Do Starachowic nadjeżdża 12. Legenda STARa. Zlot Pojazdów Zabytkowych potrwa do niedzieli

Legenda STARa powraca. Święto polskiej motoryzacji w powiecie starachowickim

Głównym bohaterem zlotu będą oczywiście legendarne STAR-y, jednak na trasach i placach nie zabraknie również innych wartościowych klasyków. W tym roku organizatorzy przygotowali szczególną gratkę dla miłośników unikalnych pojazdów zabytkowych – na żywo będzie można zobaczyć wyjątkowe egzemplarze, takie jak STAR C200 SPORT oraz STAR C1142T. Na wydarzenie serdecznie zapraszają Starosta Starachowicki Piotr Babicki oraz Stowarzyszenie Legenda STARa.

Legenda STARa 2026. Bogaty program wydarzenia

Na trzy dni, 21-23 sierpnia 2026 r., powiat starachowicki zamieni się w stolicę kultowych STAR-ów i motoryzacyjnych klasyków. Święto legendarnej polskiej motoryzacji to wyjątkowa okazja, by zobaczyć unikalne pojazdy zabytkowe, w tym tak wyjątkowe egzemplarze STARów.

Harmonogram wydarzenia:

Piątek, 21.08.2026 r.

• 16:00 – konwój STARa zawita do Rudy (gm. Brody)

• 17:00 – 19:00 – konferencja oraz prezentacja pojazdów, w tym wyjątkowych STARów: C200 SPORT i C1142T

Sobota, 22.08.2026 r.

• 10:00 – 12:00 – prezentacja pojazdów w Starachowicach (Muzeum Przyrody i Techniki)

• 12:00 – 14:00 – jazda na orientację na trasie: Starachowice – Wąchock – Mirzec – Gadka - Grzybowa Góra

• 14:00 – 18:00 – próby terenowe w Grzybowej Górze (piaskownia, ul. Sosnowa 7)

• 19:00 – 21:00 – nocna prezentacja pojazdów nad zbiornikiem wodnym w Mircu

Niedziela, 23.08.2026 r.

• 09:30 – 11:00 – wystawa pojazdów nad zbiornikiem wodnym w Mircu

• 11:15 – 12:30 – parada STARa na trasie: Mirzec – Tychów Stary – Starachowice (przejazd ulicami: Radomską, J. Kaczyńskiej, Bankową, Al. Armii Krajowej, Iłżecką oraz Targową)

• 13:00 – 15:00 – próby sprawnościowe na Targowisku Miejskim w Starachowicach

• 15:00 – wręczenie nagród oraz uroczyste zakończenie zlotu.

Nie przegap motoryzacyjnego święta w powiecie starachowickim

Legenda STARa to nie tylko zlot pojazdów – to żywa lekcja historii polskiej inżynierii i przemysłu, a także okazja do spędzenia czasu w fantastycznej atmosferze. Niezależnie od tego, czy jesteś zagorzałym fanem motoryzacji, czy szukasz pomysłu na ciekawy weekend z rodziną, w dniach 21–23 sierpnia Powiat Starachowicki jest miejscem, w którym po prostu trzeba być.

Historia ciężarówek Star

W odpowiedzi na powojenne potrzeby kraju, Zakłady Mechaniczne w Starachowicach przekształcono w Fabrykę Samochodów Ciężarowych „Star”. To tam w 1948 roku powstała pierwsza w pełni polska ciężarówka – Star 20, której premiera odbyła się na kongresie zjednoczeniowym PZPR w Warszawie. Fabryka rozwijała się w błyskawicznym tempie. W pierwszym roku wyprodukowano zaledwie 245 sztuk, ale już w 1953 roku roczna produkcja przekroczyła 10 tysięcy pojazdów. W szczytowym momencie zakład zajmował ponad 160 hektarów i zatrudniał przeszło 20 tysięcy pracowników. W 1981 roku z taśmy zjechał 500-tysięczny STAR. Ciężarówki z napędami 4×2, 4×4 oraz 6×6, a także prototypowe autobusy (modele N50, N51, N52) trafiały nie tylko do polskiego wojska, straży pożarnej i budownictwa, ale były też eksportowane m.in. do ZSRR i krajów Afryki. Kryzys gospodarczy oraz transformacja ustrojowa uderzyły w rentowność firmy. W 1991 roku zakłady przekształcono w spółkę, którą przejął Sobiesław Zasada. Mimo ambitnych planów, dawnej świetności nie udało się już odzyskać. W 1999 roku fabrykę kupił niemiecki koncern MAN. Choć produkcję kontynuowano jeszcze przez kilka lat, w 2006 roku podjęto ostateczną decyzję o całkowitym zakończeniu wytwarzania ciężarówek marki STAR.