Najpiękniejszy zamek w Świętokrzyskiem. Kręcili tu "Pana Wołodyjowskiego"

Agnieszka Jędrasik
Agnieszka Jędrasik
2026-08-30 9:21

W Polsce stoi ponad 400 zamków, z czego ponad 20 znajduje się w województwie świętokrzyskim. Do tych najpiękniejszych w kraju należą m.in. zamki w Malborku, Mosznej czy zamek Czocha na Dolnym Śląsku. A jaki jest najpiękniejszy zamek w Świętokrzyskiem? To ten, w którym kręcono m.in. "Pana Wołodyjowskiego" w reżyserii Jerzego Hoffmana czy "Milczenie" Kazimierza Kutza.

Chęciny
Autor: facebook.com/swietokrzyskie.pro/ Archiwum prywatne

Najpiękniejszy zamek w Świętokrzyskiem. 700 lat historii

Położony zaledwie 15 kilometrów od Kielc, na Wyżynie Kieleckiej, Zamek Królewski w Chęcinach to ruiny potężnej twierdzy z przełomu XIII i XIV wieku. Jego strategiczne położenie sprawiło, że przez wieki pełnił funkcje obronne, był rezydencją królewską, a nawet więzieniem stanu. Gościł tu m.in. Władysław Łokietek, Kazimierz Wielki, a także królowe, w tym słynna Bona Sforza. Dziś zamek to jedna z najczęściej odwiedzanych atrakcji w Polsce, oferująca zachowane mury obronne, dwie wieże, z których wschodnia służy jako punkt widokowy, a także liczne wydarzenia historyczne.

Zamek w Chęcinach jako plan filmowy. Kręcił tu Hoffman

Wzgórza chęcińskie, niegdyś pozbawione lasów, zainspirowały Jerzego Hoffmana do realizacji zdjęć do legendarnego filmu "Pan Wołodyjowski" właśnie w tych okolicach. Było to przedsięwzięcie na ogromną skalę logistyczną. Na skalistym grzbiecie Góry Zamkowej, na wschód od prawdziwego Zamku Królewskiego w Chęcinach, zbudowano imponującą makietę zamku z Kamieńca Podolskiego. Była to największa dekoracja plenerowa stworzona na potrzeby ekranizacji powieści Henryka Sienkiewicza. W Chęcinach kręcono kluczowe sceny batalistyczne, w których wzięło udział kilka tysięcy statystów, głównie młodzieży z okolicznych szkół. Nakręcono tu również dramatyczną scenę śmierci pana Michała, granego przez Tadeusza Łomnickiego. Zdjęcia trwały około dwóch lat. Film miał swoją oficjalną premierę 28 marca 1969 roku w Warszawie. Równolegle powstawał również czarno-biały serial telewizyjny „Przygody pana Michała”, wykorzystujący te same plenery i rekwizyty.

Zamek w Chęcinach
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Muzealna Izba "Pana Wołodyjowskiego" w Niemczówce

Dla wszystkich fanów kina i historii, Chęciny przygotowały wyjątkową atrakcję – Muzealną Izbę "Pana Wołodyjowskiego", która mieści się w zabytkowej, renesansowej kamienicy „Niemczówka” przy ul. Małogoskiej 7. Zobaczycie tu m.in.

  • Odciski i odlewy dłoni aktorów pierwszoplanowych ról: Magdaleny Zawadzkiej (Basieńka), Jana Nowickiego (Ketling) i Daniela Olbrychskiego (Azja Tuhaj-Bejowicz), które powstały podczas ich wizyty na jubileuszu
  • Zdjęcia z planu filmowego
  • Repliki strojów głównych bohaterów (Basieńki, Pana Wołodyjowskiego, Ketlinga) oraz repliki broni
  • Portrety aktorów z własnoręcznymi autografami
  • Makietę Zamku Królewskiego w Chęcinach z epoki Wazów

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Zamek w Chęcinach
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Znani, którzy kręcili na zamku w Chęcinach

Zamek Królewski w Chęcinach był plenerem dla wielu filmów i seriali, a co za tym idzie, kręciło tam wielu reżyserów. Oto niektórzy z nich i ich znane produkcje:

  • Jerzy Hoffman - Najbardziej znana produkcja to oczywiście "Pan Wołodyjowski" (1969) oraz serial "Przygody Pana Michała" (1969). Zamek pełnił rolę Kamieńca Podolskiego.
  • Kazimierz Kutz - Kręcił tam film "Milczenie" (1963) z udziałem Zbigniewa Cybulskiego.
  • Stanisław Wohl - Reżyser komedii "Tysiąc talarów" (1959).
  • Paweł Komorowski - Twórca filmowej adaptacji "Syzyfowych Prac" (2000)
  • Artur Żmijewski - Kręcił tam film "Sami swoi. Początek" (najnowsza produkcja).

Zamek w Chęcinach pojawiał się również w wielu innych produkcjach, w tym w serialach, takich jak "Ojciec Mateusz" czy "Korona Królów".

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