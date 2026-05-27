„Łączy nas kolej”. Trójmiasto nad Kamienną stawia na transport kolejowy i promocję regionu

Agnieszka Jędrasik
Agnieszka Jędrasik
2026-05-27 18:59

Gwizd odjeżdżającego ze stacji pociągu, gwar podekscytowanych uczniów na peronach i poczucie, że północna część województwa świętokrzyskiego właśnie pisze nowy rozdział swojej historii. 27 maja 2026 roku stacje w Skarżysku-Kamiennej, Starachowicach i Ostrowcu Świętokrzyskim stały się areną niezwykłego wydarzenia. To nie była zwykła podróż, ale inauguracja pilotażowego projektu edukacyjnego „Łączy nas kolej”, który ma stać się impulsem do głębokiej integracji regionu.

„Łączy nas kolej”. Trójmiasto nad Kamienną stawia na transport kolejowy i promocję regionu

i

Autor: Marek Materek/ Facebook „Łączy nas kolej”. Trójmiasto nad Kamienną stawia na transport kolejowy i promocję regionu

Dla mieszkańców Doliny Kamiennej transport szynowy to coś więcej niż sposób na ominięcie korków na remontowanej „krajówce”. To kręgosłup tożsamości, który przez dekady napędzał lokalny przemysł, a dziś ma stać się lekiem na demograficzne bolączki i symbolem nowoczesności. Trójmiasto nad Kamienną przestało ze sobą rywalizować – teraz trzy miasta wspólnie walczą o pasażerów, turystów i lepszą przyszłość dla młodych pokoleń.

Sojusz dla przyszłości. Trzy miasta, jeden cel

Jeszcze kilka lat temu każde z tych miast próbowało grać na własny rachunek, walcząc o inwestorów czy środki z programów operacyjnych. Dziś prezydenci Artur Łakomiec, Marek Materek i Arkadiusz Bogucki mówią jednym głosem: w pojedynkę tej bitwy nie da się wygrać. Podpisane w styczniu 2025 roku porozumienie o współpracy w ramach „Trójmiasta nad Kamienną” to fundament, na którym wyrasta nowa jakość życia w regionie.

Projekt „Łączy nas kolej” jest najbardziej widocznym efektem tego sojuszu. Inicjatywa realizowana wspólnie z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz POLREGIO S.A. zakłada organizację jednodniowych wyjazdów edukacyjnych dla uczniów szkół podstawowych. 27 maja grupa 45 uczniów ze Skarżyska-Kamiennej wyruszyła do Ostrowca Świętokrzyskiego, by poznawać jego przemysłowe tradycje, podczas gdy ich rówieśnicy ze Starachowic odkrywali zbiory Muzeum im. Orła Białego. To lekcja historii, techniki i lokalnego patriotyzmu przeprowadzona w rytmie stukotu kół o szyny.

Dziedzictwo Staszica na stalowych szlakach

Dolina rzeki Kamiennej to kolebka polskiego przemysłu. To tutaj Stanisław Staszic w XIX wieku kreślił ambitne plany stworzenia zintegrowanego kompleksu metalurgicznego. Huty w Starachowicach, walcownie w Nietulisku czy zakłady w Brodach i Michałowie tworzyły potęgę Staropolskiego Okręgu Przemysłowego. Dzisiaj to dziedzictwo staje się paliwem dla turystyki.

Współczesna kolej w regionie nawiązuje do tej tradycji, łącząc zabytki techniki z nowoczesną ofertą dla odwiedzających. Jaz Staszica w Brodach, będący hydrotechniczną perłą regionu, czy ruiny wielkiego pieca w Rejowie to miejsca, do których najwygodniej dotrzeć właśnie pociągiem. Dzięki linii kolejowej nr 25, łączącej m.in. Łódź ze Skarżyskiem i dalej z Ostrowcem, region ma szansę na rewitalizację swojej przemysłowej duszy w duchu „reindustrializacji” i nowoczesnej architektury.

Skarżysko-Kamienna. Serce świętokrzyskich torów

Nie da się mówić o kolei w tym regionie, nie wspominając o Skarżysku-Kamiennej. To tutaj krzyżują się dwie kluczowe arterie: linia nr 8 (Warszawa – Kraków) oraz linia nr 25 (Łódź – Dębica). Miasto dysponuje jedną z największych stacji rozrządowych w Polsce, której potencjał wciąż czeka na pełne wykorzystanie. Plany budowy terminala intermodalnego przy stacji rozrządowej mogą zrewolucjonizować transport wysokotonażowej produkcji przemysłowej regionu, przenosząc ciężar z dróg na tory.

