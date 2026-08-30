Dni Starachowic 2026. Skolim rozgrzał Starachowice do czerwoności! Król Latino dał niesamowity show

Bartosz Manicz
Bartosz Manicz
2026-08-30 17:53

Tego popołudnia mieszkańcy Starachowic i okolic długo nie zapomną. Tłumy fanów, ręce w górze i głośny śpiew, który było słychać w całym mieście – tak wyglądał koncert Skolima na tegorocznych Dniach Starachowic. Choć pogoda pod koniec sierpnia bywa kapryśna, atmosfera na terenach zielonych MOSiR-u przy ulicy Szkolnej była iście tropikalna! Król Latino udowodnił, że w pełni zasługuje na swój tytuł

Kim jest Skolim, który porwał starachowicką publiczność?

Dla tych, którzy rzadziej śledzą listy przebojów Skolim to tak naprawdę Konrad Skolimowski. Zanim na dobre zdominował polską scenę taneczną, widzowie poznali go jako utalentowanego aktora. Od lat wciela się m.in. w rolę Patryka Jezierskiego w popularnym serialu "Barwy szczęścia", a wcześniej pojawiał się chociażby w "Dziewczynach ze Lwowa".

Muzyczną karierę zaczął w 2017 roku. Prawdziwy przełom nadszedł jednak pięć lat później wraz z premierą megahitu „Wyglądasz idealnie”. Piosenka błyskawicznie stała się hitem sieci, zdobywając setki milionów wyświetleń i potrójne diamentowe wyróżnienie. Dziś artysta sypie hitami jak z rękawa. W Starachowicach usłyszeliśmy na żywo m.in. „Temperaturę”, „Kiss Me Baby” oraz „Nie dzwoń do mnie mała”, a fani śpiewali każde słowo razem z wokalistą.

Skolim na Dniach Starachowic [GALERIA]

Fani Skolima w koszulkach z jego logo trzymają różowy szalik artysty. Relację z Dni Starachowic znajdziesz w Eska Starachowice.
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Dni Starachowic 2026. Co jeszcze działo się w weekend?

Występ Króla Latino był idealnym zwieńczeniem dwudniowego święta Starachowic. Tegoroczna edycja, którą napędzała firma MAN Bus Starachowice, przyniosła masę atrakcji dla starszych i młodszych.

  • W sobotę publiczność rozgrzewały hip-hopowe brzmienia w wykonaniu Fukaja i Young Igiego.
  • W niedzielę, obok Skolima, na scenie wystąpiła uwielbiana przez młodzież Bryska oraz absolutna legenda polskiego rocka – zespół T.Love z Muńkiem Staszczykiem na czele.
  • Fani motoryzacji również mieli swoje wielkie święto. W weekend odbył się III Zlot Zabytkowych Autobusów, zorganizowany z okazji 70-lecia komunikacji publicznej w Starachowicach. Na ulicach pojawiło się ponad 50 historycznych maszyn (w tym kultowy Jelcz PR110), a chętnych dowoziła na koncerty bezpłatna linia autobusowa „DS”.
  • Dla aktywnych zorganizowano tradycyjny bieg uliczny XIV MANia Biegania, a całe rodziny mogły spędzić czas w specjalnych Strefach Aktywności

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Bez wątpienia tegoroczne Dni Starachowic pozwoliły pożegnać wakacje w najlepszym możliwym stylu. Jeśli ominęło Was to wydarzenie, macie czego żałować!

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