Starachowice. Rozbił maszynę na myjni samochodowej i zabrał pieniądze, grozi mu do 10 lat za kratkami

Kradzież z włamaniem do maszyny rozmieniającej pieniądze na jednej z bezdotykowych myjni samochodowych w Starachowicach zakończyła się szybkim zatrzymaniem sprawcy. Policjanci odzyskali skradzioną gotówkę oraz mienie, które wróciły już do właściciela. 30-latkowi z gminy Mirzec grozi do 10 lat pozbawienia wolności.

Autor: KPP w Starachowicach/ Materiały prasowe