Dla przeciętnego pasażera Skarżysko to przede wszystkim wygoda. To jedyna stacja w regionie, na której regularnie zatrzymują się pociągi pośpieszne. Czas przejazdu regionalnym składem do Starachowic to zaledwie 18 minut, a do Ostrowca 48 minut. W dobie rosnących cen paliw i dbałości o ekologię, te kilkanaście minut podróży w komfortowych warunkach staje się bezkonkurencyjną ofertą dla osób codziennie dojeżdżających do pracy i szkół.

Turystyka na szynach. Od Bałtowa po Starachowice

Kolej w Trójmieście nad Kamienną to nie tylko dojazdy. To brama do największych atrakcji turystycznych województwa świętokrzyskiego. Dzięki integracji transportu, turyści mogą w łatwy sposób łączyć zwiedzanie unikatowych w skali Europy neolitycznych kopalni krzemienia w Krzemionkach z wizytą w Bałtowskim Kompleksie Turystycznym.

Starachowice dorzucają do tego pakietu swoją Kolej Wąskotorową, która w sezonie letnim kursuje na odcinku do Lipia, stanowiąc nie lada atrakcję dla rodzin z dziećmi. Region stawia na „usieciowienie” oferty – pociąg dowozi nas do węzła, skąd szlaki piesze (jak chociażby intrygujący „Piekielny Szlak”) prowadzą w głąb rezerwatów przyrody, takich jak Brama Piekielna czy Kamień Michniowski.

Walka z demografią. Zatrzymać exodus młodych

Samorządowcy z Trójmiasta nad Kamienną nie ukrywają, że sytuacja demograficzna jest trudna. Społeczeństwo się starzeje, a młodzi po maturze często wybierają Warszawę, Kraków czy Wrocław. Projekt „Łączy nas kolej” ma pokazać młodym ludziom, że ich region jest nowoczesny, mobilny i ma ciekawą ofertę spędzania czasu.

Dobra komunikacja kolejowa to argument dla tych, którzy chcieliby zostać w rodzinnym mieście, a pracować zdalnie lub w sąsiednim ośrodku. Skarżysko już teraz stawia na darmową komunikację miejską, a Ostrowiec rozwija budownictwo społeczne. Kolej spina te działania w jedną funkcjonalną całość, pozwalając na korzystanie z uroków życia w mniejszym mieście bez rezygnacji z mobilności oferowanej przez metropolie.

Ekonomiczny impuls i nowoczesne inwestycje

Współpraca trzech miast to także wspólna oferta dla biznesu. Władze dążą do stworzenia zintegrowanego modelu wsparcia dla przedsiębiorców, promując szkolenia zawodowe i nowoczesne technologie. Specjalna Strefa Ekonomiczna „Starachowice” już teraz przyciąga gigantów takich jak MAN Bus czy Celsa Huta Ostrowiec, a lepsza infrastruktura kolejowa tylko wzmocni ich pozycję na rynku.

Nowoczesna kolej to także inspiracja dla architektów i inżynierów. Konkursy takie jak „Builder for the Young Architects” pod hasłem „Łączy nas kolej” pokazują, że stacje kolejowe w małych miejscowościach mogą być perłami nowoczesnego designu, korzystającymi z odnawialnych źródeł energii i wkomponowanymi w lokalny krajobraz. Takie wizjonerskie projekty jak „Rostanice” czy rewitalizacja zabytkowych budynków dworcowych wyznaczają kierunek, w którym powinna podążać regionalna infrastruktura.

Podróż, która dopiero się zaczyna

Inauguracja projektu edukacyjnego „Łączy nas kolej” to ważny symbol. Pokazuje, że kolej w regionie świętokrzyskim odzyskała należne jej miejsce w strategii rozwoju. To już nie jest tylko pamiątka po dawnej potędze przemysłowej, ale nowoczesne narzędzie integracji społecznej, gospodarczej i turystycznej.

Trójmiasto nad Kamienną udowadnia, że partnerstwo i wspólna wizja potrafią przełamać bariery, których nie dało się pokonać przez lata. Pociąg do lepszej przyszłości regionu już ruszył z peronu. Teraz czas, by mieszkańcy, przedsiębiorcy i turyści zajęli w nim swoje miejsca, odkrywając potencjał, który drzemie wzdłuż stalowych szlaków Doliny Kamiennej.

Świętokrzyskie. W jakiej miejscowości znajduje się obiekt ze zdjecia?
Pytanie 1 z 12
W której miejscowości w Świętokrzyskiem zobaczyć można słynny Dąb Bartek?
Dąb Bartek
PKP
Starachowice
polregio
świętokrzyskie
kolej