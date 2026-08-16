Do niebezpiecznego zdarzenia doszło 15 sierpnia około godziny 18:00 w miejscowości Rzepin-Kolonia (gmina Pawłów). Informacje o tragedii potwierdziły lokalne służby.

Próba skrętu zakończona zderzeniem

Ze wstępnych ustaleń pracujących na miejscu funkcjonariuszy wynika, że kierujący elektrycznym skuterem trójkołowym 92-letni senior wykonywał manewr skrętu w lewo. W tym samym momencie z przeciwnego kierunku nadjeżdżał Volkswagen, za którego kierownicą siedział 21-letni mężczyzna. Na skrzyżowaniu doszło do zderzenia.

Oficer prasowy starachowickiej policji, aspirant Paweł Kusiak, przekazał, że według wstępnych hipotez do kolizji doszło w momencie, gdy senior znajdował się w trakcie wykonywania skrętu. Rzecznik policji zaznaczył również, że przebadani na miejscu uczestnicy zdarzenia byli trzeźwi.

Autor: Policja/ Materiały prasowe Tragiczny finał manewru na drodze. 92-latek zginął po zderzeniu z Volkswagenem

Lekarze walczyli o życie seniora

Obrażenia, jakich doznał 92-latek w wyniku uderzenia, okazały się bardzo poważne. Został natychmiast przetransportowany przez zespół ratownictwa medycznego do szpitala w Starachowicach.

Mimo natychmiastowej hospitalizacji i wysiłków medyków, życia mężczyzny nie zdołano uratować. Przed samą północą do Komendy Powiatowej Policji w Starachowicach wpłynęła tragiczna wiadomość o śmierci seniora. Policjanci pod nadzorem prokuratura ustalają szczegółowe okoliczności i dokładną przyczynę tego zdarzenia.