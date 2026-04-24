Drogowcy malują oznakowanie. Lada moment przejedziemy ważnym odcinkiem drogi krajowej w Świętokrzyskiem

Obwodnica Wąchocka na finiszu. Drugi odcinek czeka na otwarcie

Drogowcy deklarują, że jeszcze w tym półroczu udostępniony będzie drugi odcinek obwodnicy Wąchocka i Parszowa. Wykonawca inwestycji w połowie kwietnia złożył wniosek o pozwolenie na użytkowanie tego fragmentu. Obecnie trwają tam prace wykończeniowa, m. in. wykonywane jest oznakowanie poziome.

Przypomnijmy, że wstępnie odcinek obwodnicy od Skarżyska-Kamiennej do Wielkiej Wsi miał być gotowy w pierwszym kwartale roku, ale mroźna i śnieżna zima nie pozwoliła drogowcom na wykonanie najważniejszych prac.

Ostatnie formalności i prace wykończeniowe na obwodnicy Wąchocka

Złożenie wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie to początek formalności. Przed otwarciem drogi konieczne jest spełnienie dodatkowych wymogów. Kluczowym elementem będzie przeprowadzenie obowiązkowego audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego, który jest procedurą standardową dla każdej dużej inwestycji tego typu.

Obecnie na odcinku obwodnicy Wąchocka od granicy z miastem Skarżysko-Kamienna do Wielkiej Wsi prowadzone są prace wykończeniowe, prace przy oznakowaniu poziomym i roboty porządkowe. Po udostępnieniu całej trasy głównej obwodnicy Wąchocka wykonawca dokończy prace na drogach dojazdowych wybudowanych w ramach inwestycji - informuje Małgorzata Pawelec-Buras z GDDKiA.

51

Przypomnijmy, że pierwszym odcinkiem o długości około 4 kilometrów od Wielkiej Wsi do granicy ze Starachowicami jeździmy już od grudnia 2025 roku. Po udostępnieniu trasy głównej na drugim fragmencie kierowcy będą mieli do dyspozycji łącznie 12 kilometrów nowej, dwujezdniowej drogi krajowej numer 42. Prace były w tym rejonie szczególnie wymagające ze względu na konieczność zabezpieczenia podłoża przed skutkami zjawisk krasowych. Drogowcy deklarują, że trasa w całości będzie gotowa w pierwszym półroczu tego roku.

Obwodnica Wąchocka i Parszowa. Zakres inwestycji

Obwodnica będzie miała 11,7 km długości i przebiega nowym śladem od granicy Skarżyska-Kamiennej do granicy Starachowic. W ramach inwestycji powstała dwujezdniowa droga klasy GP (główna ruchu przyspieszonego), cztery skrzyżowania oraz 11 obiektów inżynierskich (mosty, wiadukty, przejścia dla zwierząt, podziemne przejście dla pieszych). Koszt prac to prawie 284 mln zł. Dzięki inwestycji zdecydowanie skróci się czas podróżowania drogą krajową nr 42, komunikującą między innymi węzeł drogi ekspresowej S7 w Skarżysku-Kamiennej ze starachowicką strefą przemysłową. To jedna z najważniejszych inwestycji drogowych ostatnich lat w województwie świętokrzyskim.

Łącznik między obwodnicami Starachowic i Wąchocka

Przypomnijmy, że w planach jest również budowa łącznika pomiędzy obwodnicami Starachowic i Wąchocka. Za jego budowę ma odpowiadać firma STRABAG - ta sama, która realizuje obwodnicę Wąchocka. Droga ma kosztować 39,3 mln zł. Łącznik zgodnie z umową ma powstać do 2028 roku.