Miasto w woj. świętokrzyskim - perełka turystyczna pośród lasów

Starachowice, miasto w regionie świętokrzyskim, jeszcze kilkanaście lat temu były miejscem na mapie turystycznej województwa świętokrzyskiego, które znane było przede wszystkim z Muzeum Przyrody i Techniki. Dziś przyciąga tysiące turystów spragnionych wypoczynku nad wodą, kontaktu z naturą i rodzinnego relaksu. To właśnie tutaj, w okolicach malowniczego Sieradowickiego Parku Krajobrazowego, znajduje się jeden z najpiękniejszych zbiorników wodnych w regionie świętokrzyskim. Mowa o Zalewie Lubianka, który stał się flagową atrakcją regionu i świetnym pomysłem na wycieczkę weekendową w województwie świętokrzyskim. Zgodnie z oficjalnym komunikatem Głównego Inspektoratu Sanitarnego, sezon kąpielowy 2026 na Lubiance zaplanowano od 27 czerwca do 31 sierpnia. To właśnie w tych dniach nad bezpieczeństwem osób korzystających z wody czuwać będą ratownicy WOPR, a kąpielisko będzie funkcjonować w pełnym wymiarze godzin, zazwyczaj od 10:00 do 18:00.

Zalew Lubianka – serce gminy, raj dla aktywnych

Największą atrakcją Starachowic jest Zalew Lubianka. To sztuczny zbiornik wodny położony w południowej części miasta, w województwie świętokrzyskim, na rzece Lubianka. Został utworzony w połowie lat 80. XX wieku przez spiętrzenie rzeki betonowymi zaporami. W 2022 roku obiektowi nadano imię Władysława Wagnera, znanego żeglarza związanego z miastem, w związku z 110. rocznicą jego urodzin. Wokół zalewu roztacza się krajobraz pełen sosnowych lasów, pagórków i urokliwych ścieżek, które kuszą turystów z całej Polski. To doskonałe miejsce dla rodzin z dziećmi, sportów wodnych i rowerowych wypraw. Czysta woda, dobrze zorganizowana plaża i kąpielisko to tylko część atrakcji, jakie oferuje ten wyjątkowy zakątek.

Pomysł na wycieczkę z rodziną w woj. świętokrzyskim

W sezonie letnim kąpielisko i przyległa infrastruktura tętnią życiem. Na odwiedzających czekają:

Rekreacja : Zalew pełni przede wszystkim funkcję rekreacyjną, stając się popularnym miejscem wypoczynku dla mieszkańców Starachowic i turystów.

: Zalew pełni przede wszystkim funkcję rekreacyjną, stając się popularnym miejscem wypoczynku dla mieszkańców Starachowic i turystów. Kąpielisko : Na północnej stronie zalewu znajduje się piaszczysta plaża o długości kilkudziesięciu metrów. Strzeżone kąpielisko jest otwarte w sezonie letnim (orientacyjnie od końca czerwca do końca sierpnia) w godzinach 10:00-18:00. Przy plaży znajduje się molo, które wyznacza granicę brodzika dla dzieci.

: Na północnej stronie zalewu znajduje się piaszczysta plaża o długości kilkudziesięciu metrów. Strzeżone kąpielisko jest otwarte w sezonie letnim (orientacyjnie od końca czerwca do końca sierpnia) w godzinach 10:00-18:00. Przy plaży znajduje się molo, które wyznacza granicę brodzika dla dzieci. Sporty wodne : Południowa część zalewu służy jako przystań dla żaglówek. Można tu również wypożyczyć rowerki wodne, kajaki, a także skorzystać z wyciągu do wakeboardingu.

: Południowa część zalewu służy jako przystań dla żaglówek. Można tu również wypożyczyć rowerki wodne, kajaki, a także skorzystać z wyciągu do wakeboardingu. Infrastruktura : Wokół zalewu znajdują się ścieżki piesze i rowerowe. Dostępne są również boiska do siatkówki plażowej, badmintona i koszykówki, dwa place zabaw dla dzieci w różnym wieku, trampoliny, mini-skatepark, ścianka wspinaczkowa oraz siłownia plenerowa. Jest także miejsce na ognisko i grill.

: Wokół zalewu znajdują się ścieżki piesze i rowerowe. Dostępne są również boiska do siatkówki plażowej, badmintona i koszykówki, dwa place zabaw dla dzieci w różnym wieku, trampoliny, mini-skatepark, ścianka wspinaczkowa oraz siłownia plenerowa. Jest także miejsce na ognisko i grill. Przyroda : Zalew położony jest na obrzeżach malowniczego Sieradowickiego Parku Krajobrazowego, co zapewnia bliskość natury i piękne otoczenie.

: Zalew położony jest na obrzeżach malowniczego Sieradowickiego Parku Krajobrazowego, co zapewnia bliskość natury i piękne otoczenie. Port Lubianka: Tak nazywany jest obecnie zagospodarowany teren wokół zalewu, który przeszedł gruntowną rewitalizację. Znajduje się tu nowoczesne zaplecze sanitarne z przebieralniami i prysznicami, a także punkty gastronomiczne.

