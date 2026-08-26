Przed nami dwa dni wypełnione barwnymi korowodami, degustacjami regionalnych przysmaków przygotowanych przez Koła Gospodyń Wiejskich oraz koncertami gwiazd estrady. Sprawdź, gdzie warto się wybrać w nadchodzącą sobotę i niedzielę (29-30 sierpnia), jakie atrakcje przygotowali organizatorzy i kto wystąpi na scenach w całym regionie!

Dożynki Gminne w Kunowie (30 sierpnia)

Miejsce: Stadion sportowy LKS „Stal” Kunów oraz Kościół parafialny pw. św. Władysława w Kunowie

Stadion sportowy LKS „Stal” Kunów oraz Kościół parafialny pw. św. Władysława w Kunowie Charakter: Ludowa biesiada z tradycyjnymi obrzędami, wyróżnieniami dla sołectw i gwiazdami muzyki tanecznej.

Ludowa biesiada z tradycyjnymi obrzędami, wyróżnieniami dla sołectw i gwiazdami muzyki tanecznej. Program: Świętowanie rozpocznie zbiórka przy UMiG o 13:00, po której o 13:30 odprawiona zostanie Msza Święta. Korowód przejdzie na stadion o 14:30, gdzie o 15:00 wystartuje festyn z udziałem Strażackiej Orkiestry Dętej oraz lokalnych zespołów śpiewaczych (Bukowianie, Chocimowianie, Nietuliszczanie, Kunowianie). Przyznany zostanie również tytuł „Zasłużony dla Sołectwa”. Gwiazdą wieczoru będzie zespół AFTER PARTY (17:30), po którym zagra FOX (19:00). Wydarzenie zakończy dyskoteka (20:00–21:30).

Dożynki 2026 w Morawicy (30 sierpnia)

Miejsce: Muszla Koncertowa w Morawicy oraz Kościół pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Morawicy

Muszla Koncertowa w Morawicy oraz Kościół pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Morawicy Charakter: Słoneczne pożegnanie wakacji z koncertem muzyki dance oraz licznymi animacjami dla rodzin.

Słoneczne pożegnanie wakacji z koncertem muzyki dance oraz licznymi animacjami dla rodzin. Program: Uroczysta Msza Święta rozpocznie się o 12:00. O 13:00 korowód dożynkowy przemaszeruje do Muszli Koncertowej, gdzie po powitaniu gości (13:30) ruszy blok artystyczny (14:00). Podczas imprezy rozstrzygnięty zostanie konkurs na najładniejszą dekorację dożynkową. Głównym punktem programu będzie koncert gwiazdy wieczoru – zespołu EXAITED o godzinie 18:00, a całe świętowanie zwieńczy dyskoteka pod gwiazdami (od 19:00).

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Dożynki Powiatowo-Gminne w Waśniowie (30 sierpnia)

Miejsce: Błonia Waśniowskie oraz Kościół pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Waśniowie

Błonia Waśniowskie oraz Kościół pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Waśniowie Charakter: Święto plonów powiatu ostrowieckiego pełne regionalnego folkloru, tradycyjnego ośpiewania wieńców i koncertów plenerowych.

Święto plonów powiatu ostrowieckiego pełne regionalnego folkloru, tradycyjnego ośpiewania wieńców i koncertów plenerowych. Program: Poczet sztandarowy i delegacje zbiorą się o 12:30 przy Urzędzie Gminy, po czym o 13:00 rozpocznie się Msza Święta. Przemarsz na Błonia Waśniowskie nastąpi o 14:15. Po części oficjalnej (14:30) odbędzie się prezentacja i ośpiewanie wieńców (15:30). Na scenie zaprezentują się podopieczni Ogniska Pracy Pozaszkolnej (17:30), Kapela u Maxa (18:00) oraz zespół Mistic (19:30). Zabawę taneczną z zespołem RanDevu zaplanowano na 20:30, a zakończenie imprezy na 22:00.

XXI Dożynki Powiatowe w Oksie (29 sierpnia)

Miejsce: Stadion Sportowy NIDA Oksa oraz Kościół pw. św. Mikołaja Biskupa w Oksie

Stadion Sportowy NIDA Oksa oraz Kościół pw. św. Mikołaja Biskupa w Oksie Charakter: Powiatowe święto plonów powiatu jędrzejowskiego łączące obrzędy chleba z występami lokalnych artystów i gwiazdą muzyki tanecznej.

