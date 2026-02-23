Skosił słup i wylądował na torach kolejki wąskotorowej. Wypadek przy centrum handlowym w Starachowicach

Do zdarzenia doszło około godziny 12:30 na ulicy kard. Wyszyńskiego w Starachowicach. Kierujący Oplem, 78-letni mieszkaniec Starachowic, wyjeżdżając z parkingu uderzył w słup latarni, wjechał w krawężnik, a następnie zatrzymał samochód na torach kolejowych "wąskotorówki". Na szczęście mężczyźnie nie stało się nic poważnego. Na miejscu była załoga pogotowia ratunkowego, która przebadała 78-latka. Policjanci sprawdzili również jego stan trzeźwości. W chwili zdarzenia mężczyzna był trzeźwy. Kierowca został ukarany mandatem - powiedział nam Paweł Kusiak, oficer prasowy KPP w Starachowicach.