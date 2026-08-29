Dni Starachowic 2026 ruszają już dziś! Fukaj i ESKA Music Tour rozgrzali scenę nad Kamienną

Fukaj i Young Igi przejmują sobotni wieczór!

Sobotnia odsłona Dni Starachowic wystartuje już dziś o godzinie 18:00. Za mikrofonem jako prowadzący stanie Rafał Adamczak, a scena będzie w pełni należeć do młodego pokolenia polskiego hip-hopu.

Jedną z najbardziej wyczekiwanych gwiazd wieczoru jest bez wątpienia Fukaj, czyli Aleksander Wasiluk. Ten urodzony w Szczecinie artysta szturmem podbił polską scenę rapowej muzyki. Na swoim koncie ma już tak spektakularne sukcesy jak platynowe płyty za album "Preludium" oraz wydany w 2026 roku krążek "Znajdź mnie w tym". Pod sceną w Starachowicach na pewno usłyszymy jego największe hity!Sam Prezydent Starachowic, Marek Materek, z uśmiechem zapowiada występ rapera

"Fukaj udowodni, że miejsce, o którym śpiewa „choć zabiorę Cię Tam”, to właśnie są Starachowice!"

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Zabytkowe autobusy, sport i Strefa Aktywności

Dni Starachowic 2026 to nie tylko koncerty pod sceną. Organizatorzy zadbali o to, aby całe miasto żyło tym świętem i przygotowali masę dodatkowych atrakcji.

III Zlot Zabytkowych Autobusów. Starachowice świętują w tym roku 70-lecie komunikacji publicznej. Na ulicach pojawi się ponad 50 historycznych pojazdów z całego kraju, w tym kultowy Jelcz PR110! W niedzielę zaplanowano wielką paradę oraz wystawę pojazdów.

Starachowice świętują w tym roku 70-lecie komunikacji publicznej. Na ulicach pojawi się ponad 50 historycznych pojazdów z całego kraju, w tym kultowy Jelcz PR110! W niedzielę zaplanowano wielką paradę oraz wystawę pojazdów. Specjalna linia autobusowa „DS” . Aby ułatwić dojazd na teren imprezy, w sobotę i niedzielę uruchomiona zostaje linia dowożąca uczestników bezpośrednio na MOSiR.

. Aby ułatwić dojazd na teren imprezy, w sobotę i niedzielę uruchomiona zostaje linia dowożąca uczestników bezpośrednio na MOSiR. XIV MANia Biegania. Niedzielne południe (start o 12:00) rozpocznie się na sportowo tradycyjnym biegiem ulicznym.

Niedzielne południe (start o 12:00) rozpocznie się na sportowo tradycyjnym biegiem ulicznym. Strefa Aktywności. Na terenie imprezy czeka mnóstwo atrakcji dla całych rodzin! Znajdziemy tam strefę zabaw dla maluchów z Przedszkolem Miejskim nr 11 oraz strefę dla młodzieży przygotowaną przez harcerzy z 38. Starachowickiej Drużyny Harcerskiej, Stowarzyszenie Everest i Harcerską Grupę Ratowniczą. Na chętnych czekać będzie też Akademia Ochrony Ludności z nauką pierwszej pomocy i pakowania plecaków ewakuacyjnych.

Wydarzenie jest napędzane przez firmę MAN Bus Starachowice, będącą partnerem tytularnym święta miasta.

Niedziela z T.Love, Bryską i Skolimem!

Jeśli myślicie, że po sobocie emocje opadną, to jesteście w błędzie! W niedzielę, 30 sierpnia, zabawa rozpocznie się już od godziny 15:00. Drugi dzień koncertów poprowadzi Mati Fuczyło. Na scenie zobaczymy niesamowity miks gatunków muzycznych.