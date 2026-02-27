Brutalne zabójstwo dwóch osób w miejscowości Kadłubie

Do podwójnego zabójstwa doszło w czwartkową noc w domu jednorodzinnym w Kadłubie (woj.opolskie). Sprawca działał wyjątkowo brutalnie używając siekiery.

"W nocy otrzymaliśmy informację, że w jednym domów w gminie Strzelce Opolskie mogą znajdować się ciała dwóch osób. Są to ciała mężczyzny i kobiety - informuje mł. asp. Dorota Janać, rzecznik policji w Strzelcach Opolskich. - Policjanci udali się na miejsce i potwierdzili ten fakt"

Po kilkugodzinnych poszukiwaniach policji ujęli 17-latka, który był poszukiwany w związku z tym makabrycznym zdarzeniem. Ofiary to członkowie rodziny nastolatka 92-letnia seniorka i 38-letni mężczyzna – ojczym nastolatka. Młody mężczyzna jest podejrzewany o brutalne pozbawienie życia swojej prababci oraz ojczyma.

Podwójne morderstwo w Kadłubie i wątek świętokrzyski

W całej sprawie kluczowa była informacja, którą pozyskali funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Równie ważna była błyskawiczna reakcja mieszkanki powiatu starachowickiego, która w mediach społecznościowych natknęła się na filmik. Z publikacji wynikało, że na terenie Polski mogło dojść do zbrodni zabójstwa dwóch osób.

Cała sytuacja rozpoczęła się od zgłoszenia, które złożyła w komendzie powiatowej policji w Starachowicach mieszkanka powiatu starachowickiego. Zawiadomiła policję o tym, że w sieci istnieje taki filmik. Policjanci przesłuchali panią i nadali interwencji dalszy bieg. Sprawa została przekazana do wyspecjalizowanej komórki zajmującej się zwalczaniem cyberprzestępczości CBZC. Ustalono dokładnie miejsce skąd pochodzi nagranie, okazało się, że było to w województwie opolskim, właśnie w miejscowości Kadłub, w powiecie strzeleckim - powiedział nam asp.szt. Piotr Chwastowski z KW Policji w Opolu.

Policjanci wykorzystując możliwości techniczne, namierzyli, gdzie doszło do tego zdarzenia. Niestety na miejscu odnaleźli zwłoki 92-latki i 38-latka.

Tragiczny finał zbrodni w Kadłubie. Zatrzymany 17-latek

Funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego KWP w Opolu namierzyli 17-latka kilka minut po godzinie 13:00 (26.02) na terenie powiatu krapkowickiego. - W chwili zatrzymania nie był uzbrojony, nie stawiał oporu. Był spokojny i niczego nie wyjaśniał - informują służby.

Śledczy zwracają uwagę na wyjątkową brutalność sprawcy. Prokuratura zdecydowała się przekazać opinii publicznej drastyczne szczegóły dotyczące obrażeń, jakie zadano zamordowanym domownikom.

„Te oględziny, pozwoliły stwierdzić, że ciała ofiar nosiły liczne rany rąbane, cięte. Niewykluczone, że narzędziem zbrodni w tym wypadku była siekiera bądź inne podobne narzędzie” - przekazuje Radiu ESKA prok. Stanisław Bar, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Opolu.