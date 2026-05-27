Najwyższe roczne sumy opadów w regionie świętokrzyskim

Bezapelacyjnie to Łysogóry są obszarem, gdzie odnotowuje się najwyższe roczne sumy opadów w województwie świętokrzyskim. Wyższa rzeźba terenu oraz ekspozycja na wiatry niosące wilgotne masy powietrza sprawiają, że szczyty takie jak Łysa Góra czy Łysica regularnie doświadczają intensywniejszych i częstszych opadów niż niżej położone tereny. Jest to zjawisko typowe dla obszarów górskich, gdzie wymuszenia unoszenia mas powietrza prowadzą do ich ochłodzenia i kondensacji pary wodnej.

Ostatnie lata i nowe wyzwania

W ostatnich latach, w związku ze zmianami klimatycznymi, obserwujemy pewne zmiany w rozkładzie i intensywności opadów. Choć Łysogóry nadal pozostają rekordzistami pod względem sumy rocznej, to coraz częściej odnotowuje się gwałtowne i nawalne deszcze w innych częściach regionu. Przykładem mogą być intensywne opady, które w ostatnim czasie dotknęły powiaty:

jędrzejowski

włoszczowski

Miejscowości takie jak Konieczno w gminie Włoszczowa zapisały się w statystykach jako miejsca, gdzie w ciągu doby spadły rekordowe ilości deszczu. Te lokalne, ale bardzo intensywne zdarzenia, często prowadzą do podtopień i wezbrań rzek, stanowiąc poważne wyzwanie dla lokalnych społeczności i służb ratunkowych.

Najwyższe roczne sumy opadów w Świętokrzyskiem. Strefy podwyższonego ryzyka

Prognozy meteorologiczne wskazują, że zachodnie i południowe części regionu są szczególnie narażone na silniejsze opady w przyszłości. Do obszarów, które mogą spodziewać się większego prawdopodobieństwa wystąpienia podtopień, zaliczają się okolice takich miejscowości jak:

Skalbmierz

Kazimierza Wielka

Pińczów

Busko-Zdrój

Wiślica

Jest to związane zarówno z położeniem geograficznym, jak i charakterystyką zlewni rzek na tych terenach, co sprzyja szybkiemu spływowi wody.

Łysogóry pozostają niezmiennie najbardziej mokrym obszarem Świętokrzyskiego, to w obliczu zmian klimatycznych, inne części regionu muszą być przygotowane na coraz częstsze i intensywniejsze epizody deszczowe, które mogą stanowić poważne zagrożenie powodziowe. Zrozumienie tych zjawisk jest kluczowe dla efektywnego zarządzania ryzykiem i minimalizowania szkód.