Powiatowe święto plonów powiatu jędrzejowskiego łączące obrzędy chleba z występami lokalnych artystów i gwiazdą muzyki tanecznej. Program: Obchody zainauguruje Msza Święta o 14:00. Po niej przemaszeruje korowód dożynkowy (15:00), a następnie rozpocznie się część oficjalna (15:15) i obrzędowa (15:30). O 16:00 zaplanowano prezentację wieńców z Kapelą Rodzinną „Całków” z Zielonek, a o 17:15 rozstrzygnięcie konkursu ekologicznego dla wsi. Część artystyczna (od 17:30) obejmie występy dzieci z Węgleszyna, Orkiestry Dętej OSP Zakrzów i KGW z gminy Oksa. Gwiazdą wieczoru będzie ANDRE, a zabawę taneczną poprowadzi zespół Scyzoryki.

Dożynki Powiatowe w Michałowie (29 sierpnia)

Miejsce: Muszla koncertowa w Michałowie oraz Kościół pw. św. Wawrzyńca Diakona i Męczennika w Michałowie

Muszla koncertowa w Michałowie oraz Kościół pw. św. Wawrzyńca Diakona i Męczennika w Michałowie Charakter: Uroczystości powiatu pińczowskiego z bogatą prezentacją artystyczną okolicznych gmin oraz widowiskowymi koncertami.

Uroczystości powiatu pińczowskiego z bogatą prezentacją artystyczną okolicznych gmin oraz widowiskowymi koncertami. Program: Msza Święta rozpocznie się o 14:00. O 15:00 korowód przejdzie na teren muszli koncertowej, gdzie o 15:10 wystartuje część oficjalna i obrzędowa. Od 18:00 na scenie zaprezentują się zespoły z gmin Działoszyce, Złota i Michałow. W bloku koncertowym (od 19:30) wystąpią zepoły Pozytywnie Nakręceni oraz COLA Nicola Pęza. Gwiazdą wieczoru będzie formacja TOP GIRLS (22:00), a taneczne pożegnanie zagra zespół TOP SECRET (23:00).

Dożynki Gminne w Lasocinie – Gmina Ożarów (30 sierpnia)

Miejsce: Błonia Lasocińskie oraz Kościół pw. św. Michała Archanioła w Lasocinie

Błonia Lasocińskie oraz Kościół pw. św. Michała Archanioła w Lasocinie Charakter: Festyn dożynkowy łączący ludowy klimat, pokazy sprzętu rolniczego i drobiu oraz nowoczesne brzmienia techno-folk.

Festyn dożynkowy łączący ludowy klimat, pokazy sprzętu rolniczego i drobiu oraz nowoczesne brzmienia techno-folk. Program: Zbiórka grup wieńcowych zaplanowana jest na 12:30, a Msza Święta na 13:00. Po przemarszu (14:00) odbędą się obrzędy dożynkowe (14:30), przemówienia (16:00) oraz ogłoszenie wyników konkursu na bezpieczną zagrodę (16:30). W części artystycznej (16:40) wystąpią lokalni artyści, a po nich zagrają: FOLK BOYS (18:05) oraz grupa TECHNO FOLK – BIESIADA GÓRALSKA (19:30). Gwiazdą wieczoru będzie DIADEM (20:40), po czym dyskotekę poprowadzi DJ Roteiro (22:05–24:00).

Dożynki Powiatu Staszowskiego oraz Miasta i Gminy Bogoria (30 sierpnia)

Miejsce: Stadion Sportowy w Bogorii (ul. Kolejowa) oraz Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Bogorii

Stadion Sportowy w Bogorii (ul. Kolejowa) oraz Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Bogorii Charakter: Powiatowo-gminne dziękczynienie za plony połączone ze szlachetną zbiórką charytatywną dla Antka Kaczmarczyka.

Powiatowo-gminne dziękczynienie za plony połączone ze szlachetną zbiórką charytatywną dla Antka Kaczmarczyka. Program: Zbiórka delegacji przy sanktuarium rozpocznie się o 14:15, a Msza Święta o 14:30. Korowód przemaszeruje na stadion o 15:30, gdzie o 16:00 nastąpi oficjalne otwarcie i ceremoniał obrzędowy. W programie m.in. wręczenie odznaczeń „Zasłużony dla Rolnictwa” (16:30), występ Kapeli Hulaj Dusza (16:45) oraz rozstrzygnięcie konkursów wieńcowych (17:30 i 17:45). Gwiazdą wieczoru będzie DR SWAG (18:00). Po bloku GOK (19:00) zabawę taneczną od 20:00 do 24:00 poprowadzi zespół The Pearl.

