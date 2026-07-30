Gdzie nad zalew w Świętokrzyskiem? 10 najlepszych propozycji na wypad nad wodę latem

Agnieszka Jędrasik
Agnieszka Jędrasik
2026-07-30 10:01

W województwie świętokrzyskim mamy prawie 20 zalewów. Wybraliśmy dla Was te popularne, gdzie wypoczywa najwięcej osób, ale mamy też kilaka "dzikich" perełek. Jedną z nich jest zalew Mostki położony na rzece Żarnówce, na terenie Gminy Suchedniów. To kameralne i urokliwe miejsce. Gdzie można wypocząć nad wodą w regionie? Które zalewy w świętokrzyskim są idealne na lato? Podpowiadamy.

Zalew Sielpia
Autor: facebook.com/swietokrzyskie.pro/ Archiwum prywatne Sielpia to miejscowość letniskowa, nad malowniczym zalewem na rzece Czarnej Koneckiej.Wokół zalewu w otoczeniu sosnowych lasów znajdują się liczne ośrodki wypoczynkowe, domki letniskowe, pole biwakowe oraz wypożyczalnie sprzętu wodnego. Amatorom rowerów polecamy wiodący przez Sielpię odcinek Świętokrzyski Szlak Green Velo

Najpiękniejsze zalewy w Świętokrzyskiem

Wybraliśmy dla Was te zalewy, które na przełomie lat cieszą się w województwie świętokrzyskim największą popularnością oraz takie, które są kameralne i wciąż "dzikie". Niestety takich naturalnych miejsc w regionie świętokrzyskim ubywa i dla lubiących naturę oraz spokój wybór jest coraz mniejszy. Jedną z ciekawszych propozycji z naszej list jest zalew w Mostkach.

Zalewy w Świętokrzyskiem. Gdzie wypocząć nad wodą?

W województwie świętokrzyskim funkcjonuje około 20 zalewów z kąpieliskami – zarówno dużych, popularnych jak i mniejszych, lokalnych akwenów. To m.in.

  • Zalew Chańcza – największy (ponad 470 ha), położony w powiecie staszowskim
  • Zalew Sielpia – ok. 57–60 ha, uznany za jeden z najpiękniejszych zbiorników rekreacyjnych regionu
  • Zalew Borków, Lubianka, Piachy (Starachowice), Wilków, Andrzejówka, Umer i Kaniów (Zagnańsk), Opatów, Szymanowice – i wiele innych.

Jeśli chcesz wybrać się latem nad jedno ze świętokrzyskich kąpielisk, zajrzyj do naszej galerii. Tam znajdziesz zdjęcie akwenu i dokładny opis.

Zalew Lubianka
Galeria zdjęć 20

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Świętokrzyskie to nie tylko góry i legendy o czarownicach! W sezonie letnim 2025 region zamienia się w prawdziwy raj dla fanów plażowania i wodnych atrakcji. Mamy tu około 20 zalewów i kąpielisk, które przyciągają zarówno miejscowych, jak i turystów z całej Polski. Wśród najpopularniejszych miejscówek nie może zabraknąć Zalewu Chańcza – największego zbiornika w regionie, idealnego dla miłośników żeglowania i sportów wodnych. Na rodzinny chill out świetnie nadaje się Sielpia, a jeśli szukasz klimatu rodem z południa Europy – wpadaj nad Cedzynę, nazywaną "Świętokrzyską Maderą".

Nie brakuje też mniejszych, klimatycznych miejsc jak Wilków, Lubianka, Kamionka czy Zalew w Borkowie – idealnych na szybki wypad za miasto. Czysta woda, strzeżone kąpieliska, wypożyczalnie sprzętu, plaże, pomosty i lody z budki – wszystko, czego trzeba do idealnych wakacji!

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