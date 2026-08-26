Spis treści
- Dni Starachowic 2026 oraz III Zlot Zabytkowych Autobusów (29–30 sierpnia) Young Igi, Fukaj, Skolim, Bryska i T.Love
- Dni Buska-Zdroju 2026 – Kult, Bryska i Sztywny Pal Azji (29–30 sierpnia)
- XLI Dni Bodzentyna (29–30 sierpnia)
- Święto Miasta i Gminy Stąporków – Liroy i Piersi (28–29 sierpnia)
- XIV Festiwal Blues pod Piecem – Wielcy Nieobecni (29 sierpnia)
- Letnie Granie w Sielpi – Roxanne Tribute to Roxette (28 sierpnia)
- XIII Święto Pieroga Świętokrzyskiego w Bobrzy (30 sierpnia)
Dni Starachowic 2026 oraz III Zlot Zabytkowych Autobusów (29–30 sierpnia) Young Igi, Fukaj, Skolim, Bryska i T.Love
Starachowice pożegnają wakacje z ogromnym rozmachem na terenach MOSiR (ul. Szkolna 14) oraz w ramach obchodów 70-lecia Komunikacji Miejskiej w Starachowicach. Na scenie pojawi się czołówka polskiego rapu, popu i rocka (Eska Music Tour), a na ulicach zagości motoryzacyjna historia.
- Sobota, 29 sierpnia:
- Eska Music Tour (MOSiR): Gorące hip-hopowe uderzenie – na scenie wystąpią Young Igi oraz Fukaj.
- Zlot Autobusów: Bezpłatne przejazdy zabytkowymi liniami (DS, B, W) w godz. 13:30–22:30 oraz zwiedzanie zajezdni ZEC z atrakcjami (15:00–17:30).
- Niedziela, 30 sierpnia:
- Wydarzenia sportowe: XIV MANia Biegania.
- Eska Music Tour (MOSiR): Koncertowy maraton z udziałem gwiazd – Skolim, Bryska oraz kultowa grupa T.Love z Muńkiem Staszczykiem.
- Zlot Autobusów: Wystawa pojazdów na Targowisku (11:30–14:00), widowiskowa Parada Autobusów ulicami miasta (14:00–15:00), przejażdżki piętrowym autobusem cabrio (15:45–17:10) oraz oprawa muzyczna DJ QCZI w imprezowym TECHNOBUSIE (19:00).
- Wstęp: Bezpłatny (w tym darmowe przejazdy zabytkowymi autobusami).
Dlaczego warto? Wyjątkowe połączenie kultowych koncertów dla miłośników każdego gatunku muzycznego z retro podróżą zabytkowymi autobusami po Starachowicach.
Dni Buska-Zdroju 2026 – Kult, Bryska i Sztywny Pal Azji (29–30 sierpnia)
Słynne świętokrzyskie uzdrowisko pożegna wakacje z wielką muzyczną pompą! Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój oraz Buskie Samorządowe Centrum Kultury zapraszają na tereny zielone przy BSCK (al. Adama Mickiewicza 22) i Kompleks Tężnia Busko-Zdrój.
- Sobota, 29 sierpnia:
- 17:00 – Stjopa i Przyjaciele
- 18:00 – The Cassino
- 19:00 – Alien x Majtis
- 20:30 – Gwiazda wieczoru: Bryska
- Niedziela, 30 sierpnia:
- 16:00 – Party's Over
- 17:00 – WAMS
- 18:30 – Sztywny Pal Azji
- 20:00 – Legenda polskiego rocka: KULT
- Dodatkowe atrakcje: Wesołe miasteczko, rozbudowana strefa gastronomiczna, kiermasz oraz stoiska reklamowe i promocyjne. Wstęp: Wolny.
Dlaczego warto? Koncert Kazika Staszewskiego i zespołu Kult na żywo w urokliwym otoczeniu nowoczesnej tężni to gwarancja potężnej dawki nostalgii, energii i niezapomnianego finału wakacji!
XLI Dni Bodzentyna (29–30 sierpnia)
Samorząd Miasta i Gminy Bodzentyn oraz Biblioteka Publiczna im. Adeli Nawrot i Centrum Kultury w Bodzentynie zapraszają na dwudniowe obchody XLI Dni Bodzentyna.
- Sobota, 29 sierpnia:
- 15:00 – Uroczyste otwarcie imprezy.
- 15:20 – Blok folklorystyczny: Zespół „Wolanie spod Łysicy”, KGW Pszaraneczki, Zespół Pieśni i Tańca „Leśnianie”, KGW w Siekiernie „Siekierzanki”.
- 16:00 – Studio Piosenki Melodia.
- 16:30 – Dziecięcy Zespół Ludowy – Świętokrzyskie Nutki.
- 17:00 – Koncert zespołu Tacy Sami.
- 18:15 – Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP Bodzentyn.
- 19:15 – Hit Boyz.
- 20:30 – Zespół Swawola.
- Niedziela, 30 sierpnia:
- 19:00 – Kino Plenerowe na Rynku Górnym w Bodzentynie (projekcja komedii).
