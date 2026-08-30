To był absolutnie wyjątkowy i pełen energii weekend w Starachowicach! Tereny zielone Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (MOSiR) przy ulicy Szkolnej zamieniły się w wielką, rozśpiewaną arenę. Wszystko za sprawą tegorocznych Dni Starachowic 2026, które połączyły siły z ogólnopolską trasą ESKA Music Tour. Niedzielny finał imprezy przyciągnął tłumy, a prawdziwym objawieniem wieczoru okazał się zjawiskowy występ Bryski.

Transparenty i setki fanów z całego województwa

Starachowice w ten weekend stały się prawdziwym centrum młodzieżowej energii. Setki fanów, szczególnie młodych ludzi z transparentami, zjechało do miasta z całego województwa świętokrzyskiego. Publiczność od pierwszych minut wspólnie śpiewała teksty piosenek, doskonale bawiąc się w rytm hitów. Dzięki temu, że na całe wydarzenie obowiązywał wstęp wolny, tereny MOSiR-u szczelnie wypełniły się rodzinami, młodzieżą i miłośnikami letnich brzmień.

Bryska oczarowała starachowicką publiczność

Jednym z najbardziej wyczekiwanych punktów niedzielnego programu był koncert Bryski (Gabrieli Anny Nowak-Skyrpan). Artystka, która słynie z łączenia chwytliwego indie popu, synth popu oraz elektroniki, zaprezentowała swoje największe przeboje.

Podczas koncertu usłyszeliśmy utwory, które podbiły polskie listy przebojów, m.in. "Odbicie", "Mam kogoś lepszego" oraz Wakacyjne "Lato (pocałuj mnie)". Nie zabrakło także najnowszego, letniego singla "Myśl o mnie".

Poniżej prezentujemy galerię zdjęć z tego wyjątkowego wieczoru

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Weekend pełen różnorodnych atrakcji

Niedzielne występy na scenie ESKA Music Tour rozpoczęły się od koncertu Skolima, a spektakularnym zwieńczeniem całego święta był koncert legendarnej grupy T.Love z Muńkiem Staszczykiem.

Warto przypomnieć, że Dni Starachowic 2026 obfitowały również w inne wydarzenia:

Rapowa sobota: Pierwszy dzień imprezy upłynął pod znakiem mocnych bitów – na scenie wystąpili Young Igi oraz Fukaj.

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Komunikacyjne święto: Imprezę napędzał MAN Bus Starachowice, a fani motoryzacji mogli podziwiać ponad 50 pojazdów podczas III Zlotu Zabytkowych Autobusów świętującego 70-lecie Komunikacji Miejskiej

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XIV MANia Biegania: Niedzielne południe rozpoczęło się na sportowo od tradycyjnego biegu ulicami miasta na dystansie 8 kilometrów.

To było niezapomniane pożegnanie wakacji, które na długo pozostanie w pamięci mieszkańców i gości!