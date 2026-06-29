Sprzeczka między Polakami i Ukraińcami przerodziła się w awanturę. Ktoś użył potłuczonej butelki

Do zdarzenia doszło w sobotni wieczór nad zalewem Lubianka w Starachowicach. Podczas sprzeczki pomiędzy młodymi ludźmi z Polski i Ukrainy, jeden z uczestników został zraniony ostrym narzędziem (według naszych ustaleń, ktoś użył potłuczonej butelki). W wyniku awantury dwie osoby trafiły do szpitala. Policja potwierdza, że taki incydent miał miejsce i informuje, że prowadzi czynności wyjaśniające.

W sobotę około godziny 22:00 nad Zalewem Lubianka w Starachowicach doszło do incydentu z udziałem kilku osób. Według wstępnych ustaleń kłótnia słowna przerodziła się w szarpaninę - mówi w rozmowie z Radiem ESKA Paweł Kusiak z KPP Starachowice. Na miejsce zdarzenia zostały wezwane załogi pogotowia ratunkowego oraz policja. Dwie osoby zostały przetransportowane do szpitala, gdzie udzielono im niezbędnej pomocy. Policjanci teraz wyjaśniają te okoliczności, analizują zapisy monitoringu, przesłuchują świadków by ustalić dokładny przebieg tej sytuacji - dodaje Kusiak.

Według naszych nieoficjalnych informacji awanturę miał wywołać młody mieszkaniec powiatu starachowickiego. Policja na tym etapie nie potwierdza tych informacji. Dotychczas nikomu nie przedstawiono zarzutów.

Nocna awantura na Lubiance. Wideo Radio ESKA Starachowice

Obecnie śledczy kontynuują przesłuchania osób, które feralnego wieczoru znajdowały się nad zalewem. Funkcjonariusze pracują nad ustaleniem pełnej listy prowodyrów, którym mogą zostać postawione zarzuty.

Służby apelują o spokój i powstrzymanie się od ferowania wyroków do czasu zakończenia wszystkich czynności procesowych. Oficjalny komunikat policji dotyczący ewentualnych zatrzymań i konkretnych zarzutów ma zostać opublikowany po pełnym przeanalizowaniu zebranych dowodów i zeznań.

Z naszych nieoficjalnych informacji wynika, że funkcjonariusze sprawdzają, czy zajście miało podłoże narodowościowe. To jeden z wątków badanych w ramach prowadzonego postępowania, biorąc pod uwagę, że w awanturze uczestniczyli Polacy i Ukraińcy.