Trzy samochody zderzyły się w Warszówku. Na miejscu wszystkie służby

Wszystkie trzy pojazdy poruszały się w kierunku Starachowic - powiedział nam Paweł Kusiak z KPP w Starachowicach. Kierująca Peugeotem, 51-letnia kobieta, zatrzymała się, ponieważ chciała wykonać manewr skrętu w lewo i tym samym ustąpić pierwszeństwa poruszającym się z naprzeciwka pojazdom. Za nią zatrzymała się 31-letnia kierująca osobowym Renault. Natomiast kolejna kierująca Fordem 31-latka się nie zatrzymała, po czym uderzyła w Renault, które następnie najechało na Peugeota. Do szpitala zostały przetransportowane dwie 51-letnie kobiety, które poruszały się Peugeotem. Wszyscy kierujący pojazdami byli trzeźwi.