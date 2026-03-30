Bitwa w przerwie i interwencja policji

Przypomnijmy, że do najgroźniejszych incydentów doszło w przerwie sobotniego spotkania. Grupy pseudokibiców obu drużyn, wspierane przez osoby w barwach zaprzyjaźnionych klubów, sforsowały ogrodzenia i dążyły do bezpośredniej konfrontacji.

Doszło do przerwania ogrodzenia sektora kibiców drużyny przyjezdnej. Pseudokibice wtargnęli na bufor pomiędzy sektorami i doszło do konfrontacji. Natychmiast podjęto decyzję o wprowadzeniu policji, która bardzo szybko doprowadziła do uspokojenia sytuacji– relacjonował asp. Paweł Kusiak, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Starachowicach.

Błyskawiczna reakcja sądu w trybie przyspieszonym

Policjanci zatrzymali sześciu mężczyzn w wieku od 21 do 52 lat. Dziś (30.03) sąd podjął pierwsze decyzje wobec czterech pseudokibiców zatrzymanych w trakcie sobotniego meczu. Wszyscy otrzymali już grzywny za udział w incydentach na stadionie. To jednak nie koniec – wobec trzech osób orzeczono zakazy stadionowe, co oznacza dla nich długą rozłąkę z meczami na żywo.

Czterech mężczyzn zostało ukaranych grzywnami w związku z popełnionymi wykroczeniami z ustawy o imprezach masowych (wysokość grzywien ok. 2 000 zł). Trzech mężczyzn dostało zakazy stadionowe na okres dwóch lat. Dodatkowo dwaj mężczyźni usłyszeli zarzuty związane z udziałem w bójce i w związku z tym mają zastosowane wolnościowe środki zapobiegawcze w postaci między innymi dozoru - powiedział nam dziś Paweł Kusiak oficer prasowy KPP Starachowice.

Sytuacja dwóch kolejnych zatrzymanych pseudokibiców jest bardziej skomplikowana. Ich sprawy nie zostały rozstrzygnięte w trybie przyspieszonym i będą toczyć się w trybie zwykłym . Wiadomo, że są to mężczyźni w wieku 38 i 21 lat. Starszy z nich pochodzi z powiatu starachowickiego, natomiast młodszy to mieszkaniec powiatu ostrowieckiego. Obaj usłyszeli zarzuty i byli przesłuchiwani w prokuraturze.

Co dalej ze stadionem?

Choć zapadły już pierwsze wyroki dla pseudokibiców, los samego obiektu w Starachowicach pozostaje niepewny. Policja zaznacza, że decyzje o ewentualnym zamknięciu stadionu nie leżą w ich kompetencjach. Kluczowa może okazać się opinia delegata PZPN, który był obecny na meczu i sporządził raport z wydarzeń. Kluby muszą liczyć się z bardzo surowymi karami finansowymi i organizacyjnymi.