Dożynki Miejsko-Gminne w Słupi – Gmina Pacanów (30 sierpnia)

Miejsce: Stadion Sportowy w Słupi

Stadion Sportowy w Słupi Charakter: Plenerowa uroczystość dożynkowa ze stoiskami Kół Gospodyń Wiejskich, atrakcjami dla dzieci i wybojem „Dożynkowej Pary Roku 2026”.

Plenerowa uroczystość dożynkowa ze stoiskami Kół Gospodyń Wiejskich, atrakcjami dla dzieci i wybojem „Dożynkowej Pary Roku 2026”. Program: Obchody rozpocznie Msza Święta polowa o godzinie 14:00. O 15:00 zaplanowano ceremoniał dożynkowy, prezentację wieńców, występ Młodzieżowej Orkiestry Dętej, rozdanie nagród oraz konkurs par. Od 16:00 do 21:00 oprawę muzyczną i taneczną zapewni zespół IMPRESS, a finałowy koncert zwieńczający wydarzenie zagra grupa METIS BAND (od 21:00).

Dożynki Gminno-Parafialne w Leśnicy – Gmina Małogoszcz (30 sierpnia)

Miejsce: Plac za dawną szkołą w Leśnicy oraz Plac przy remizie OSP w Leśnicy

Plac za dawną szkołą w Leśnicy oraz Plac przy remizie OSP w Leśnicy Charakter: Tradcyjne lokalne święto plonów z bogatym przeglądem dorobku artystycznego gminy Małogoszcz.

Tradcyjne lokalne święto plonów z bogatym przeglądem dorobku artystycznego gminy Małogoszcz. Program: Formowanie korowodu przy OSP zaplanowano na 13:15, a przemarsz na plac główny na 13:30. O 14:00 zostanie odprawiona Polowa Msza Święta, po której odbędzie się ceremoniał dożynkowy (15:30). W bloku artystycznym (od 16:00) wystąpią: KGW Karsznicanki, Cieślaneczki, soliści i zespoły z Domu Kultury w Małogoszczu, Kapela Heńka (18:00) oraz KGW Piekiełko z Zakrucza (18:40). Wieczór uświetnią koncerty zespołów Instant (19:15), Disco Prince (19:45) i Hicior (20:30). Imprezę zamknie zabawa z DJ-em (od 21:15).

Dożynki Gminne Lipie – Gmina Krasocin (29 sierpnia)

Miejsce: Obiekt Sportowo-Rekreacyjny w Lipiu oraz Kościół Parafialny w Krasocinie

Obiekt Sportowo-Rekreacyjny w Lipiu oraz Kościół Parafialny w Krasocinie Charakter: Wyjątkowe dziękczynienie za plony w klimacie tradycji i muzyki z udziałem legendarnej gwiazdy polskiej estrady.

Wyjątkowe dziękczynienie za plony w klimacie tradycji i muzyki z udziałem legendarnej gwiazdy polskiej estrady. Program: Świętowanie rozpocznie o 12:00 Msza Święta w intencji rolników, po której nastąpi przemarsz korowodu, powitanie gości oraz prezentacja wieńców i występy artystyczne. Na scenie zaprezentują się zespoły MENELAOS oraz Alpejska Glasba. Gwiazdą wieczoru będzie legendarna grupa TRUBADURZY. Wydarzenie zwieńczy dyskoteka pod gwiazdami (do 23:00).

Gminne Dożynki w Ćmielowie (29 sierpnia)

Miejsce: Stadion Leśny w Ćmielowie oraz Kościół pw. Wniebowzięcia NMP w Ćmielowie

Stadion Leśny w Ćmielowie oraz Kościół pw. Wniebowzięcia NMP w Ćmielowie Charakter: Plenerowa zabawa z bogatą strefą kulinarną Kół Gospodyń Wiejskich oraz maratonem muzycznym.

Plenerowa zabawa z bogatą strefą kulinarną Kół Gospodyń Wiejskich oraz maratonem muzycznym. Program: Uroczysta Msza Święta rozpocznie się o 14:00. O 15:30 na Stadionie Leśnym wystartuje część oficjalna wraz z ceremoniałem. Popołudniowy i wieczorny blok koncertowy otworzy zespół NEWS (17:00), po którym zagrają FOX FOLK (18:00), Szybkie Chłopaki (19:00) oraz ALSTER (20:00). Zabawę taneczną od 21:00 poprowadzi DJ EXIST.

