Nowa wizja Lubianki – co dokładnie powstanie?

Zamiast kontrowersyjnych domków turystycznych na lądzie, prawdopodobnie będą domki na wodzie. To nie wszystko! Nad brzegiem zalewu wyrośnie nowoczesny obiekt obsługi turystycznej. Jak zapowiada wiceprezydent Elżbieta Gralec, ma to być funkcjonalny budynek o „bardzo ładnej bryle”, wkomponowany w skarpę.

Wewnątrz zaplanowano:

przestronną świetlicę,

zaplecze kuchenne,

infrastrukturę sanitarną i gospodarczą.

Obiekt ma być zlokalizowany na zalesionej obecnie działce przy ulicy Południowej. Miasto zapewnia, że budynek będzie widoczny głównie od strony tafli wody i ścieżki rowerowej, a nie z okien pobliskich domów, dzięki czemu prywatność mieszkańców ma zostać zachowana.

Centrum Turystyczne nad Zalewem Lubianka w Starachowicach. Wizualizacja

Wielkie pieniądze i goniące terminy

Pośpiech jest tu wskazany, ponieważ inwestycja jest częścią strategii Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Północy, a środki finansowe muszą zostać zakontraktowane jeszcze w tym roku. Cały projekt rewitalizacji Lubianki to gigantyczne przedsięwzięcie – jego wartość to aż 59,5 miliona złotych, z czego znaczną część stanowią dotacje unijne i rządowe.

Władze argumentują, że zmiana koncepcji z domków na centrum turystyczne pozwoli uratować przygotowaną już dokumentację i wykorzystać przyznane fundusze, zamiast "wyrzucać je do kosza".

„Dla kogo ta inwestycja?” – emocje sięgają zenitu

Mimo obietnic, że centrum będzie służyć lokalnej społeczności, np. jako baza dla półkolonii dla dzieci, głosy sceptyków nie cichną. Radny Piotr Capała, który głosował przeciwko inwestycji, pyta wprost: „dla kogo jest ta inwestycja?”.

Radny Piotr Capała : „Mieszkańcy mając zbiornik tuż za ogrodzeniem… w sezonie letnim wyjeżdżają z domów, żeby znaleźć spokój. Skarżą się na hałas, brak parkingów i utrudniony dojazd do własnych posesji”

: „Mieszkańcy mając zbiornik tuż za ogrodzeniem… w sezonie letnim wyjeżdżają z domów, żeby znaleźć spokój. Skarżą się na hałas, brak parkingów i utrudniony dojazd do własnych posesji” Wiceprezydent Elżbieta Gralec : „Takie miejsce naprawdę przyda się również lokalnej społeczności. Jeśli będą mogły być tam prowadzone działania edukacyjne, to wpłynie to tylko na plus dla tego obszaru”

: „Takie miejsce naprawdę przyda się również lokalnej społeczności. Jeśli będą mogły być tam prowadzone działania edukacyjne, to wpłynie to tylko na plus dla tego obszaru” Mieszkańcy i internauci: W sieci wrze. Niektórzy obawiają się, że to kolejna inwestycja z problemami, wspominając o murach restauracji, które rzekomo nasiąkają wodą, inni wprost nazywają pomysł z półkoloniami „mydleniem oczu”.

Turystyka świętokrzyskie w natarciu

Rozbudowa infrastruktury nad Lubianką to element większego trendu. Zalew, nazywany „świętokrzyską perełką aktywnego wypoczynku”, już teraz oferuje dwupoziomowe molo, kawiarnię, wyciąg do wakeboardingu oraz liczne ścieżki rowerowe. Położenie w otulinie Sieradowickiego Parku Krajobrazowego sprawia, że Starachowice stają się coraz ważniejszym punktem na mapie regionu, przyciągając fanów żeglarstwa i sportów wodnych.

To dopiero początek zmian

Czy nowe centrum turystyczne Starachowice stanie się hitowym miejscem spotkań, czy jedynie „stodołą”, jak nazywają go niektórzy krytycy? Jedno jest pewne: tempo zmian nad wodą nie zwalnia, a magistrat nie zamierza rezygnować ze swojej wizji Lubianki jako turystycznego motoru napędowego miasta. Kolejne miesiące pokażą, czy nowa inwestycja pogodzi interesy miasta z potrzebami zmęczonych hałasem mieszkańców.