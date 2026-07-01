Ekstremalne burze zakończą morderczą falę upałów. Świętokrzyskie może musnąć układ bow echo

Gwałtowne burze nadchodzą nad region świętokrzyski

Mieszkańcy województwa świętokrzyskiego muszą przygotować się na bardzo niebezpieczną aurę. IMGW wydał ostrzeżenie drugiego stopnia przed gwałtownymi burzami, których prawdopodobieństwo wystąpienia oszacowano na 85%. Alert zacznie obowiązywać dzisiaj, 1 lipca od godziny 12:00, i potrwa aż do północy. Synoptycy alarmują, że żywioł może uderzyć z ogromną siłą, a sytuacja jest dynamiczna. Niewykluczone jest nawet podniesienie stopnia zagrożenia do najwyższego poziomu.

Groźne burze zbliżają się do świętokrzyskiego. Ekstremalny wiatr, ulewy i grad

W Świętokrzyskiem prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu od 35 mm do nawet 55 mm oraz porywy wiatru osiągające do 100 km/h, a lokalnie nawet do 115 km/h. Miejscami spadnie również grad. Najsilniejsze i najbardziej niebezpieczne zjawiska meteorologiczne wystąpią późnym popołudniem oraz wieczorem, co może poważnie utrudnić powroty z pracy i wieczorne przemieszczanie się.

Świętokrzyskie na pograniczu groźnego układu bow echo

W najbliższych godzinach sytuacja pogodowa w kraju ma być niezwykle dynamiczna, a wyliczenia numeryczne budzą ogromny niepokój synoptyków. Model Swiss wskazał na realne ryzyko uformowania się potężnego, doskonale zorganizowanego układu burzowego, który może przybrać niszczycielską formę tzw. bow echo (sygnatury liniowej wygiętej w łuk). Według prognoz, główny impet żywiołu ma uderzyć bezpośrednio w województwa łódzkie oraz mazowieckie, muskając również region świętokrzyski. Największym zagrożeniem będą ekstremalne porywy wiatru, które lokalnie mogą przekraczać aż 150 km/h.

Co to jest bow echo?

Bow echo (dosłownie echo łukowe) to jedna z najbardziej widowiskowych i zarazem niebezpiecznych struktur burzowych, jaką możemy zaobserwować na ekranach radarów meteorologicznych. Swoją nazwę zawdzięczają charakterystycznemu kształtowi wygiętego w łuk frontu szkwałowego. Zjawisko to powstaje, gdy silny prąd zstępujący (tzw. rear-inflow jet) „popycha” środkową część linii burzowej do przodu, przyspieszając jej ruch. Pojawienie się bow echo oznacza nagłe, gwałtowne załamanie pogody, któremu towarzyszą niszczycielskie, wręcz huraganowe porywy wiatru, a niekiedy nawet lokalne trąby powietrzne schodzące na krawędziach łuku.

Po burzach duże ochłodzenie w Świętokrzyskiem

Na szczęście po niezwykle groźnej, burzowej środzie, kolejny dzień przyniesie długo wyczekiwane wytchnienie i całkowitą zmianę aury. W czwartek dynamiczne układy burzowe opuszczą region świętokrzyskie, ustępując miejsca stabilniejszemu układowi wysokiego ciśnienia. Czeka nas nie tylko powrót do spokojniejszego, bezburzowego nieba, ale również wyraźny spadek temperatur. Napływ znacznie chłodniejszej masy powietrza skutecznie zakończy falę męczących upałów. Jutro termometry w województwie świętokrzyskim mają wskazać 25 stopni.

Jak się zachować w czasie burzy? Policja radzi

Silne wiatry, deszcze oraz burze są naturalnymi zjawiskami pogodowymi i występują z różną siłą na całym świecie. Są zjawiskami, które szybko się przemieszczają. Wszystkie są jednak niebezpieczne. Powodują zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi oraz duże straty materialne. Prawidłowe zachowanie powinno być uzależnione od miejsca naszego pobytu.

W domu:

Zapewnijmy sobie dostęp do mediów np. poprzez przenośne radio (z bateriami) oraz awaryjne oświetlenie np. latarkę, świeczki, a także żywność, wodę oraz niezbędne lekarstwa.

Zastanówmy się nad ewentualnymi drogami i miejscem ewakuacji. Jeżeli jesteśmy w centrum burzy lub huraganowego wiatru zejdźmy do bezpiecznego pomieszczenia na najniższej kondygnacji domu, np. piwnic i usiądźmy pod ścianą nośną, z daleka od przeszklonych drzwi i okien.

Usuńmy z balkonów, tarasów wszystkie przedmioty, które mogą zostać porwane przez wiatr i stworzyć dodatkowe zagrożenie.

Sprawdźmy zamknięcie okien i drzwi oraz zabezpieczmy je skutecznie przed otwarciem. Pamiętajmy również, że w czasie burzy nie należy podchodzić do okien.

Nie wychodźmy lub wyjeżdżajmy z domu, jeśli nie musimy (przełóżmy odwiedziny lub zakupy).

Wyłączmy urządzenia elektryczne i gazowe (zawory, bezpieczniki).

Unikajmy korzystania z telefonów komórkowych.

W terenie:

O ile to możliwe, wejdźmy jak najszybciej do najbliższego budynku i tam przeczekajmy burzę. Jeśli nie ma takiej możliwości:

Nie zatrzymujmy się i nie szukajmy schronienia pod drzewami, słupami energetycznymi (jeżeli linia ulegnie zerwaniu zostaniemy porażeni prądem), niestabilnymi konstrukcjami np. wiaty oraz wszystkimi wysokimi elementami, bo one przyciągają pioruny.

Unikajmy otwartej przestrzeni. Wykorzystajmy jako schronienie istniejące budowle: most, wiadukt, przepusty lub inne stałe konstrukcje. Jeżeli nie mamy możliwości takiego ukrycia się, wykorzystajmy zagłębienia terenu (rów, głęboki dół).

Odsuńmy się od metalowych przedmiotów i ich nie dotykajmy.

Wyjdźmy natychmiast z wody.

Unikajmy używania telefonu komórkowego. Najlepiej go wyłączmy.

Gdy jedziemy pojazdem:

Pamiętajmy o możliwych silnych podmuchach podczas jazdy.

Nie zatrzymujmy się pod drzewami. Często dochodzi do przygniecenia samochodu przez powalone wiatrem konary i drzewa.

Jeśli zaskoczy nas burza, a nie możemy wejść do bezpiecznego budynku, pozostańmy w samochodzie.

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