Inwestycja w lokalną społeczność

Decyzja o nawiązaniu współpracy nie jest przypadkowa. Jak podkreśla prezes produkcji, Mehmet Sermet, firma czuje się integralną częścią miasta. „Jesteśmy w Starachowicach, budujemy Starachowice. Nasi pracownicy są mieszkańcami Starachowic” – zaznaczył prezes, dodając, że celem firmy jest nie tylko produkcja, ale też budowanie jak najlepszej społeczności lokalnej.

Wsparcie klubu to także ukłon w stronę pracowników zakładu, którzy od lat kibicują Starowi. „Jesteśmy bardzo szczęśliwi z tego powodu, że możemy mieć okazję wsparcia naszej społeczności lokalnej, a przy tym też naszych pracowników” – dodaje Mehmet Sermet.

Konkretne liczby i ambitne plany

Współpraca została zaplanowana jako projekt długofalowy. Umowa sponsorska została podpisana na trzy lata. W każdym roku obowiązywania kontraktu spółka MAN będzie wspierać klub kwotą 20 000 euro, co łącznie daje sumę 60 000 euro.

Co niezwykle istotne dla prestiżu klubu, MAN Bus zostanie sponsorem tytularnym drużyny. Władze Stara Starachowice nie kryją zadowolenia z takiego obrotu spraw. Prezes klubu, Rafał Rzeszutek, zauważył, że obecność tak potężnej marki to nie tylko zastrzyk gotówki, ale też sygnał dla innych: „Biorąc pod uwagę to, że taka duża firma chce z nami współpracować, uważam, że inne firmy też będą przez to chciały z nami działać dalej”.

MAN dołącza oficjalnie do Rodziny Staru i to wsparcie jest kolejnym dowodem na silną obecność firmy w życiu miasta. Producent autobusów, które dumnie prezentują się między innymi na ulicach Starachowic wspiera finansowo nasze imprezy kulturalne czy Dni Starachowic, a także stawia na rozwój sportu współorganizując MANię Biegania - napisał w mediach społecznościowych Prezydent Materek

Marek Citko gościem specjalnym w zakładzie

Podpisaniu umowy towarzyszą wyjątkowe atrakcje dla pracowników MAN Bus. Z okazji nawiązania współpracy, zakłady odwiedził dziś gość specjalny – Marek Citko, były reprezentant Polski w piłce nożnej. W godzinach 12:30–14:00 zaplanowano przejście legendarnego piłkarza po hali produkcyjnej w towarzystwie zarządu MAN Bus oraz przedstawicieli związków zawodowych. Pracownicy mieli niepowtarzalną okazję do zdobycia autografu od jednej z ikon polskiego futbolu.

Razem po sukcesy

Zarówno firma, jak i klub wierzą, że to partnerstwo przyczyni się do dalszego rozwoju sportowego Stara i umocnienia jego pozycji w regionie. Jak podsumował Mehmet Sermet, choć jeszcze nie miał okazji być na meczu, na pewno się na nim pojawi, by kibicować drużynie, którą jego firma zdecydowała się wesprzeć.Dla kibiców to jasny sygnał. Star Starachowice wchodzi w nową erę z silnym partnerem u boku, co daje nadzieję na kolejne awanse i emocje na najwyższym poziomie.

Sezon Staru Starachowice w liczbach

Zielono-czarni mają za sobą niezwykle intensywny rok w rozgrywkach Betclic 3. ligi (grupa IV). Przed ostatnią serią gier podopieczni ze Starachowic plasują się w ścisłej czołówce tabeli.

Aktualne miejsce w tabeli: 4. pozycja

4. pozycja Liczba rozegranych meczów: 33

33 Bilans punktowy: 55 punktów

55 punktów Bilans meczowy: 15 zwycięstw | 10 remisów | 8 porażek

15 zwycięstw | 10 remisów | 8 porażek Bilans bramkowy: 50:40 (+10)

Ostatnich 5 spotkań ligowych

23.05.2026 | Star Starachowice – Podlasie Biała Podlaska 1:116.05.2026 | Czarni Połaniec – Star Starachowice 2:113.05.2026 | Star Starachowice – Avia Świdnik 1:109.05.2026 | Chełmianka Chełm – Star Starachowice 5:201.05.2026 | Star Starachowice – Naprzód Jędrzejów 2:1

Ostatni akord sezonu! Przed Starem już tylko jedno, finałowe spotkanie w tym sezonie ligowym. W 34. kolejce zielono-czarni powalczą o przypieczętowanie swojej wysokiej lokaty w tabeli na wyjeździe, mierząc się z drużyną Pogoni Sokół Lubaczów.