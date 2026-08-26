Dni Starachowic 2026 oraz III Zlot Zabytkowych Autobusów (29–30 sierpnia) Young Igi, Fukaj, Skolim, Bryska i T.Love

Starachowice pożegnają wakacje z ogromnym rozmachem na terenach MOSiR (ul. Szkolna 14) oraz w ramach obchodów 70-lecia Komunikacji Miejskiej w Starachowicach. Na scenie pojawi się czołówka polskiego rapu, popu i rocka (Eska Music Tour), a na ulicach zagości motoryzacyjna historia.

Sobota, 29 sierpnia:

Eska Music Tour (MOSiR): Gorące hip-hopowe uderzenie – na scenie wystąpią Young Igi oraz Fukaj. Zlot Autobusów: Bezpłatne przejazdy zabytkowymi liniami (DS, B, W) w godz. 13:30–22:30 oraz zwiedzanie zajezdni ZEC z atrakcjami (15:00–17:30).

Niedziela, 30 sierpnia:

Wydarzenia sportowe: XIV MANia Biegania. Eska Music Tour (MOSiR): Koncertowy maraton z udziałem gwiazd – Skolim, Bryska oraz kultowa grupa T.Love z Muńkiem Staszczykiem. Zlot Autobusów: Wystawa pojazdów na Targowisku (11:30–14:00), widowiskowa Parada Autobusów ulicami miasta (14:00–15:00), przejażdżki piętrowym autobusem cabrio (15:45–17:10) oraz oprawa muzyczna DJ QCZI w imprezowym TECHNOBUSIE (19:00). Wstęp: Bezpłatny (w tym darmowe przejazdy zabytkowymi autobusami).

Dlaczego warto? Wyjątkowe połączenie kultowych koncertów dla miłośników każdego gatunku muzycznego z retro podróżą zabytkowymi autobusami po Starachowicach.

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Dni Buska-Zdroju 2026 – Kult, Bryska i Sztywny Pal Azji (29–30 sierpnia)

Słynne świętokrzyskie uzdrowisko pożegna wakacje z wielką muzyczną pompą! Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój oraz Buskie Samorządowe Centrum Kultury zapraszają na tereny zielone przy BSCK (al. Adama Mickiewicza 22) i Kompleks Tężnia Busko-Zdrój.

Sobota, 29 sierpnia:

17:00 – Stjopa i Przyjaciele 18:00 – The Cassino 19:00 – Alien x Majtis 20:30 – Gwiazda wieczoru: Bryska

Niedziela, 30 sierpnia:

16:00 – Party's Over 17:00 – WAMS 18:30 – Sztywny Pal Azji 20:00 – Legenda polskiego rocka: KULT

Dodatkowe atrakcje: Wesołe miasteczko, rozbudowana strefa gastronomiczna, kiermasz oraz stoiska reklamowe i promocyjne. Wstęp: Wolny.

Dlaczego warto? Koncert Kazika Staszewskiego i zespołu Kult na żywo w urokliwym otoczeniu nowoczesnej tężni to gwarancja potężnej dawki nostalgii, energii i niezapomnianego finału wakacji!

XLI Dni Bodzentyna (29–30 sierpnia)

Samorząd Miasta i Gminy Bodzentyn oraz Biblioteka Publiczna im. Adeli Nawrot i Centrum Kultury w Bodzentynie zapraszają na dwudniowe obchody XLI Dni Bodzentyna.

Sobota, 29 sierpnia:

15:00 – Uroczyste otwarcie imprezy. 15:20 – Blok folklorystyczny: Zespół „Wolanie spod Łysicy”, KGW Pszaraneczki, Zespół Pieśni i Tańca „Leśnianie”, KGW w Siekiernie „Siekierzanki”. 16:00 – Studio Piosenki Melodia. 16:30 – Dziecięcy Zespół Ludowy – Świętokrzyskie Nutki. 17:00 – Koncert zespołu Tacy Sami. 18:15 – Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP Bodzentyn. 19:15 – Hit Boyz. 20:30 – Zespół Swawola.

Niedziela, 30 sierpnia:

19:00 – Kino Plenerowe na Rynku Górnym w Bodzentynie (projekcja komedii).

Dodatkowe atrakcje: Przejażdżki motocyklowe z grupami „Świętokrzyscy Motórzyści” oraz „Dzikie Wieprze” z Bliżyna (przy ładnej pogodzie, wymagane własne kaski), animacje z Baby Paradise, dmuchańce dla dzieci, stoiska gastronomiczne i handlowe.

Dlaczego warto? Świetna dawka lokalnego folkloru, energetyczne koncerty i wieczorny seans kinowy pod gwiazdami w samym sercu Bodzentyna!

