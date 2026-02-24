Uciekał przed policją skradzioną Hondą. Jest akt oskarżenia dla 37-latka

Do zdarzenia doszło 29 czerwca 2025 roku w Starachowicach. Funkcjonariusze lokalnej komendy prowadzili rutynową, statyczną kontrolę pojazdów, gdy ich uwagę przykuła Honda. Mimo jasnego sygnału do zatrzymania, siedzący za kierownicą mężczyzna gwałtownie przyspieszył i rzucił się do ucieczki. Policjanci natychmiast ruszyli w pościg, używając sygnałów świetlnych i dźwiękowych. Dariusz T. nie zamierzał się jednak poddać. Pędząc ulicami miasta, w pewnym momencie stracił panowanie nad pojazdem. Na ul kard. Wyszyńskiego, Honda zjechała na przeciwległy pas ruchu i z dużą siłą uderzyła w prawidłowo jadącą Dacię. Kierowca oraz dwaj pasażerowie Dacii doznali licznych obrażeń, w tym skomplikowanych złamań. Mimo spowodowania wypadku, 37-latek próbował kontynuować ucieczkę pieszo, jednak został błyskawicznie obezwładniony przez funkcjonariuszy.

Prokurator przedstawił w związku z tym zatrzymanemu Dariuszowi T. następujące zarzuty: użycia tablic rejestracyjnych nieprzypisanych do pojazdu; niezatrzymania się do kontroli drogowej i ucieczki przed Policją; spowodowania wypadku drogowego, w którym trzy inne osoby doznały obrażeń ciała oraz niezastosowania się do sądowego dożywotniego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych; posiadania narkotyków. Co istotne trzeci w ww. zarzutów został przez niego popełniony w recydywie, gdyż podejrzany odbył już w przeszłości karę pozbawienia wolności za przestępstwo podobne, tj. za spowodowanie ciężkiego wypadku drogowego w stanie nietrzeźwości - informuje Daniel Prokopowicz z Prokuratury Okręgowej w Kielcach.

Policyjny pościg w Starachowicach zakończony wypadkiem

W toku postępowania przygotowawczego podejrzany nie przyznał się do zarzucanych mu czynów i skorzystał z prawa do odmowy składania wyjaśnień. Na wniosek prokuratora podejrzany został tymczasowo aresztowany przez Sąd Rejonowy w Starachowicach.

Wypadek na wiadukcie w Starachowicach. Zdjęcia

20