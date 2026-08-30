Najpiękniejszy zamek w Świętokrzyskiem. 700 lat historii

Położony zaledwie 15 kilometrów od Kielc, na Wyżynie Kieleckiej, Zamek Królewski w Chęcinach to ruiny potężnej twierdzy z przełomu XIII i XIV wieku. Jego strategiczne położenie sprawiło, że przez wieki pełnił funkcje obronne, był rezydencją królewską, a nawet więzieniem stanu. Gościł tu m.in. Władysław Łokietek, Kazimierz Wielki, a także królowe, w tym słynna Bona Sforza. Dziś zamek to jedna z najczęściej odwiedzanych atrakcji w Polsce, oferująca zachowane mury obronne, dwie wieże, z których wschodnia służy jako punkt widokowy, a także liczne wydarzenia historyczne.

Zamek w Chęcinach jako plan filmowy. Kręcił tu Hoffman

Wzgórza chęcińskie, niegdyś pozbawione lasów, zainspirowały Jerzego Hoffmana do realizacji zdjęć do legendarnego filmu "Pan Wołodyjowski" właśnie w tych okolicach. Było to przedsięwzięcie na ogromną skalę logistyczną. Na skalistym grzbiecie Góry Zamkowej, na wschód od prawdziwego Zamku Królewskiego w Chęcinach, zbudowano imponującą makietę zamku z Kamieńca Podolskiego. Była to największa dekoracja plenerowa stworzona na potrzeby ekranizacji powieści Henryka Sienkiewicza. W Chęcinach kręcono kluczowe sceny batalistyczne, w których wzięło udział kilka tysięcy statystów, głównie młodzieży z okolicznych szkół. Nakręcono tu również dramatyczną scenę śmierci pana Michała, granego przez Tadeusza Łomnickiego. Zdjęcia trwały około dwóch lat. Film miał swoją oficjalną premierę 28 marca 1969 roku w Warszawie. Równolegle powstawał również czarno-biały serial telewizyjny „Przygody pana Michała”, wykorzystujący te same plenery i rekwizyty.

15

Muzealna Izba "Pana Wołodyjowskiego" w Niemczówce

Dla wszystkich fanów kina i historii, Chęciny przygotowały wyjątkową atrakcję – Muzealną Izbę "Pana Wołodyjowskiego", która mieści się w zabytkowej, renesansowej kamienicy „Niemczówka” przy ul. Małogoskiej 7. Zobaczycie tu m.in.

Odciski i odlewy dłoni aktorów pierwszoplanowych ról: Magdaleny Zawadzkiej (Basieńka), Jana Nowickiego (Ketling) i Daniela Olbrychskiego (Azja Tuhaj-Bejowicz), które powstały podczas ich wizyty na jubileuszu

pierwszoplanowych ról: Magdaleny Zawadzkiej (Basieńka), Jana Nowickiego (Ketling) i Daniela Olbrychskiego (Azja Tuhaj-Bejowicz), które powstały podczas ich wizyty na jubileuszu Zdjęcia z planu filmowego

Repliki strojów głównych bohaterów (Basieńki, Pana Wołodyjowskiego, Ketlinga) oraz repliki broni

(Basieńki, Pana Wołodyjowskiego, Ketlinga) oraz repliki broni Portrety aktorów z własnoręcznymi autografami

Makietę Zamku Królewskiego w Chęcinach z epoki Wazów

11

Znani, którzy kręcili na zamku w Chęcinach

Zamek Królewski w Chęcinach był plenerem dla wielu filmów i seriali, a co za tym idzie, kręciło tam wielu reżyserów. Oto niektórzy z nich i ich znane produkcje:

Jerzy Hoffman - Najbardziej znana produkcja to oczywiście "Pan Wołodyjowski" (1969) oraz serial "Przygody Pana Michała" (1969). Zamek pełnił rolę Kamieńca Podolskiego.

- Najbardziej znana produkcja to oczywiście (1969) oraz serial "Przygody Pana Michała" (1969). Zamek pełnił rolę Kamieńca Podolskiego. Kazimierz Kutz - Kręcił tam film " Milczenie " (1963) z udziałem Zbigniewa Cybulskiego.

- Kręcił tam film " " (1963) z udziałem Zbigniewa Cybulskiego. Stanisław Wohl - Reżyser komedii " Tysiąc talarów " (1959).

- Reżyser komedii " " (1959). Paweł Komorowski - Twórca filmowej adaptacji " Syzyfowych Prac " (2000)

- Twórca filmowej adaptacji " " (2000) Artur Żmijewski - Kręcił tam film "Sami swoi. Początek" (najnowsza produkcja).

Zamek w Chęcinach pojawiał się również w wielu innych produkcjach, w tym w serialach, takich jak "Ojciec Mateusz" czy "Korona Królów".

Quiz. Rozpoznaj miasto województwa świętokrzyskiego po opisie Pytanie 1 z 20 To świętokrzyskie miasteczko jest najmniejsze w Polsce Kazimierza Wielka Opatowiec Opatów Następne pytanie