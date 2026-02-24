Akt oskarżenia po policyjnym pościgu i wypadku w Starachowicach. Co grozi podejrzanemu 37-latkowi?

Dawid Bąk
2026-02-24 10:42

Prokuratura Rejonowa w Starachowicach skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko 37-letniemu Dariuszowi T. Mężczyzna, ignorując dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów, doprowadził do groźnego wypadku podczas policyjnego pościgu. Teraz grozi mu wieloletni pobyt za kratkami.

Uciekał przed policją skradzioną Hondą. Jest akt oskarżenia dla 37-latka

Do zdarzenia doszło 29 czerwca 2025 roku w Starachowicach. Funkcjonariusze lokalnej komendy prowadzili rutynową, statyczną kontrolę pojazdów, gdy ich uwagę przykuła Honda. Mimo jasnego sygnału do zatrzymania, siedzący za kierownicą mężczyzna gwałtownie przyspieszył i rzucił się do ucieczki. Policjanci natychmiast ruszyli w pościg, używając sygnałów świetlnych i dźwiękowych. Dariusz T. nie zamierzał się jednak poddać. Pędząc ulicami miasta, w pewnym momencie stracił panowanie nad pojazdem. Na ul kard. Wyszyńskiego, Honda zjechała na przeciwległy pas ruchu i z dużą siłą uderzyła w prawidłowo jadącą Dacię. Kierowca oraz dwaj pasażerowie Dacii doznali licznych obrażeń, w tym skomplikowanych złamań. Mimo spowodowania wypadku, 37-latek próbował kontynuować ucieczkę pieszo, jednak został błyskawicznie obezwładniony przez funkcjonariuszy.

Prokurator przedstawił w związku z tym zatrzymanemu Dariuszowi T. następujące zarzuty: użycia tablic rejestracyjnych nieprzypisanych do pojazdu; niezatrzymania się do kontroli drogowej i ucieczki przed Policją; spowodowania wypadku drogowego, w którym trzy inne osoby doznały obrażeń ciała oraz niezastosowania się do sądowego dożywotniego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych; posiadania narkotyków. Co istotne trzeci w ww. zarzutów został przez niego popełniony w recydywie, gdyż podejrzany odbył już w przeszłości karę pozbawienia wolności za przestępstwo podobne, tj. za spowodowanie ciężkiego wypadku drogowego w stanie nietrzeźwości - informuje Daniel Prokopowicz z Prokuratury Okręgowej w Kielcach.

Policyjny pościg w Starachowicach zakończony wypadkiem

W toku postępowania przygotowawczego podejrzany nie przyznał się do zarzucanych mu czynów i skorzystał z prawa do odmowy składania wyjaśnień. Na wniosek prokuratora podejrzany został tymczasowo aresztowany przez Sąd Rejonowy w Starachowicach.

Wypadek na wiadukcie w Starachowicach. Zdjęcia

Starachowice. Wypadek na wiadukcie
Galeria zdjęć 20

W połowie lutego br. prokurator skierował w tej sprawie akt oskarżenia do Sądu Rejonowego w Starachowicach. Czyny zarzucane podejrzanemu zagrożone są karami odpowiednio do 5, do 12 i do 3 lat pozbawienia wolności. Oskarżony pozostaje tymczasowo aresztowany, oczekujemy na wyznaczenie terminu rozprawy - dodaje Prokopowicz.

Polecany artykuł:

Skosił słup i wylądował na torach kolejki wąskotorowej. Wypadek przy centrum ha…
Starachowice Radio ESKA Google News
Starachowice
Policja
Pościg