Świętokrzyskie to region pełen niezwykłych miejsc, gdzie historia ożywa na każdym kroku, a przeszłość splata się z teraźniejszością. Wśród urokliwych miast tego regionu wyróżniają się takie perełki jak Wiślica, Pińczów czy Sandomierz – miejsca, które przeniosą cię w czasie i pozwolą odkryć fascynujące tajemnice dawnych epok. Spacerując po ich brukowanych uliczkach, podziwiając zabytkowe kościoły, renesansowe kamienice czy średniowieczne mury, poczujesz niepowtarzalny klimat minionych wieków. Poznaj sześć wyjątkowych miast w Świętokrzyskiem, które zachowały ducha historii i zapraszają do niezwykłej podróży w czasie.

Wiślica. Tu ukrywał się Władysław Łokietek

Wiślica to małe miasteczko położone w województwie świętokrzyskim. Dziś liczy ona około 600 mieszkańców. Prawa miejskie, utracone w 1870 r. jako represje po powstaniu styczniowym, odzyskała w 2018 r., tym samym stając się jednym z najmniejszych miast w Polsce. Ta niewielka miejscowość skrywa niezwykłą historię. W podziemiach wiślickiej kolegiaty miał się ukrywać Władysław Łokietek. Wiślica jest jednym z pomników historii, a na jej terenie położonych jest 13 obiektów wpisanych do rejestru zabytków i kolejnych 10 widniejących w ewidencji zabytków. Dodatkowym atutem są też walory krajobrazowe oraz przyrodnicze. Wiślica leży na malowniczym Ponidziu, w Nadnidziańskim Parku Krajobrazowym.

Klimontów. Tu znajdziesz najdłuższą aleję z kasztanami

Klimontów to niewielkie, malownicze miasteczko położone we wschodniej części województwa świętokrzyskiego, na Wyżynie Sandomierskiej. To miejscowość z bogatą historią, sięgającą XIII wieku cieszy się rosnącą popularnością. Położony zaledwie około 30 km od Sandomierza, Klimontów stanowi doskonałą bazę wypadową do zwiedzania regionu, a jednocześnie sam oferuje unikatowe atrakcje. Jednym z najbardziej zaskakujących zabytków Klimontowa jest kolegiata św. Józefa. Turyści często mają wrażenie, że budynek ten jest im znajomy. Nic dziwnego – ta cenna świątynia przypomina bazylikę św. Piotra w Rzymie. Została zaprojektowana przez Wawrzyńca Senesa i ufundowana przez potężnego Jerzego Ossolińskiego w XVII wieku. Inną znaczącą atrakcją Klimontowa, znaną również poza granicami regionu, jest jego aleja kasztanowa. Według źródeł jest to najdłuższa aleja kasztanowców w całej Europie! Pamięta ona czasy rodu Ossolińskich

Szydłów. Polskie Carcassone

Szydłów, położony w województwie świętokrzyskim, w powiecie staszowskim, to miejscowość o bogatej historii, często nazywana "śliwkową stolicą Polski". Jednak to nie tylko słynne sady czynią go wyjątkowym. Dzięki doskonale zachowanemu średniowiecznemu układowi przestrzennemu, Szydłów bywa określany mianem "polskiego Carcassonne". Mimo zniszczeń, Szydłów zachował wiele cennych zabytków, będących świadectwem jego dawnej świetności i unikalnego, średniowiecznego układu urbanistycznego. Do najważniejszych należą: Mury obronne – zachowane na długości 700 metrów, z blankami i strzelnicami, datowane na XIV wiek i Brama Krakowska – jedna z trzech oryginalnych bram miejskich, zachowana i przebudowana w XVI wieku w stylu renesansowym.

Pińczów. Mały Kazimierz

Pińczów to miasto o imponującej historii i wyjątkowym dziedzictwie. Choć dzisiaj bywa nieco w cieniu bardziej znanych turystycznie miejsc w regionie, takich jak Sandomierz czy Wiślica, to właśnie tutaj bije jedno z najciekawszych serc województwa świętokrzyskiego. Jego historia sięga aż 1428 roku, kiedy to prawa miejskie nadał mu król l Władysław Jagiełło na zamku w Lublinie. Pińczów to malownicze miasto położone w południowej części województwa świętokrzyskiego, nad rzeką Nidą. Znane jest ze swojej bogatej historii, sięgającej średniowiecza, oraz zachowanych zabytków, w tym renesansowej synagogi, ruin zamku Oleśnickich i charakterystycznej kapliczki św. Anny na wzgórzu. Miasto przez pewien czas było ważnym ośrodkiem reformacji w Polsce, a jego spokojna atmosfera i położenie w dolinie Nidy przyciągają turystów szukających wytchnienia od zgiełku większych miast. Pińczów bywa niekiedy nazywany "małym Kazimierzem" ze względu na swój urok i historyczny charakter.

Opatów. Podziemna trasa turystyczna

Szukasz niezwykłej atrakcji turystycznej, która przeniesie Cię w czasie i pozwoli dosłownie zanurzyć się w historii? Świętokrzyskie ma do zaoferowania prawdziwą perełkę! W malowniczym Opatowie, ważnym ośrodku na mapie regionu, czeka na Ciebie fascynująca Podziemna Trasa Turystyczna. To nie tylko spacer, ale podróż w głąb ziemi, która odsłania wielowiekowe sekrety miasta. Podziemna Trasa Turystyczna w Opatowie powstała z połączenia licznych piwnic kupieckich, drążonych przez lata w grubych warstwach lessu, które w rejonie miasta dochodzą nawet do 15 metrów. Najstarsze elementy tych podziemi datowane są na XV wiek. Obecnie Podziemna Trasa Turystyczna w Opatowie, nosząca imię prof. Zbigniewa Strzeleckiego, ma długość około 500 metrów.

Sandomierz. Mały Rzym

Są w Polsce miejsca, które urzekają nie tylko bogatą historią i zabytkami, ale także swoim wyjątkowym położeniem i niepowtarzalnym klimatem. Jednym z nich jest bez wątpienia Sandomierz, miasto często nazywane "Małym Rzymem". Dlaczego? Powodem jest jego malownicze położenie – podobnie jak włoska stolica, Sandomierz usytuowany jest na siedmiu wzgórzach w dolinie Wisły, na styku Wyżyny Kielecko-Sandomierskiej i Kotliny Sandomierskiej. Sandomierz - królewskie miasto w województwie świętokrzyskim należy do najstarszych i najważniejszych ośrodków miejskich w Polsce. Przede wszystkim jego historyczny zespół architektoniczno-krajobrazowy, który w 2017 roku został uznany za Pomnik Historii. Spacer po jego malowniczych uliczkach to prawdziwa podróż w czasie i przez królestwo zmysłów.

