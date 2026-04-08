Szwarszowice. Mała wieś w Świętokrzyskiem

Miejscowość Szwarszowice to wieś położona w województwie świętokrzyskim, w powiecie ostrowieckim, w gminie Bodzechów. Leży przy DW751. Według Długosza w połowie XV wieku miejscowość należała do szlachty herbu Rawa.

Nazwa tej świętokrzyskiej miejscowości to łamaniec językowy

W dokumentach z XV wieku występuje jako Szwarzischowycze, w 1578 Szwarziszowicze, w XIX wieku jako Swarszowice. Wieś kilkukrotnie zmieniała swoją parafię. W XV wieku należała do parafii Mychów, w 1578 do Mominy, w 1827 do Szewny, w późniejszym okresie ponownie do Mychowa.

Co warto zobaczyć w Szwarszowicach?

Przy głównej drodze między Waśniowem a Ostrowcem, w Szwarszowicach spotkać można swoistą atrakcję dla przejeżdżających - wiatrak holenderski. Jest on pięknym elementem ginącego krajobrazu dawnej wsi świętokrzyskiej. W tej chwili Wiatrak w Szwarszowicach podlega pod Muzeum Wsi Kieleckiej.

Kamienny wiatrak holenderski

Kamienny wiatrak typu holenderskiego w Szwarszowicach wybudowany został przez Józefa Kaczmarskiego w latach 1880-1885. Była to najpierw konstrukcja drewniana, lecz na skutek podpaleń właściciel zdecydował się postawić go z kamienia. Wiatrak znajduję się przy głównej drodze między Waśniowem a Ostrowcem i jest swoistą atrakcją dla przejeżdżających. To piękny element ginącego krajobrazu dawnej wsi świętokrzyskiej.

Zdjęcia. Szwarszowice i jego atrakcja. Wiatrak holenderski

Szwarszowice. Historia

W XV wieku należała do parafii Mychów, w 1578 do Mominy, w 1827 do Szewny, w późniejszym okresie ponownie do Mychowa. Według Długosza w połowie XV wieku miejscowość należała do szlachty herbu Rawa. Miała łany kmiece i karczmę z rolą oddającą dziesięcinę prepozyturze kieleckiej. Na miejscu, w którym stała karczma (ślady starego kamiennego mostu w dawnym biegu drogi) rolnicy do dzisiaj znajdują pamiątki z tamtych czasów. Istnieje legenda o wykopaniu glinianego dzbana ze skarbem przez jednego z tutejszych mieszkańców. Łan należący do Warsza Michowskiego oddawał dziesięcinę kościołowi w Kielcach.

Atrakcje wsi Szwarszowice

wąwozy – starorzecza potoku Szwarszowianka, zwane Dołami Kazika; ślady po starożytnych kurhanach i dymarkach. Pozostałości dworu Rychlickich, parku z olbrzymią, historyczną lipą.

„Stanisławskie minizoo” – modele naturalnej wielkości świętokrzyskiej fauny i flory.