Święto Miasta i Gminy Stąporków – Liroy i Piersi (28–29 sierpnia)

Burmistrz Stąporkowa oraz MGOKiS w Stąporkowie zapraszają do Amfiteatru przy MGOKiS na dwudniowe Święto Miasta i Gminy Stąporków.

Piątek, 28 sierpnia (od godz. 18:00):

Występy: OG Olgierd, DJ Ras, Dumle, PP Maniera, Stanior Stańczyk. Gwiazda wieczoru: LIROY.

Sobota, 29 sierpnia (od godz. 17:00):

Występy: Lokalni artyści, Adam Snopek Show, Biała Armia (przeboje zespołu BAJM). Gwiazda wieczoru: PIERSI. Dodatkowe atrakcje: Kolorowa ciuchcia, wesołe miasteczko, strefa gastro oraz stoiska profilaktyczne i edukacyjne.

Dlaczego warto? Pionier polskiego rapu Liroy oraz legendarna, pełna energii grupa Piersi gwarantują potężną dawkę dobrej zabawy na pożegnanie wakacji!

XIV Festiwal Blues pod Piecem – Wielcy Nieobecni (29 sierpnia)

Miłośnicy mocniejszych, gitarowych brzmień i bluesowej nostalgii koniecznie muszą odwiedzić wyjątkowe wnętrza Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach (wejście od ul. Marszałka Piłsudskiego 95). W ramach XIV edycji festiwalu pod hasłem „Wielcy Nieobecni” wystąpią utalentowani artyści polskiej sceny.

Kiedy: Sobota, 29 sierpnia 2026 r., godz. 19:00 (wejście od godz. 18:30).

Sobota, 29 sierpnia 2026 r., godz. 19:00 (wejście od godz. 18:30). Wystąpią:

SPLUVA Adam Kulisz i Filomaci Natalia Sikora

Bilety i informacje: Do nabycia w Recepcji Muzeum (tel. 783 730 094 / 41 275 40 83 wew. 29).

Dlaczego warto? Niezwykła oprawa zabytkowego Pieca w Starachowickim Ekomuzeum stwarza niesamowity, surowy klimat idealny do przeżywania muzyki bluesowej na żywo.

Letnie Granie w Sielpi – Roxanne Tribute to Roxette (28 sierpnia)

Wypoczynkowa Sielpia zaprasza na muzyczną ucztę nad wodą w ramach cyklu Letnie Granie! Wydarzenie połączone jest z Ogólnopolskim Zlotem Fanów Roxette – ROXfestPL26'.

Kiedy: Piątek, 28 sierpnia, godz. 19:30.

Piątek, 28 sierpnia, godz. 19:30. Miejsce: Kino Letnie Sielpia.

Kino Letnie Sielpia. Gwiazda wieczoru: Zespół Roxanne – Tribute to Roxette, wykonujący na żywo największe przeboje szwedzkiej legendy pop-rocka.

Dlaczego warto? Idealna propozycja na klimatyczny, piątkowy wieczór nad jeziorem przy dźwiękach ponadczasowych hitów, takich jak „It Must Have Been Love” czy „Listen to Your Heart”.

XIII Święto Pieroga Świętokrzyskiego w Bobrzy (30 sierpnia)

Prawdziwa gratka dla łasuchów i miłośników tradycyjnej kuchni! Na terenie zabytkowego Zakładu Wielkopiecowego w Bobrzy odbędzie się trzynasta edycja kultowego Święta Pieroga, podczas której przygotowane zostaną kilkadziesiąt tysięcy pierogów!

Niedziela, 30 sierpnia – Program:

15:00 – Rozpoczęcie imprezy i występy KGW Bobrzanki. 15:55 / 18:00 – Występy Zespołu Pieśni i Tańca „Wincentowianie”. 17:00 – Konkurs lepienia pierogów przez zaproszonych gości. 17:30 – Ogłoszenie wyników konkursu na najsmaczniejsze pierogi. 19:15 – Koncert zespołu „Typowy Janus”. 20:30 – Klimatyczny spacer z pochodniami po terenie zakładu z „Słowiańskimi Bajdułami”.

Dodatkowe atrakcje: Zwiedzanie terenu wielkiego pieca z przewodnikiem (16:00 i 17:00), darmowe dmuchańce oraz gry i animacje dla dzieci, kramy i stoiska handlowe, a także akcja krwiodawstwa (15:00–17:00).

Dlaczego warto? Wyjątkowa uczta kulinarna w historycznym otoczeniu, zakończona klimatycznym, nocnym przejściem z pochodniami.