Dachowanie na leśnym odcinku drogi Starachowice-Rzepin

Do wypadku doszło po godzinie 10:00 na leśnym odcinku drogi wojewódzkiej 756. Kierowca osobowego Nissana prawdopodobnie stracił koncentrację i wjechał w barierę ochronną przed przepustem drogowym. W wyniku zderzenia z przeszkodą auto dachowało. Na szczęście kierowca nie odniósł poważnych obrażeń i został przebadany na miejscu przez Zespół Ratownictwa Medycznego.

Jeden pas drogi jest zablokowany na czas działania służb, a ruch wahadłowy prowadzony jest przez strażaków.

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Ruch wahadłowy na drodze wojewódzkiej 756 Starachowice Rzepin

Kierowca Nissana prawdopodobnie zostanie ukarany mandatem za spowodowanie kolizji drogowej. Policja apeluje o zachowanie koncentracji za kierownicą i dostosowanie prędkości do warunków panujących na drogach. Jest gorąco, a w wielu przypadkach możemy być oślepieni przez słońce co w przypadku napotkania przeszkody na drodze może powodować naszą spóźnioną reakcję.