Gdzie w Świętokrzyskiem pada najwięcej deszczu? AI wskazuje konkretny rejon

2026-05-27 20:39

Województwo świętokrzyskie, choć kojarzone z malowniczymi krajobrazami i bogatą historią, charakteryzuje się również zróżnicowanym rozkładem opadów. Średnie roczne sumy opadów dla całego regionu oscylują wokół 600 mm, jednak istnieją obszary, gdzie deszczu spada znacznie więcej, co ma kluczowe znaczenie zarówno dla rolnictwa, jak i hydrologii regionu.

Góry Świętokrzyskie Podgórze koło Bodzentyna

Najwyższe roczne sumy opadów w regionie świętokrzyskim

Bezapelacyjnie to Łysogóry są obszarem, gdzie odnotowuje się najwyższe roczne sumy opadów w województwie świętokrzyskim. Wyższa rzeźba terenu oraz ekspozycja na wiatry niosące wilgotne masy powietrza sprawiają, że szczyty takie jak Łysa Góra czy Łysica regularnie doświadczają intensywniejszych i częstszych opadów niż niżej położone tereny. Jest to zjawisko typowe dla obszarów górskich, gdzie wymuszenia unoszenia mas powietrza prowadzą do ich ochłodzenia i kondensacji pary wodnej.

Ostatnie lata i nowe wyzwania

W ostatnich latach, w związku ze zmianami klimatycznymi, obserwujemy pewne zmiany w rozkładzie i intensywności opadów. Choć Łysogóry nadal pozostają rekordzistami pod względem sumy rocznej, to coraz częściej odnotowuje się gwałtowne i nawalne deszcze w innych częściach regionu. Przykładem mogą być intensywne opady, które w ostatnim czasie dotknęły powiaty:

  • jędrzejowski
  • włoszczowski

Miejscowości takie jak Konieczno w gminie Włoszczowa zapisały się w statystykach jako miejsca, gdzie w ciągu doby spadły rekordowe ilości deszczu. Te lokalne, ale bardzo intensywne zdarzenia, często prowadzą do podtopień i wezbrań rzek, stanowiąc poważne wyzwanie dla lokalnych społeczności i służb ratunkowych.

Najwyższe roczne sumy opadów w Świętokrzyskiem. Strefy podwyższonego ryzyka

Prognozy meteorologiczne wskazują, że zachodnie i południowe części regionu są szczególnie narażone na silniejsze opady w przyszłości. Do obszarów, które mogą spodziewać się większego prawdopodobieństwa wystąpienia podtopień, zaliczają się okolice takich miejscowości jak:

  • Skalbmierz
  • Kazimierza Wielka
  • Pińczów
  • Busko-Zdrój
  • Wiślica

Jest to związane zarówno z położeniem geograficznym, jak i charakterystyką zlewni rzek na tych terenach, co sprzyja szybkiemu spływowi wody.

Łysogóry pozostają niezmiennie najbardziej mokrym obszarem Świętokrzyskiego, to w obliczu zmian klimatycznych, inne części regionu muszą być przygotowane na coraz częstsze i intensywniejsze epizody deszczowe, które mogą stanowić poważne zagrożenie powodziowe. Zrozumienie tych zjawisk jest kluczowe dla efektywnego zarządzania ryzykiem i minimalizowania szkód. 