- Dodatkowe atrakcje: Przejażdżki motocyklowe z grupami „Świętokrzyscy Motórzyści” oraz „Dzikie Wieprze” z Bliżyna (przy ładnej pogodzie, wymagane własne kaski), animacje z Baby Paradise, dmuchańce dla dzieci, stoiska gastronomiczne i handlowe.
Dlaczego warto? Świetna dawka lokalnego folkloru, energetyczne koncerty i wieczorny seans kinowy pod gwiazdami w samym sercu Bodzentyna!
Święto Miasta i Gminy Stąporków – Liroy i Piersi (28–29 sierpnia)
Burmistrz Stąporkowa oraz MGOKiS w Stąporkowie zapraszają do Amfiteatru przy MGOKiS na dwudniowe Święto Miasta i Gminy Stąporków.
- Piątek, 28 sierpnia (od godz. 18:00):
- Występy: OG Olgierd, DJ Ras, Dumle, PP Maniera, Stanior Stańczyk.
- Gwiazda wieczoru: LIROY.
- Sobota, 29 sierpnia (od godz. 17:00):
- Występy: Lokalni artyści, Adam Snopek Show, Biała Armia (przeboje zespołu BAJM).
- Gwiazda wieczoru: PIERSI.
- Dodatkowe atrakcje: Kolorowa ciuchcia, wesołe miasteczko, strefa gastro oraz stoiska profilaktyczne i edukacyjne.
Dlaczego warto? Pionier polskiego rapu Liroy oraz legendarna, pełna energii grupa Piersi gwarantują potężną dawkę dobrej zabawy na pożegnanie wakacji!
XIV Festiwal Blues pod Piecem – Wielcy Nieobecni (29 sierpnia)
Miłośnicy mocniejszych, gitarowych brzmień i bluesowej nostalgii koniecznie muszą odwiedzić wyjątkowe wnętrza Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach (wejście od ul. Marszałka Piłsudskiego 95). W ramach XIV edycji festiwalu pod hasłem „Wielcy Nieobecni” wystąpią utalentowani artyści polskiej sceny.
- Kiedy: Sobota, 29 sierpnia 2026 r., godz. 19:00 (wejście od godz. 18:30).
- Wystąpią:
- SPLUVA
- Adam Kulisz i Filomaci
- Natalia Sikora
- Bilety i informacje: Do nabycia w Recepcji Muzeum (tel. 783 730 094 / 41 275 40 83 wew. 29).
Dlaczego warto? Niezwykła oprawa zabytkowego Pieca w Starachowickim Ekomuzeum stwarza niesamowity, surowy klimat idealny do przeżywania muzyki bluesowej na żywo.
Letnie Granie w Sielpi – Roxanne Tribute to Roxette (28 sierpnia)
Wypoczynkowa Sielpia zaprasza na muzyczną ucztę nad wodą w ramach cyklu Letnie Granie! Wydarzenie połączone jest z Ogólnopolskim Zlotem Fanów Roxette – ROXfestPL26'.
- Kiedy: Piątek, 28 sierpnia, godz. 19:30.
- Miejsce: Kino Letnie Sielpia.
- Gwiazda wieczoru: Zespół Roxanne – Tribute to Roxette, wykonujący na żywo największe przeboje szwedzkiej legendy pop-rocka.
Dlaczego warto? Idealna propozycja na klimatyczny, piątkowy wieczór nad jeziorem przy dźwiękach ponadczasowych hitów, takich jak „It Must Have Been Love” czy „Listen to Your Heart”.
XIII Święto Pieroga Świętokrzyskiego w Bobrzy (30 sierpnia)
Prawdziwa gratka dla łasuchów i miłośników tradycyjnej kuchni! Na terenie zabytkowego Zakładu Wielkopiecowego w Bobrzy odbędzie się trzynasta edycja kultowego Święta Pieroga, podczas której przygotowane zostaną kilkadziesiąt tysięcy pierogów!
- Niedziela, 30 sierpnia – Program:
- 15:00 – Rozpoczęcie imprezy i występy KGW Bobrzanki.
- 15:55 / 18:00 – Występy Zespołu Pieśni i Tańca „Wincentowianie”.
- 17:00 – Konkurs lepienia pierogów przez zaproszonych gości.
- 17:30 – Ogłoszenie wyników konkursu na najsmaczniejsze pierogi.
- 19:15 – Koncert zespołu „Typowy Janus”.
- 20:30 – Klimatyczny spacer z pochodniami po terenie zakładu z „Słowiańskimi Bajdułami”.
- Dodatkowe atrakcje: Zwiedzanie terenu wielkiego pieca z przewodnikiem (16:00 i 17:00), darmowe dmuchańce oraz gry i animacje dla dzieci, kramy i stoiska handlowe, a także akcja krwiodawstwa (15:00–17:00).
Dlaczego warto? Wyjątkowa uczta kulinarna w historycznym otoczeniu, zakończona klimatycznym, nocnym przejściem z pochodniami.