Nowa praca – nowa Ty! Bezpłatny projekt dla kobiet ze wsparciem na każdym etapie

Szansa dla kobiet niepracujących z województwa świętokrzyskiego

Projekt skierowany jest do kobiet zamieszkujących województwo świętokrzyskie, szczególnie z obszarów wiejskich, które chcą wrócić do aktywności zawodowej po okresie opieki nad dziećmi do lat 7 lub osobami wymagającymi wsparcia.

To propozycja dla tych, które czują, że to dobry moment na zmianę – zdobycie nowych umiejętności, przebranżowienie się lub po prostu powrót do pracy.

Kompleksowe wsparcie – nie tylko szkolenia

Projekt to coś więcej niż kursy. To kompleksowy program rozwoju, który obejmuje m.in.:

indywidualne i grupowe doradztwo zawodowe,

wsparcie psychologiczne,

pośrednictwo pracy,

szkolenia cyfrowe,

trening personalny i poradnictwo dietetyczne.

Dzięki temu uczestniczki otrzymują nie tylko wiedzę, ale także realne wsparcie w budowaniu nowej ścieżki kariery.

Praktyczne kursy dopasowane do rynku pracy

W ramach projektu można skorzystać z szerokiej oferty szkoleń zawodowych, takich jak:

księgowość i kadry,

administracja i logistyka biurowa,

sprzedaż i przedstawicielstwo handlowe,

branża beauty (wizaż, stylizacja paznokci),

opieka nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi.

To konkretne umiejętności, które zwiększają szanse na zatrudnienie tu i teraz.

Budowanie pewności siebie i wizerunku

Projekt kładzie również duży nacisk na rozwój osobisty i wizerunek zawodowy. Uczestniczki mogą wziąć udział w zajęciach z:

autoprezentacji,

zarządzania czasem,

dress code’u,

stylizacji i wizerunku biznesowego.

To niezwykle ważny element – bo pewność siebie często decyduje o sukcesie na rozmowie kwalifikacyjnej.

Udział bez kosztów – realne wsparcie finansowe

Wszystkie formy wsparcia są całkowicie bezpłatne. Dodatkowo uczestniczki mogą liczyć na:

stypendium szkoleniowe,

zwrot kosztów dojazdu,

materiały dydaktyczne,

ubezpieczenie,

posiłki podczas zajęć.

To sprawia, że udział w projekcie jest dostępny dla każdej kobiety, niezależnie od sytuacji finansowej.

Zrób pierwszy krok

Rekrutacja do projektu prowadzona jest w sposób ciągły – aż do wyczerpania miejsc.

Jeśli czujesz, że to moment na zmianę, rozwój i nowy start – nie czekaj. Projekt „Nowa praca – nowa ja” to nie tylko szkolenia, ale przede wszystkim realna szansa na lepszą przyszłość.

Zainwestuj w siebie – zrób krok w stronę nowej pracy i nowej jakości życia.

Zgłoś się do ZDZ już dziś! Biuro projektu:

Centrum Kształcenia Zawodowego w Starachowicach (ZDZ)

ul. Kwiatkowskiego 4

Tel. 41 274 36 91, 607 319 016

Nowa praca – nowa Ty! Bezpłatny projekt dla kobiet ze wsparciem na każdym etapie

8

Materiał Sponsorowany