To najlepszy szlak w Górach Świętokrzyskiech dla rodzin z dziećmi. Znajdziesz tu cudowne źródełko

Góry Świętokrzyskie idealne na wakacje z dziećmi

Góry Świętokrzyskie to doskonałe miejsce na rodzinne wakacje. Liczne doliny, łagodne szlaki i kontakt z naturą sprawiają, że dzieci czują się tu swobodnie i bezpiecznie. Górskie wędrówki uczą samodzielności, rozwijają kondycję, a także budzą ciekawość świata. Na trasach spotkać można ciekawą roślinność, niezwykłe źródełko świętego Franciszka i jaskinie — to wszystko zachęca najmłodszych do aktywności i poznawania świata. Chodzenie po górach może wzmacniać więzi rodzinne, uczyć pokonywania trudności i daje prawdziwą radość z przebywania razem na łonie dzikiej natury. Góry Świętokrzyskei to nie tylko piękne widoki, to wspomnienia, które zostają z nami na długo.

Święta Katarzyna – Łysica. Trasa idealna na spokojny spacer dla rodzin z dziećmi

Najlepszym szlakiem w Górach Świętokrzyskich dla rodzin z dziećmi jest trasa ze Świętej Katarzyny na Łysicę. To krótki, łatwy i bardzo malowniczy szlak, który świetnie nadaje się na rodzinny wypad. Wędrówka zaczyna się w urokliwej miejscowości Święta Katarzyna, skąd prowadzi czerwony szlak w kierunku najwyższego szczytu Gór Świętokrzyskich – Łysicy, która ma 614 metrów wysokości.

Szlak jest bezpieczny, prowadzi przez piękny las w Świętokrzyskim Parku Narodowym i jest dobrze oznakowany. Już na początku można zobaczyć klasztor sióstr bernardynek, a chwilę później zatrzymać się przy źródełku św. Franciszka. Sama droga na szczyt nie jest długa – w obie strony to około 4,5 kilometra, co zwykle zajmuje rodzinom nieco ponad dwie godziny z przerwami. Na szczycie znajduje się tablica z nazwą Łysicy, co sprawia dzieciom dużo radości – to doskonałe miejsce na pamiątkowe zdjęcie.

Po powrocie można zatrzymać się w Świętej Katarzynie, gdzie są restauracje, kawiarnie i miejsca z lodami, więc dzieci na pewno będą zadowolone.

Dlaczego szlak na Łysicę ze Świętej Katarzyny to idealny wybór dla rodzin?

Szlak na Łysicę, czyli najwyższy szczyt Gór Świętokrzyskich, jest uznawany za jedną z najciekawszych atrakcji regionu. Jest to trasa krótka, łatwa i bardzo dobrze przygotowana pod ruch turystyczny. Posiada liczne schody, barierki i miejsca do odpoczynku.

Czy szlak jest odpowiedni dla dzieci? Szlak, choć nie jest bardzo długi, może okazać się wyzwaniem dla najmłodszych maluchów. Jednakże, dla rodzin z nastolatkami wejście na Łysicę jest śmiało polecane. Dla kilkulatków dużo lepiej sprawdzi się niebieski szlak śladem kolejki wąskotorowej, prowadzący w kierunku Łąki Miłości.

Święta Katarzyna. Początek niezapomnianej przygody

Wyruszając na podbój Łysicy, startujemy z malowniczej miejscowości Święta Katarzyna. To historyczne miejsce, w którym powstało pierwsze schronisko turystyczne w Polsce. Tuż przy wejściu na szlak miniesz ciekawy klasztor Sióstr Bernardynek, którego historia sięga aż 700 lat. Mimo że jest to klasztor klauzurowy, można wejść na jego krużganki oraz do niewielkiego kościoła.

W Świętej Katarzynie znajdziesz również inne interesujące miejsca:

Kapliczka Janikowskich – tuż przy szlaku ukryta jest malutka kapliczka grobowa, na której wewnętrznej ścianie znajdziemy wyryty w tynku podpis z dnia 2.08.1882 roku. Dokonał tego sam Stefan Żeromski wraz ze szkolnym kolegą Janem Strożeckim. To historyczne graffiti Żeromskiego jest dziś objęte szczególną ochroną. Stefan Żeromski był zresztą jednym z najsłynniejszych mieszkańców Gór Świętokrzyskich.

Muzeum Minerałów w Świętej Katarzynie – obowiązkowy punkt, gdzie brylanty, rubiny, szafiry czy szmaragdy oczarowują każdego

Tajemnicze Źródełko św. Franciszka. Legenda i ukojenie

Niezwykle ciekawym i ważnym miejscem, które mijamy wędrując szlakiem na Łysicę, jest źródełko i kapliczka św. Franciszka. To miejsce jest niezwykłe – woda w źródełku nigdy nie zamarza. Według wierzeń ma ona moc uzdrawiania, a w szczególności leczy oczy. Tuż nad źródełkiem góruje niewielka drewniana kapliczka, której historia sięga 1641 roku. W jej wnętrzu stoi figura św. Franciszka, który jest między innymi patronem ekologii. Przy źródełku można napełnić butelki orzeźwiającą źródlaną wodą.

Góry Świętokrzyskie to region, który zdecydowanie kradnie serce. Ogrom atrakcji i piękno natury sprawiają, że chce się tu wracać i wciąż odkrywać nowe miejsca. Szlak na Łysicę ze Świętej Katarzyny to idealny pomysł na krótki spacer w lesie, poznawanie nowej okolicy i zdobywanie szczytów Korony Gór Polski. To propozycja dla każdego, kto szuka łatwej, ale satysfakcjonującej górskiej przygody z rodziną.

