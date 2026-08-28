Potańcówka na finał wakacji w Starachowicach. Zabawa Na Szlakowisku [GALERIA]

Bartosz Manicz
Bartosz Manicz
2026-08-28 19:56

Dziś (28.08) o godzinie 18:00 na starachowickim Szlakowisku po raz drugi w tym roku rozpoczęła się Międzypokoleniowa Potańcówka. Wydarzenie cieszące się niesłabnącą popularnością organizują Centrum Usług Społecznych w Starachowicach, Starachowicka Rada Seniorów oraz Park Kultury. Taneczne spotkanie jest okazją do spotkań z sąsiadami i spędzenia czasu w przyjemnej atmosferze.

Potańcówka w Starachowicach Na Szlakowisku

W piątkowe popołudnie plac przy ulicy Na Szlakowisku w Starachowicach zamienił się w wielki parkiet. Muzyka grała dla każdego – od starszych przebojów po nowsze hity, w szybkich i wolnych rytmach. Ludzie bawili się zarówno w parach, jak i w grupie. Działo się tyle, że po prostu nie dało się przestać tańczyć i stać bezczynnie z boku.

Międzypokoleniowe Potańcówki w Starachowicach to już prawdziwy hit wśród mieszkańców. Na parkiecie pod gołym niebem bawią się dosłownie wszyscy seniorzy, młodzież i całe rodziny z dziećmi. Otwarta, luźna atmosfera sprawia, że impreza przyciąga dziesiątki starachowiczan. W te wakacje to była już druga okazja, by wspólnie poszaleć w rytm muzyki.

Potańcówka w Starachowicach 28.08.2026 [GALERIA]

Uśmiechnięte kobiety tańczą w kręgu na placu. O potańcówce na Szlakowisku przeczytasz w Eska Starachowice.
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