Liczyła się każda sekunda. Dramatyczna walka o życie 2-letniego dziecka w Skarżysku-Kamiennej

Błyskawiczna reakcja policjantów ze Skarżyska. Uratowali dławiące się dziecko

Wczoraj (29 lipca), około południa, na ul. 1 Maja w Skarżysku-Kamiennej do asp. szt. Katarzyny Erbill i asp. Michała Kruczyńskiego, dzielnicowych miejscowej komendy, podbiegł wyraźnie zdenerwowany 36-letni mieszkaniec Skarżyska-Kamiennej z prośbą o natychmiastową pomoc. Mężczyzna poinformował funkcjonariuszy, że w swoim samochodzie wiezie 2-letnią córkę, która zadławiła się jedzeniem i ma poważne problemy z oddychaniem.

Policjanci natychmiast przekazali informację dyżurnemu skarżyskiej jednostki, który bezzwłocznie powiadomił Szpitalny Oddział Ratunkowy Szpitala Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej. Dzięki temu personel medyczny mógł przygotować się na przyjęcie dziecka i niezwłoczne udzielenie mu pomocy. Dzielnicowi, nie tracąc ani chwili, zapewnili bezpieczny i sprawny przejazd do szpitala - informuje KPP w Skarżysku-Kamiennej.

Zadławienie u 2-latki. Policjanci ze Skarżyska-Kamiennej ruszyli na ratunek

Dzięki szybkiej reakcji policjantów oraz właściwej współpracy z personelem medycznym 2-latka w krótkim czasie trafiła pod opiekę lekarzy, gdzie otrzymała niezbędną pomoc.