Niebezpieczny wypadek w Lesie Rzepińskim. Kierowca Nissana dachował

Bartosz Manicz
Bartosz Manicz
2026-08-16 11:09

Do groźnego zdarzenia drogowego doszło dziś (16.08) po godzinie 10:00 na leśnym odcinku drogi numer 756. Między Starachowicami i Rzepinem doszło do dachowania osobowego Nissana. Na miejscu pracują wszystkie służby - policja , Zespół Ratownictwa Medycznego, straż pożarna z jednostki w Starachowicach i ochotnicy z Michałowa. Ruch odbywa się wahadłowo.

Dachowanie na leśnym odcinku drogi Starachowice-Rzepin

Do wypadku doszło po godzinie 10:00 na leśnym odcinku drogi wojewódzkiej 756. Kierowca osobowego Nissana prawdopodobnie stracił koncentrację i wjechał w barierę ochronną przed przepustem drogowym. W wyniku zderzenia z przeszkodą auto dachowało. Na szczęście kierowca nie odniósł poważnych obrażeń i został przebadany na miejscu przez Zespół Ratownictwa Medycznego. 

Jeden pas drogi jest zablokowany na czas działania służb, a ruch wahadłowy prowadzony jest przez strażaków. 

Niebieski Nissan leżący na dachu pośrodku drogi, obok karetka i strażacy. O wypadku przeczytasz w Eska Starachowice.
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Ruch wahadłowy na drodze wojewódzkiej 756 Starachowice Rzepin

Kierowca Nissana prawdopodobnie zostanie ukarany mandatem za spowodowanie kolizji drogowej. Policja apeluje o zachowanie koncentracji za kierownicą i dostosowanie prędkości do warunków panujących na drogach. Jest gorąco, a w wielu przypadkach możemy być oślepieni przez słońce co w przypadku napotkania przeszkody na drodze może powodować naszą spóźnioną reakcję. 

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