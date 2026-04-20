Nowa praca – nowa Ty! Bezpłatny projekt dla kobiet ze wsparciem na każdym etapie

Szansa dla kobiet niepracujących z województwa świętokrzyskiego
Projekt skierowany jest do kobiet zamieszkujących województwo świętokrzyskie, szczególnie z obszarów wiejskich, które chcą wrócić do aktywności zawodowej po okresie opieki nad dziećmi do lat 7 lub osobami wymagającymi wsparcia.
To propozycja dla tych, które czują, że to dobry moment na zmianę – zdobycie nowych umiejętności, przebranżowienie się lub po prostu powrót do pracy.
Kompleksowe wsparcie – nie tylko szkolenia
Projekt to coś więcej niż kursy. To kompleksowy program rozwoju, który obejmuje m.in.:
- indywidualne i grupowe doradztwo zawodowe,
- wsparcie psychologiczne,
- pośrednictwo pracy,
- szkolenia cyfrowe,
- trening personalny i poradnictwo dietetyczne.
Dzięki temu uczestniczki otrzymują nie tylko wiedzę, ale także realne wsparcie w budowaniu nowej ścieżki kariery.
Praktyczne kursy dopasowane do rynku pracy
W ramach projektu można skorzystać z szerokiej oferty szkoleń zawodowych, takich jak:
- księgowość i kadry,
- administracja i logistyka biurowa,
- sprzedaż i przedstawicielstwo handlowe,
- branża beauty (wizaż, stylizacja paznokci),
- opieka nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi.
To konkretne umiejętności, które zwiększają szanse na zatrudnienie tu i teraz.
Budowanie pewności siebie i wizerunku
Projekt kładzie również duży nacisk na rozwój osobisty i wizerunek zawodowy. Uczestniczki mogą wziąć udział w zajęciach z:
- autoprezentacji,
- zarządzania czasem,
- dress code’u,
- stylizacji i wizerunku biznesowego.
To niezwykle ważny element – bo pewność siebie często decyduje o sukcesie na rozmowie kwalifikacyjnej.
Udział bez kosztów – realne wsparcie finansowe
Wszystkie formy wsparcia są całkowicie bezpłatne. Dodatkowo uczestniczki mogą liczyć na:
- stypendium szkoleniowe,
- zwrot kosztów dojazdu,
- materiały dydaktyczne,
- ubezpieczenie,
- posiłki podczas zajęć.
To sprawia, że udział w projekcie jest dostępny dla każdej kobiety, niezależnie od sytuacji finansowej.
Zrób pierwszy krok
Rekrutacja do projektu prowadzona jest w sposób ciągły – aż do wyczerpania miejsc.
Jeśli czujesz, że to moment na zmianę, rozwój i nowy start – nie czekaj. Projekt „Nowa praca – nowa ja” to nie tylko szkolenia, ale przede wszystkim realna szansa na lepszą przyszłość.
Zainwestuj w siebie – zrób krok w stronę nowej pracy i nowej jakości życia.
Zgłoś się do ZDZ już dziś! Biuro projektu:
- Centrum Kształcenia Zawodowego w Starachowicach (ZDZ)
- ul. Kwiatkowskiego 4
- Tel. 41 274 36 91, 607 319 016
