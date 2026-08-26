Trzy samochody zderzyły się w Warszówku. Na miejscu wszystkie służby

Bartosz Manicz
Bartosz Manicz
Dawid Bąk
2026-08-26 7:18

Do poważnego wypadku doszło w środę (26.08) przed godziną 7:00, na drodze wojewódzkiej nr 756 w miejscowości Warszówek (gmina Pawłów). Doszło tam do zderzenia trzech samochodów osobowych marki Peugeot, Renault i Ford. Dwie osoby zostały zabrane przez ratowników medycznych do szpitala.

Wypadek w Warszówku. Dwie osoby poszkodowane

Do wypadku doszło na drodze wojewódzkiej nr 756 w powiecie starachowickim. W środowy poranek (26 sierpnia) przed godziną 7:00 w miejscowości Warszówek. Na miejscu natychmiast zjawiły się wszystkie służby ratunkowe, w tym straż pożarna, zespoły ratownictwa medycznego i policja. Kierowcy podróżujący tą trasą muszą liczyć się z poważnymi utrudnieniami, ruch w rejonie wypadku odbywa się obecnie wahadłowo. Dwie osoby zostały zabrane do szpitala.

Wszystkie trzy pojazdy poruszały się w kierunku Starachowic - powiedział nam Paweł Kusiak z KPP w Starachowicach. Kierująca Peugeotem, 51-letnia kobieta, zatrzymała się, ponieważ chciała wykonać manewr skrętu w lewo i tym samym ustąpić pierwszeństwa poruszającym się z naprzeciwka pojazdom. Za nią zatrzymała się 31-letnia kierująca osobowym Renault. Natomiast kolejna kierująca Fordem 31-latka się nie zatrzymała, po czym uderzyła w Renault, które następnie najechało na Peugeota. Do szpitala zostały przetransportowane dwie 51-letnie kobiety, które poruszały się Peugeotem. Wszyscy kierujący pojazdami byli trzeźwi.

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Wypadek w Warszówku. Zdjęcia

Wypadek w Warszówku
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