Festiwal pod Zaporą 2026. Muzyczne święto w Brodach coraz bliżej

Festiwal pod Zaporą. Dwa dni pełne emocji na boisku w Brodach

Już 11 i 12 lipca boisko sportowe w Brodach zamieni się w centrum najlepszej letniej zabawy. Festiwal pod Zaporą to sprawdzone połączenie rodzinnej atmosfery, kultury i nowoczesnych brzmień. Tradycyjnie już na imprezie nie zabraknie naszej letniej ekipy ESKA Summer City.

Mieszkańcy, którzy zdecydują się odwiedzić to wyjątkowe miejsce, będą ukontentowani – zaznaczył Dyrektor Centrum Kultury i Rekreacji Łukasz Gołda. Muzyczne show skradną m.in.: wywodzący się z województwa małopolskiego zespół TerazMy, Paula „Curly” Kucharska i Oskar Cyms. Nie zabraknie również lokalnych akcentów.

Sobota: Regionalne talenty i walka o… „Złotego Gumiaka”

Sobota, a zatem pierwszy dzień Festiwalu upłynie pod znakiem występów artystów wywodzących się z Gminy Brody. Na scenie zaprezentują się: zespół Brodowianki, Mała Jarzębina, Jarzębina z Dziurowa, śpiewaczka ludowa Marta Zawłocka, a także Orkiestra Dęta.

Wieczorem, jeszcze zanim na scenie pojawi się grupa TerazMy, odbędzie się II Turniej Sołectw Gminy Brody o „Złotego Gumiaka”. Wyjątkowy dzień zwieńczy taneczna zabawa pod gwiazdami, przy muzyce DJ Pablo.

Niedziela: Rodzinny relaks i wielki finał z Oskarem Cymsem

Drugi dzień festiwalu to przede wszystkim rodzinna rozrywka, muzyka i występy artystyczne. Publiczność będzie mogła podziwiać prezentacje wokalistów Centrum Kultury i Rekreacji, pokaz taneczny przygotowany przez Studio FOX oraz koncert pochodzącej z Gminy Brody Pauli „Curly” Kucharskiej wraz z zespołem Bez Cukru.

Kulminacyjnym punktem będzie występ gwiazdy - Oskara Cymsa, jednego z najpopularniejszych młodych artystów polskiej sceny muzycznej, znanego z takich hitów jak: „Na Niebie”, „Niech Mówią”, „Daj mi znać” czy „Cały czas”.

Oskar Cyms gwiazdą Festiwalu pod Zaporą w Brodach

Oskar Cyms to obecnie jedno z najgorętszych nazwisk polskiej sceny pop. Wokalista, który zdobył serca widzów i jurorów podczas Top of the Top Sopot Festival 2024 (sięgając po prestiżowego Bursztynowego Słowika), przyjedzie do Brodów ze swoimi największymi hitami.

Publiczność może liczyć na wykonania na żywo takich utworów jak:

„Na Niebie”,„Niech Mówią”,„Daj mi znać”,„Cały czas”.

Autor: AKPA

Wizyta patrolu ESKA Summer City na Festiwalu pod Zaporą w Brodach

Potężną dawkę wakacyjnej energii zapewni także Patrol ESKA Summer City! W niedzielę 12 lipca ekipa Radia ESKA wjedzie na teren festiwalu, gotowa rozkręcić imprezę na maksa. Na uczestników czekają spontaniczne konkursy, szybkie wyzwania i cała masa gadżetów. Jeśli szukacie zaraźliwego uśmiechu, świetnej muzyki i szansy na zgarnięcie eskowych upominków, koniecznie wypatrujcie ich w tłumie pod sceną i bezpośredni na niej.

Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców oraz gości do wspólnego świętowania, dobrej zabawy i spędzenia niezapomnianego letniego weekendu w wyjątkowej atmosferze. Startujemy w sobotę, 11 lipca o godz. 16.00 – mówi Wójt Gminy Brody Ernest Kumek.

Festiwal pod Zaporą w Brodach. Program wydarzenia

11.07.2026 (sobota)

16:00 – Blok koncertów Zespołów Ludowych: Brodowianki, Jarzębina, Mała Jarzębina, Marta Zawłocka

18:35 – Grupa taneczna z Krynek

18:55 – Orkiestra Dęta

19:30 – Rozstrzygnięcie Turnieju Sołectw Gminy Brody

20:00 – Gwiazda wieczoru: TerazMY

21:30 – Potańcówka z DJ PABLO

12.07.2026 (niedziela)

16:00 – Rozpoczęcie drugiego dnia Festiwalu Pod Zaporą

16:15 – Wokaliści Studia Wokalnego CKiR

17:15 – Karolina Jasińska

17:40 – Studio Tańca FOX

18:00 – ESKA SUMMER CITY

19:00 – Paula „CURLY” Kucharska

20:30 – Gwiazda wieczoru: Oskar Cyms

Miejsce wydarzenia: Boisko Sportowe w Brodach