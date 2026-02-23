Skosił słup i wylądował na torach kolejki wąskotorowej. Wypadek przy centrum handlowym w Starachowicach

Wypadek w Starachowicach. Starszy mężczyzna wjechał na tory kolejki wąskotorowej
Do nietypowego zdarzenia doszło przy centrum handlowym w Starachowicach po godzinie 12:00. Senior, który prowadził osobowego Opla stracił nad nim panowanie i znalazł się na torach kolejki wąskotorowej. Mężczyzna uskarżał się na ból. Na miejscu została mu udzielona pierwsza pomoc medyczna.
Wypadek przy centrum handlowym w Starachowicach [ZDJĘCIA]
Do zdarzenia doszło około godziny 12:30 na ulicy kard. Wyszyńskiego w Starachowicach. Kierujący Oplem, 78-letni mieszkaniec Starachowic, wyjeżdżając z parkingu uderzył w słup latarni, wjechał w krawężnik, a następnie zatrzymał samochód na torach kolejowych "wąskotorówki". Na szczęście mężczyźnie nie stało się nic poważnego. Na miejscu była załoga pogotowia ratunkowego, która przebadała 78-latka. Policjanci sprawdzili również jego stan trzeźwości. W chwili zdarzenia mężczyzna był trzeźwy. Kierowca został ukarany mandatem - powiedział nam Paweł Kusiak, oficer prasowy KPP w Starachowicach.
Będziemy wyjaśniać okoliczności tego zdarzenia, ale wstępnie mogę dodać, że w momencie kiedy 78-latek wyjeżdżał z parkingu, nacisnął pedał gazu i nie mógł unieść nogi - dodał Paweł Kusiak