rzadziej z kolorowego piaskowca, łączone wapienną zaprawą
  • Wymiary: Wnętrza mają zazwyczaj do 4 m długości, 3 m szerokości i około 2,5 m wysokości
  • Konstrukcja: Charakteryzują się sklepieniami kolebkowymi o grubości od 30 do 50 cm
  • Izolacja: Obiekty są izolowane warstwą ziemi i darni, co zapewniało stałą temperaturę wewnątrz
  • Wentylacja: Nad wejściami znajdują się specjalne otwory wentylacyjne

Skarby składowane w mroku. Od ziemniaków po miody pitne

Przez dziesięciolecia piwnice służyły głównie jako magazyny płodów rolnych, chroniąc ziemniaki i warzywa przed mrozem i zepsuciem. Jednak krążące wśród mieszkańców legendy wskazują na znacznie ciekawsze przeznaczenie niektórych z nich.

W XIX wieku Pierzchnica posiadała przywilej propinacyjny, a ludność trudniła się pszczelarstwem. Istnieje silna hipoteza, że w chłodnych wnętrzach Góry Piwnicznej składowano miody pitne oraz inne alkohole wytwarzane domowymi sposobami.

Historia zapisana na mapach Galicji

Choć piwnice są wpisane do rejestru zabytków jako obiekty z II połowy XIX wieku, mogą być znacznie starsze. Najstarszym dokumentem potwierdzającym ich istnienie jest austriacka mapa zachodniej Galicji sporządzona w latach 1801–1804, na której zespół ten został już zaznaczony.

Jak zwiedzać Górę Piwniczną? (Informacje praktyczne)

Góra Piwniczna znajduje się we wschodniej części Pierzchnicy, przy drodze w kierunku Osin i Drugni (ulica Stawowa)

  • Dostępność: Obecnie większość piwnic można podziwiać jedynie z zewnątrz ze względów bezpieczeństwa
  • Rewitalizacja: Gmina Pierzchnica realizowała projekty mające na celu odnowienie wybranych piwnic i udostępnienie ich wnętrz dla turystów
  • Co w okolicy? Warto odwiedzić pobliski rynek z historycznym układem urbanistycznym oraz ruiny zamku Krasińskich w Maleszowie.

Artykuł opracowany na podstawie oficjalnych dokumentów Gminy Pierzchnica, Gminnej Ewidencji Zabytków oraz opracowań historycznych.

