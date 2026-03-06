Nowa atrakcja nad Lubianką. Powstaną domki na wodzie?

W czwartek, 5 marca, odbyło się kolejne spotkanie z mieszkańcami osiedla Lubianka. Mieszkańcy nadal sprzeciwiają się budowie domków letniskowych, władze miasta zamiast nich proponują budowę świetlicy dla dzieci. Prezydent Starachowic Marek Materek nie rezygnuje jednak całkowicie z tego pomysłu. Podczas spotkania zaproponował budowę domków na zalewie Lubianka.

Ja sam widziałem w dwóch miejscach zrealizowane tego typu domki na wodzie, wiem jak to wygląda i jak to funkcjonuje. Wiem, że się cieszy zainteresowaniem, natomiast my nie przewidywaliśmy takiej inwestycji realizowanej przez miasto, ale zabezpieczyliśmy taką możliwość w planie. Pojawiła się pani, która mieszka za granicą i chciałaby wrócić do Starachowic. Jest otwarta właśnie na taką działalność. Oczywiście nie zrobimy tego w taki sposób, że dla tej konkretnej osoby to przygotujemy, tylko po prostu w formie przetargu, dlatego że w międzyczasie jeszcze inna osoba powiedziała, że też jest tym zainteresowana - powiedział podczas spotkania z mieszkańcami prezydent Marek Materek.

Czy to koniec sporu o zabudowę nad Lubianką? Nowy plan prezydenta miasta

Podczas spotkania mieszkańcy dopytywali o status prawny gruntów i wody. Prezydent zaprzeczył o możliwości sprzedaży części zbiornika. Miasto planuje ogłoszenie przetargu na 30-letnią dzierżawę terenu. Po tym okresie wszelkie naniesienia i infrastruktura mają przejść na własność Urzędu Miejskiego. Inwestycja ma być realizowana w modelu finansowania mieszanego: 50% środków własnych inwestora oraz 50% funduszy europejskich.

Mamy konkretnych ludzi zainteresowanych budową domków na wodzie. Powiedziałem, że się spotkam i udzielę informacji, bo moje zdanie i moich współpracowników jest takie, że taka inwestycja ma sens: uatrakcyjnia Lubiankę i sprawia, że jesteśmy w stanie odpowiedzieć na to zapotrzebowanie, które było zgłaszane, a z drugiej strony oddalamy te domki od zabudowy jednorodzinnej - dodaje prezydent miasta.

Domki na wodzie w Starachowicach?

Domki mają mieć charakter rekreacyjny, a ich wykorzystanie wzorem podobnych miejsc w Polsce będzie zapewne sezonowe (wiosna–jesień). Dla miasta to szansa na uatrakcyjnienie Lubianki, dla inwestorów okazja na unikalny biznes. Na spotkaniu władz z mieszkańcami osiedla (5.03), tym razem frekwencja była umiarkowana i trudno ocenić co myślą o kolejnej "wizji" dotyczącej zagospodarowania zalewu.

Domki na wodzie w Polsce

Domki na wodzie w Polsce znajdują się głównie na Mazurach (jezioro Roś, Bogaczewo), w Zachodniopomorskiem (jezioro Jamno w Mielnie, okolice Kamienia Pomorskiego, Lubieszewo) oraz w Wielkopolsce i na Dolnym Śląsku (Uraz, Zbąszyń). Oferują one luksusowy wypoczynek, często z saunami, na jeziorach i przystaniach. Główne lokalizacje domków na wodzie w Polsce:

Mazury: Najpopularniejszy region, w tym luksusowe "Loft na Wodzie" w Bogaczewie oraz Domy na Wodzie na jeziorze Roś.

Pomorze Zachodnie: Houseboats na jeziorze Jamno w Mielnie, a także jednostki zacumowane w marinach, np. w okolicy Wyspy Karsibór oraz w Lubieszewie.

Wielkopolska i Dolny Śląsk: Wodna Kryjówka w okolicach Zbąszynia oraz Water King w miejscowości Uraz.

