Wiesław Myśliwski nie żyje. Dom pisarza w Starachowicach odzyska blask

Odszedł strażnik pamięci i mistrz słowa

Wiesław Myśliwski (znany polski pisarz, dwukrotny laureat Nagrody Nike) był postacią nierozerwalnie związaną z naszą ziemią. Choć urodził się w Dwikozach, to właśnie Starachowice stały się fundamentem jego wrażliwości. To tutaj, w latach 1935–1938, mały Wiesław stawiał pierwsze kroki w edukacji, a wojenny trud miasta nad Kamienną stał się później inspiracją dla jego największych dzieł, takich jak „Kamień na kamieniu”.

„To ogromna strata dla polskiej literatury i całego regionu świętokrzyskiego” – mówią zgodnie mieszkańcy i regionaliści. Pisarz nigdy nie odciął się od swoich korzeni, a w 2020 otrzymał tytuł Honorowego Obywatela Miasta Starachowice.

Dom Myśliwskiego. Serce starachowickiej rewitalizacji

Pamięć o autorze „Widnokręgu” zostanie utrwalona w murach kamienicy przy ul. Robotniczej 10. Gmina Starachowice ogłosiła już przetarg na przebudowę tego zabytkowego obiektu w ramach szerokiego planu odnowy Kolonii Robotniczej.

Kolonia Robotnicza to serce naszej rewitalizacji. Chcemy, aby te kamienice odzyskały dawny blask i godnie upamiętniały historię ich mieszkańców, w tym tak wybitnych postaci jak Wiesław Myśliwski – podkreśla prezydent Marek Materek

i Autor: Agnieszka Jędrasik Chcemy, aby te kamienice odzyskały dawny blask i godnie upamiętniały historię ich mieszkańców, w tym tak wybitnych postaci jak Wiesław Myśliwski – podkreśla prezydent Marek Materek

Co zmieni się przy ulicy Robotniczej?

Planowana inwestycja zakłada, że budynek zostanie dostosowany do współczesnych standardów przy ścisłym zachowaniu wytycznych konserwatora zabytków. Prace obejmą m.in.:

docieplenie ścian i wymianę dachu na nową dachówkę ceramiczną

odtworzenie historycznych detali elewacyjnych i ozdobnych balustrad

przebudowę mieszkań oraz wykonanie nowoczesnych łazienek w każdym lokalu

montaż pamiątkowej tablicy wykonanej przez Odlewnie Polskie S.A., poświęconej pisarzowi.

29

Dziedzictwo, które przetrwa pokolenia

Śmierć mistrza to koniec pewnej epoki, ale jego dom w Starachowicach ma szansę stać się żywym pomnikiem literatury. Prace remontowe mają ruszyć w najbliższych miesiącach. To ważny krok, by region świętokrzyski wciąż tętnił pamięcią o swoich wielkich synach.