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Dożynki Powiatu Kieleckiego i Miasta i Gminy Chmielnik (30 sierpnia)

Miejsce: Rynek w Chmielniku oraz Kościół pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Chmielniku

Rynek w Chmielniku oraz Kościół pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Chmielniku Charakter: Wielkie święto powiatu kieleckiego łączące tradycyjne obrzędy ludowe, konkursy gospodarcze i występy cenionych kapel.

Wielkie święto powiatu kieleckiego łączące tradycyjne obrzędy ludowe, konkursy gospodarcze i występy cenionych kapel. Program: Obchody rozpocznie Msza Święta o 14:00, po której korowód przemaszeruje na Rynek. Oficjalne otwarcie i obrzędy z Zespołem Pieśni i Tańca „Leśnianie” zaplanowano na 15:30. Następnie zagra Kapela „Typowy Janus” (16:45), odbędzie się rozstrzygnięcie konkursów (17:15) oraz występ ZPiT „Piekoszowianie” (17:30). Gwiazdą wieczoru będzie legendarna grupa MILANO (18:00). Po niej wystąpi Kapela JAFER (19:30), a zabawę taneczną poprowadzi zespół REVEL (21:00).

Dożynki Gminne w Rytwianach (29 sierpnia)

Miejsce: Park przy ruinach Zamku w Rytwianach oraz Kościół Parafialny w Rytwianach

Park przy ruinach Zamku w Rytwianach oraz Kościół Parafialny w Rytwianach Charakter: Plenerowe dziękczynienie w historycznym otoczeniu z udziałem gwiazd estrady i bogatą strefą warsztatowo-kulinarną.

Plenerowe dziękczynienie w historycznym otoczeniu z udziałem gwiazd estrady i bogatą strefą warsztatowo-kulinarną. Program: Obchody rozpocznie Msza Święta o 15:00. Część oficjalną na terenie parku zaplanowano na 16:15, a obrzęd dożynkowy wykona zespół Singers QR (16:40). Po występach lokalnej młodzieży i zespołów biesiadnych (17:00) do tańca zagra Kapela Sióstr Piotrowicz (17:30). O 18:30 na scenie wystąpi Krystyna Giżowska, a gwiazdą wieczoru będzie Kapela "JAFER" (19:45). Imprezę zwieńczy dyskoteka pod gwiazdami z DJ Katia (21:00–02:00).

Dożynki Gminno-Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej (30 sierpnia)

Miejsce: Stadion Miejski w Kazimierzy Wielkiej (ul. Głowackiego 42)

Stadion Miejski w Kazimierzy Wielkiej (ul. Głowackiego 42) Charakter: Święto plonów gminy i powiatu kazimierskiego połączone z prestiżowymi konkursami wieńcowymi i wieczornym koncertem.

Święto plonów gminy i powiatu kazimierskiego połączone z prestiżowymi konkursami wieńcowymi i wieczornym koncertem. Program: Formowanie korowodu przy bramie głównej stadionu rozpocznie się o 13:30, a przemarsz o 13:45. Plenerowa Msza Święta na płycie stadionu wystartuje o 14:00. Po powitaniu gości (15:15) nastąpi prezentacja wieńców z gminy Kazimierza Wielka (15:30). Po występie KGW „Słonowianki” (17:30) odbędzie się prezentacja i wybór najpiękniejszego wieńca z całego powiatu kazimierskiego (18:00). W części wieczornej zagra GRUPA STEREO (20:00 i 22:30), a gwiazdą wieczoru będzie zespół TOPORKI (21:15).

Ostatni weekend sierpnia przyniesie wyjątkowe obchody święta plonów w całym regionie. Uroczystości dożynkowe – zarówno te na szczeblu gminnym, jak i powiatowym – odbędą się w tradycyjnej, niezwykle bogatej oprawie. W programie każdego z wydarzeń nie zabraknie dziękczynnych Mszy Świętych, barwnych korowodów, tradycyjnego ceremoniału dzielenia się chlebem oraz rozstrzygnięć konkursów na najpiękniejsze wieńce dożynkowe.

Dla uczestników przygotowano mnóstwo atrakcji towarzyszących - stoiska kulinarne Kół Gospodyń Wiejskich serwujące lokalne przysmaki, wesołe miasteczka dla dzieci, strefy ze sprzętem rolniczym oraz warsztaty rękodzieła.

Wieczory upłyną pod znakiem zróżnicowanych brzmień scenicznych – od klasycznego folkloru i kapel biesiadnych, przez legendy polskiej estrady, aż po topowe zespoły muzyki tanecznej i energetyczne dyskoteki pod gwiazdami. To idealny moment, by poczuć ducha tradycji, docenić trud pracy rolników i spędzić czas w świetnej atmosferze!