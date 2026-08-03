To miasto w Świętokrzyskiem wypadło najgorzej. Nowy ranking 2025 zaskoczył wielu

Opatów na finansowym dnie Polski

Sytuacja finansowa stolicy powiatu opatowskiego jest, według wskaźników, dramatyczna. Miasto zajęło ostatnie, 267. miejsce w kraju wśród miast powiatowych. Zamożność per capita wyniosła tam zaledwie 4 840,44 zł. Dla porównania, najbogatsze miasto regionu – Kielce – dysponuje dochodem 9 945,04 zł na mieszkańca.

Czarna lista: 5 najbiedniejszych miast w Świętokrzyskiem (zamożność per capita)

Opatów (miasto powiatowe) – 4 840,44 zł (Ostatnie, 267. miejsce w Polsce). Kazimierza Wielka (miasto powiatowe) – 5 141,38 zł (264. miejsce w Polsce). Ostrowiec Świętokrzyski (miasto powiatowe) – 5 312,03 zł (262. miejsce w Polsce). Ćmielów (miasteczko) – 5 373,48 zł (662. miejsce w Polsce w swojej kategorii). Staszów (miasto powiatowe) – 5 403,17 zł (259. miejsce w Polsce)

Dlaczego Opatów wypada tak słabo?

Niska pozycja w rankingu to efekt splotu problemów strukturalnych. Miasto zmaga się z zapaścią demograficzną – liczba mieszkańców stale spada (11 663 osoby w 2019 r.), a saldo migracji pozostaje ujemne. Rośnie udział osób w wieku poprodukcyjnym, co przy braku dużego przemysłu i niskich dochodach własnych gminy (zaledwie 30,1% dochodów ogółem pochodzi z podatków od osób prawnych i fizycznych) tworzy finansową pułapkę

Miasto skarbów. Od Templariuszy po Lament Opatowski

Mimo problemów z budżetem, Opatów pozostaje jednym z najbardziej fascynujących punktów na mapie turystycznej Polski. Jego historia sięga przełomu XI i XII wieku, a legendy głoszą, że to właśnie tutaj książę Henryk Sandomierski osadził pierwszą polską komandorię Templariuszy.

12

Co warto zobaczyć w Opatowie?

Kolegiata św. Marcina. To najcenniejszy zabytek miasta i jeden z najlepiej zachowanych kościołów romańskich w Polsce (XII w.). Wewnątrz kryje światowej klasy arcydzieło – Lament Opatowski . Jest to renesansowa płaskorzeźba z brązu, przedstawiająca 41 postaci (w tym króla Zygmunta Starego) opłakujących śmierć właściciela miasta, kanclerza Krzysztofa Szydłowieckiego.

To najcenniejszy zabytek miasta i jeden z najlepiej zachowanych kościołów romańskich w Polsce (XII w.). Wewnątrz kryje światowej klasy arcydzieło – . Jest to renesansowa płaskorzeźba z brązu, przedstawiająca 41 postaci (w tym króla Zygmunta Starego) opłakujących śmierć właściciela miasta, kanclerza Krzysztofa Szydłowieckiego. Opatowskie Podziemia. To "miasto pod miastem", czyli system dawnych piwnic kupieckich wydrążonych w miękkim lessie. Trasa ma ok. 500 metrów długości i sięga 14,5 metra głębokości, prowadząc przez 3 kondygnacje i 28 pomieszczeń. W latach 70. XX wieku miasto niemal zapadło się pod ziemię, a ratowali je naukowcy z krakowskiej AGH i górnicy z Bytomia.

To "miasto pod miastem", czyli system dawnych piwnic kupieckich wydrążonych w miękkim lessie. Trasa ma ok. i sięga 14,5 metra głębokości, prowadząc przez 3 kondygnacje i 28 pomieszczeń. W latach 70. XX wieku miasto niemal zapadło się pod ziemię, a ratowali je naukowcy z krakowskiej AGH i górnicy z Bytomia. Brama Warszawska. Jedyna ocalała z czterech bram miejskich, ufundowana w XVI wieku przez kanclerza Szydłowieckiego. Zwieńczona jest renesansową attyką i herbem Odrowąż trzymanym przez smoka.

Jedyna ocalała z czterech bram miejskich, ufundowana w XVI wieku przez kanclerza Szydłowieckiego. Zwieńczona jest renesansową attyką i herbem Odrowąż trzymanym przez smoka. Krówka Opatowska. Nie można wyjechać z miasta bez spróbowania słynnej krówki, wpisanej na Listę Produktów Tradycyjnych, która do dziś przyciąga turystów z całego regionu.

8

Nowoczesność w służbie legendy. Centrum Historii Templariuszy

Choć budżet Opatowa zmaga się z wyzwaniami, miasto postawiło na niezwykle ambitny projekt, który przyciąga fanów historii z całego kraju – Centrum Historii Templariuszy. To nie jest typowe muzeum z zakurzonymi gablotami, ale interaktywny obiekt wykorzystujący najnowocześniejsze technologie, takie jak hologramy, ekrany dotykowe, stoły interaktywne czy Projection Mapping.Zwiedzający mogą wybrać jeden z pięciu unikatowych scenariuszy zwiedzania, dopasowanych do ich zainteresowań i czasu:

Szlak Główny. Kompleksowa opowieść o powstaniu i upadku zakonu.

Kompleksowa opowieść o powstaniu i upadku zakonu. Szlak Tajemnic. Idealny dla poszukiwaczy przygód – skupia się na hipotezach dotyczących obecności templariuszy w samym Opatowie i na ziemiach polskich.

Idealny dla poszukiwaczy przygód – skupia się na hipotezach dotyczących obecności templariuszy w samym Opatowie i na ziemiach polskich. Szlak Militarny. Prezentuje techniki walki, średniowieczne uzbrojenie oraz architekturę obronną potężnych twierdz zakonnych.

Prezentuje techniki walki, średniowieczne uzbrojenie oraz architekturę obronną potężnych twierdz zakonnych. Szlak Pielgrzymkowy. Ukazuje duchowy wymiar zakonu, relikwie i drogę rycerzy do Ziemi Świętej.

Ukazuje duchowy wymiar zakonu, relikwie i drogę rycerzy do Ziemi Świętej. Szybka Wyprawa. Skondensowana pigułka wiedzy dla osób mających ograniczony czas.

Czy templariusze ukryli skarb w Opatowie?

Legendy o opatowskich templariuszach, ożywione w nowym Centrum, mają mocne zakorzenienie w lokalnej historii. Jan Długosz opisywał, że nad głównym wejściem do kolegiaty znajdowały się niegdyś rzeźby rycerzy w habitach, które w XV wieku zniszczył gorliwy kanonik Rafał z Brzezia. Zagadkę podsyca też dokument z 1189 roku, na którym widnieje podpis rycerza Wielisława Jerozolimskiego, przez wielu historyków utożsamianego z pierwszym komandorem opatowskich templariuszy.

Nadzieja w „turystyce tajemnic”

Inwestycja w nowoczesne Centrum Historii Templariuszy oraz dalszy rozwój Opatowskich Podziemi to strategiczne kroki, które mają zmienić status Opatowa na finansowej mapie regionu. Choć miasto zajęło ostatnie miejsce w rankingu zamożności 2025, to w merytorycznym Rankingu Gmin Regionu Świętokrzyskiego zostało uznane za Lidera Powiatu Opatowskiego. Wykorzystanie potencjału „miasta skarbów” i przyciągnięcie kapitału poprzez unikatową ofertę kulturową to szansa na to, by w kolejnych latach Opatów odbił się od dna i stał się turystyczną potęgą województwa.