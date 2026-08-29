Zajezdnia ZEC otwiera swoje drzwi. Zobacz komunikację "od kuchni"

Sobotnie świętowanie rozpoczyna się od rzadkiej okazji do podejrzenia codziennej pracy kierowców i mechaników. W sobotę, 29 sierpnia, w godzinach od 15:00 do 17:30 baza ZEC Komunikacja Miejska przy ulicy Radomskiej 53 otwiera swoje bramy dla zwiedzających.

To idealny moment na rodzinną wycieczkę. Na miejscu będzie można nie tylko obejrzeć z bliska zabytkowe pojazdy, ale też wziąć udział w darmowym grillu (z produktami marki Animex). Organizatorzy przygotowali również specjalną strefę dla dzieci (z dmuchańcami, malowaniem twarzy, balonowym zoo, pianowym wężem i grami XXL) oraz zapowiedzieli tajemniczy pokaz-niespodziankę.

Ruszył III Zlot i świętowanie 70-lecia komunikacji [GALERIA]

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Niedziela z wielką wystawą i paradą ulicami miasta

Jeśli w sobotę nie dacie rady, prawdziwa kumulacja atrakcji czeka na Was w niedzielę, 30 sierpnia.

Wystawa retro klasyków (godz. 11:00 – 13:45): Na placu targowym przy ul. Targowej (obok restauracji McDonald's) zaparkuje około 50 różnych modeli autobusów – od zabytków z lat 30. XX wieku po nowoczesne pojazdy zeroemisyjne. Będzie można wejść do środka, zrobić zdjęcia i oddać głos na „Autobus Publiczności”.

(godz. 11:00 – 13:45): Na placu targowym przy ul. Targowej (obok restauracji McDonald's) zaparkuje około 50 różnych modeli autobusów – od zabytków z lat 30. XX wieku po nowoczesne pojazdy zeroemisyjne. Będzie można wejść do środka, zrobić zdjęcia i oddać głos na „Autobus Publiczności”. Wielka parada (godz. 14:00 – 15:00) Kolumna zabytkowych maszyn przejedzie ulicami Starachowic. Paradę poprowadzi widowiskowy autobus cabrio (bez dachu), na którego pokładzie zagra saksofonistka „AleSax”. Aby pojechać w paradzie na pokładzie jednego z zabytków, trzeba zająć miejsce na placu targowym przed startem – na trasie autobusy się nie zatrzymują!

Kolumna zabytkowych maszyn przejedzie ulicami Starachowic. Paradę poprowadzi widowiskowy autobus cabrio (bez dachu), na którego pokładzie zagra saksofonistka „AleSax”. Aby pojechać w paradzie na pokładzie jednego z zabytków, trzeba zająć miejsce na placu targowym przed startem – na trasie autobusy się nie zatrzymują! Przejażdżki cabrio i "tramwajem" (godz. 15:45 – 17:15) Po paradzie będzie można bezpłatnie przejechać się kultowym, piętrowym autobusem cabrio (marki Leyland) oraz nowoczesnym autobusem elektrycznym stylizowanym na tramwaj na trasie: Targowisko – Galardia – Dworzec Zachodni – Targowisko.

Impreza Techno w autobusie na zakończenie wakacji

Dla młodzieży (i nie tylko) organizatorzy przygotowali coś zupełnie nietypowego. W niedzielę od godziny 19:00 do północy na placu targowym obok McDonald's zaparkuje specjalny Technobus. Odbędzie się w nim darmowa impreza techno/rave, którą poprowadzi DJ Qczi z Rzeszowa. Efektowne oświetlenie LED i świetna muzyka gwarantują mocne pożegnanie tegorocznych wakacji.

Jak jeździć za darmo? Linie specjalne i trasy

Przez cały weekend dojazd na koncerty w ramach Dni Starachowic oraz na teren zlotu ułatwią specjalne, darmowe linie autobusowe obsługiwane przez zabytkowe pojazdy. Na trasach pojawi się aż 12 retro maszyn. Oto jak kursują linie specjalne:

Linia DS (Bugaj – Południowa / Lubianka) Połączy pętlę na Bugaju z zalewem Lubianka.

Trasa: Bugaj – Radomska – 1 Maja – Konstytucji 3 Maja – Partyzantów – Oświatowa – Majówka – Kopalniana – Al. Armii Krajowej – Wyszyńskiego – Miodowa – Jana Pawła II – Moniuszki – Południowa – Lubianka (oraz powrót).Kursowanie: W sobotę od godz. 13:45, w niedzielę od 15:15 (odjazdy średnio co 10 minut aż do późnego wieczora).

Linia B (Bugaj – Brody)

Trasa: Bugaj – Lubienia – Brody – Kuczów – Bugaj (Brody Iłżeckie – Michałów – Bugaj).Kursowanie: Trzy rotacje w sobotę i niedzielę, zsynchronizowane z godzinami zwiedzania zajezdni, wystawą oraz wieczornymi koncertami.

Linia W (Bugaj – Wąchock Zalew)

Trasa: Bugaj – Wąchock Zalew – Bugaj.Kursowanie: Podobnie jak linia B, wykonuje trzy rotacje dziennie zapewniające wygodny transport na poszczególne punkty programu i wieczorne powroty.

Najwygodniejszym miejscem na przesiadki między zabytkowymi liniami jest pętla Bugaj.