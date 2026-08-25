Ostatnia odsłona miedzypokoleniowych potańcówek w Starachowicach. Zatańcz pod gołym niebem na Szlakowisku

Międzypokoleniowa potańcówka w Starachowicach. Muzyczny łącznik pokoleń

Wydarzenie zyskało już stałe miejsce w kalendarzu miejskich imprez i co roku przyciąga tłumy starachowiczan. Na parkiecie pod chmurką spotykają się seniorzy, młodzież oraz rodziny z dziećmi. Otwarta i swobodna formuła potańcówek sprawia, że wiek czy brak umiejętności tanecznych nie stanowią żadnej przeszkody. Liczy się przede wszystkim chęć do wspólnej zabawy, nawiązywanie relacji i otwartość na drugiego człowieka.

Potańcówka Na Szlakowisku w Starachowicach

Wydarzenie zaplanowano w godzinach od 18:00 do 21:00 na placu przy ulicy Na Szlakowisku w Starachowicach. Na wszystkich uczestników czeka różnorodna muzyka – od tradycyjnych utworów po największe przeboje minionych dekad, które porwą do tańca każdego. Organizatorzy dbają o to, by klimat wakacyjnych wieczorów sprzyjał zarówno aktywnej zabawie na parkiecie, jak i swobodnym rozmowom ze znajomymi i sąsiadami.

W tym roku sprawdzamy nową lokalizację i wierzę, że doskonała zabawa oraz wyjątkowa atmosfera będą unosić się nad placem na Szlakowisku – zapowiadał przed wydarzeniem prezydent Marek Materek.

Międzypokoleniowa zabawa Na Szlakowisu w Starachowicach

Wstęp na wydarzenie jest całkowicie bezpłatny. Organizatorzy gorąco zachęcają, by na plac przybyć w towarzystwie rodziny, przyjaciół czy sąsiadów. To doskonała okazja, aby wspólnie stworzyć niepowtarzalną atmosferę, z której od lat słyną starachowickie spotkania taneczne, i jednocześnie w przyjemnych okolicznościach przyrody pożegnać wakacje.

Potańcówka 2026 w Starachowicach. Zdjęcia