30

Co warto zobaczyć w Starachowicach? Oto najlepsze atrakcje turystyczne

Starachowice oferują kilka interesujących miejsc, które warto zobaczyć. Oto niektóre z nich:

Muzeum Przyrody i Techniki "Ekomuzeum" im. Jana Pazdura: To unikatowe muzeum położone na terenie dawnej huty. Można tu zobaczyć zabytkowy Wielki Piec z 1899 roku wraz z całym ciągiem technologicznym, zakład wielkopiecowy z 1841 roku, ekspozycję poświęconą górnictwu rud żelaza, a także technikę samochodową związaną z legendarną Fabryką Samochodów Ciężarowych STAR. Muzeum organizuje również wystawy czasowe i ciekawe wydarzenia kulturalne.

"Ekomuzeum" im. Jana Pazdura: To unikatowe muzeum położone na terenie dawnej huty. Można tu zobaczyć zabytkowy Wielki Piec z 1899 roku wraz z całym ciągiem technologicznym, zakład wielkopiecowy z 1841 roku, ekspozycję poświęconą górnictwu rud żelaza, a także technikę samochodową związaną z legendarną Fabryką Samochodów Ciężarowych STAR. Muzeum organizuje również wystawy czasowe i ciekawe wydarzenia kulturalne. Park Miejski im. Stefana Żeromskiego : Położony w centrum miasta, oferuje tereny zielone, alejki spacerowe, amfiteatr, gdzie odbywają się różne wydarzenia kulturalne, oraz kawiarnię.

: Położony w centrum miasta, oferuje tereny zielone, alejki spacerowe, amfiteatr, gdzie odbywają się różne wydarzenia kulturalne, oraz kawiarnię. Kościół Świętej Trójcy : To najstarsza świątynia w Starachowicach, której początki sięgają XVII wieku. Był wielokrotnie przebudowywany, a jego obecny wygląd pochodzi z lat 80. XX wieku.

: To najstarsza świątynia w Starachowicach, której początki sięgają XVII wieku. Był wielokrotnie przebudowywany, a jego obecny wygląd pochodzi z lat 80. XX wieku. Ścieżka STAR-a: Dla miłośników historii motoryzacji i legendarnej marki STAR przygotowano specjalną ścieżkę, która przybliża dziedzictwo fabryki samochodów ciężarowych.

8

Jak dojechać nad Zalew Lubianka z Kielc?

Dojazd z Kielc nad Zalew Lubianka zajmie około 50 minut, a trasa ma długość 54,9 km.

Wyjazd z Kielc: Kieruj się na północ drogą S7 w kierunku Skarżyska Kamiennej. Dojazd do Starachowic: w Skarżysku zjedź na DK42 w kierunku Starachowic.

W Starachowicach wypatruj znaków kierujących na Zalew Lubianka. Zazwyczaj trzeba skręcić w prawo z DK42 w kierunku południowym. Ulice, które mogą prowadzić nad zalew to na przykład ulica Stanisława Moniuszki lub Miodowa i Smugowa, a następnie ulice w kierunku Lubianki. Kieruj się znakami na Port Lubianka.

Parking: Przy zalewie znajduje się płatny parking, gdzie można zostawić samochód.

Alternatywną widokową trasą jest droga przez Cedzynę, Górno, Bodzentyn i Rzepin. Długość i czas przejazdu obydwu tras jest podobna.

Jeśli szukasz inspiracji na majówkę 2025 w woj. świętokrzyskim, Zalew Lubianka powinien znaleźć się wysoko na Twojej liście. To miejsce, gdzie natura łączy się z komfortem, gdzie historia spotyka się z nowoczesną infrastrukturą turystyczną, a każda pora roku ma swój unikalny urok. Lubianka to nie tylko kąpielisko – to styl spędzania czasu w zgodzie z przyrodą i z dala od codziennego pędu.

Zobacz turystów wypoczywających nad Zalewem Lubianka

30

Dlaczego warto zwiedzać woj. świętokrzyskie?

Świętokrzyskie to region o wyjątkowym charakterze – pełen dzikiej przyrody, zabytków, spokojnych miasteczek i niezatłoczonych szlaków. To idealny kierunek na wypoczynek z dala od tłumów i zgiełku. Świętokrzyskie Park Narodowy, magiczny Sandomierz, Wiślica czy Kielce to tylko kilka miejsc, które warto zobaczyć. Region ten coraz częściej wybierany jest przez osoby szukające nietypowych kierunków podróży – pełnych historii, smaku i autentyczności.

QUIZ: Starchowicka Lubianka. Co o niej wiesz? Pytanie 1 z 11 Na obrzeżach jakiego Parku Krajobrazowego położony jest Zbiornik Lubianka? Jeleniowskiego Nadnidziańskiego Sieradowickiego Następne pytanie