Gliniany. Dawniej miasto, dziś mała osada w Świętokrzyskiem

Gliniany to dawne miasto, obecnie osada w Polsce położona w województwie świętokrzyskim, w powiecie opatowskim, w gminie Ożarów. W latach 1595–1869 miasto. W latach 1954–1961 wieś należała i była siedzibą władz gromady Gliniany, po jej zniesieniu w gromadzie Ożarów.

Gliniany. Rys historyczny

Miasto Gliniany zostało lokowane 1 kwietnia 1595 r. przez Krzysztofa Bidzińskiego herbu Janina (z pobliskich Bidzin) przywilejem królewskim Stefana Batorego na terenie swojej wsi dziedzicznej Potok w 1595 r. na prawie magdeburskim. Pierwszy burmistrz miasteczka wybrany został 23 kwietnia 1595 r. Został nim Michał Skorupka. W końcu XVI wieku okolica Glinian była świadkiem walk religijnych, które tu przybrały bardzo ostrą formę.

Na skutek reformy administracyjnej przeprowadzonej w zaborze rosyjskim, w 1869 roku Gliniany utraciły prawa miejskie i stały się osadą.

Gliniany na zdjęciach

4

Związki Glinian z królem Szwecji Karolem XII

Przez Gliniany przechodziły w roku 1704 wojska Karola XII króla Szwecji, który z wojskiem szedł na Sandomierz (do Błonia pod Warszawą na Mszczonów, Bidą, Nowe Miasto, Ulów, Przytyk, Radom, Kobylany, Czerwoną, Sienno, Borję, Gliniany, Ożarów i Wyszmontów do Sandomierza).

Gliniany. Zabytki

Drewniany kościół parafialny pod wezwaniem Świętego Wojciecha z 1573 roku, początkowo renesansowy, przebudowany na przełomie XVII/XVIII wieku w stylu barokowym. Ołtarze renesansowe, na ołtarzu głównym obraz św. Wojciecha.

Cmentarz parafialny (nr rej.: A.546 z 13.06.1988)

Drewniana studnia z 1880 roku na rynku.

Gliniany dziś. Mieszkańcy

Osada Gliniany to osada leżąca w gminie Ożarów. Należy do województwa świętokrzyskiego, powiatu opatowskiego. Według Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań z 2021 roku liczba ludności w osadzie Gliniany to 245 z czego 50,6% mieszkańców stanowią kobiety, a 49,4% ludności to mężczyźni. Miejscowość zamieszkuje 2,4% mieszkańców gminy.

źródło: Polska w Liczbach, Wikipedia

11

