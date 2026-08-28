Potańcówka na finał wakacji w Starachowicach. Zabawa Na Szlakowisku [GALERIA]

Potańcówka w Starachowicach Na Szlakowisku

W piątkowe popołudnie plac przy ulicy Na Szlakowisku w Starachowicach zamienił się w wielki parkiet. Muzyka grała dla każdego – od starszych przebojów po nowsze hity, w szybkich i wolnych rytmach. Ludzie bawili się zarówno w parach, jak i w grupie. Działo się tyle, że po prostu nie dało się przestać tańczyć i stać bezczynnie z boku.

Międzypokoleniowe Potańcówki w Starachowicach to już prawdziwy hit wśród mieszkańców. Na parkiecie pod gołym niebem bawią się dosłownie wszyscy seniorzy, młodzież i całe rodziny z dziećmi. Otwarta, luźna atmosfera sprawia, że impreza przyciąga dziesiątki starachowiczan. W te wakacje to była już druga okazja, by wspólnie poszaleć w rytm muzyki.

Potańcówka w Starachowicach 28.08.2026 [GALERIA]