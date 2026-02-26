Dlaczego w Pierzchnicy zbudowano miasto pod ziemią?

Historia tej „najdziwniejszej góry w Polsce” jest nierozerwalnie związana z nietypowymi warunkami geologicznymi. Mieszkańcy dawnej Pierzchnicy borykali się z wysokim stanem wód gruntowych oraz piaszczystym terenem, co uniemożliwiało budowę piwnic bezpośrednio pod domami.

Z konieczności, na wspólnym gruncie wspólnoty gruntowej (rzadko spotykanej formie własności w Polsce), na naturalnym wzniesieniu poza miastem, zaczęto wznosić wolnostojące piwnice.

Architektura „Góry Piwnicznej”. Kamień i kolebkowe sklepienia

Zespół ten składa się obecnie z około 80 piwnic, a w okresie największego rozkwitu mogło ich być nawet 300.

11

Kluczowe fakty o konstrukcji piwnic:

Materiał : Budowane z łomów wapiennych, rzadziej z kolorowego piaskowca, łączone wapienną zaprawą

: Budowane z łomów wapiennych, rzadziej z kolorowego piaskowca, łączone wapienną zaprawą Wymiary : Wnętrza mają zazwyczaj do 4 m długości, 3 m szerokości i około 2,5 m wysokości

: Wnętrza mają zazwyczaj do 4 m długości, 3 m szerokości i około 2,5 m wysokości Konstrukcja : Charakteryzują się sklepieniami kolebkowymi o grubości od 30 do 50 cm

: Charakteryzują się o grubości od 30 do 50 cm Izolacja : Obiekty są izolowane warstwą ziemi i darni, co zapewniało stałą temperaturę wewnątrz

: Obiekty są izolowane warstwą ziemi i darni, co zapewniało stałą temperaturę wewnątrz Wentylacja: Nad wejściami znajdują się specjalne otwory wentylacyjne

Skarby składowane w mroku. Od ziemniaków po miody pitne

Przez dziesięciolecia piwnice służyły głównie jako magazyny płodów rolnych, chroniąc ziemniaki i warzywa przed mrozem i zepsuciem. Jednak krążące wśród mieszkańców legendy wskazują na znacznie ciekawsze przeznaczenie niektórych z nich.

W XIX wieku Pierzchnica posiadała przywilej propinacyjny, a ludność trudniła się pszczelarstwem. Istnieje silna hipoteza, że w chłodnych wnętrzach Góry Piwnicznej składowano miody pitne oraz inne alkohole wytwarzane domowymi sposobami.

Historia zapisana na mapach Galicji

Choć piwnice są wpisane do rejestru zabytków jako obiekty z II połowy XIX wieku, mogą być znacznie starsze. Najstarszym dokumentem potwierdzającym ich istnienie jest austriacka mapa zachodniej Galicji sporządzona w latach 1801–1804, na której zespół ten został już zaznaczony.

Jak zwiedzać Górę Piwniczną? (Informacje praktyczne)

Góra Piwniczna znajduje się we wschodniej części Pierzchnicy, przy drodze w kierunku Osin i Drugni (ulica Stawowa)

Dostępność : Obecnie większość piwnic można podziwiać jedynie z zewnątrz ze względów bezpieczeństwa

: Obecnie większość piwnic można podziwiać jedynie z zewnątrz ze względów bezpieczeństwa Rewitalizacja : Gmina Pierzchnica realizowała projekty mające na celu odnowienie wybranych piwnic i udostępnienie ich wnętrz dla turystów

: Gmina Pierzchnica realizowała projekty mające na celu odnowienie wybranych piwnic i udostępnienie ich wnętrz dla turystów Co w okolicy? Warto odwiedzić pobliski rynek z historycznym układem urbanistycznym oraz ruiny zamku Krasińskich w Maleszowie.

Artykuł opracowany na podstawie oficjalnych dokumentów Gminy Pierzchnica, Gminnej Ewidencji Zabytków oraz opracowań historycznych.