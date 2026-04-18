Gigantyczny rynek i symboliczna studnia

Najbardziej uderzającym dowodem dawnej potęgi miejscowości jest jej rynek, który według lokalnych przekazów jest niemal trzy razy większy od rynku w Kielcach. Choć dziś plac ten porastają drzewa i przypomina on raczej park, wciąż zachował swój pierwotny, miejski układ z ulicami odchodzącymi z jego rogów.

W samym centrum tego rozległego placu stoi milczący świadek historii – ogromna, drewniana studnia z 1880 roku. Choć obecnie jest już nieczynna, stanowi najważniejszy punkt orientacyjny i symbol świetności dawnego miasteczka. Tuż obok, w miejscu, gdzie niegdyś wznosił się ratusz, od ponad stu lat stoi figura św. Floriana, mająca chronić osadę przed pożarami.

Burmistrz wybrany w pogoni za prosiakiem

Historia Glinian nierozerwalnie wiąże się z postacią Krzysztofa Bidzińskiego, który w 1595 roku uzyskał od króla Stefana Batorego przywilej lokacyjny. Z początkami miasta wiąże się jedna z najbardziej osobliwych legend w polskiej historii samorządności, opisana przez ks. Jana Wiśniewskiego.

Założyciel miasta miał nakazać kandydatom na burmistrza ścigać po rynku „ciołka” (prosiaka); zwycięzcą okazał się szewc Michał Skorupka, który mimo kontrowersyjnej przeszłości stał się wzorowym i sprawiedliwym włodarzem. Historia wspomina też mroczniejszą postać – burmistrza Szymona Czeczota z czasów Jana III Sobieskiego, który słynął z pijaństwa i według legendy został zagryziony przez wilka na środku rynku, gdy pijany wracał do domu.

5

Drewniana perła architektury

Najcenniejszym zabytkiem Glinian jest drewniany kościół pw. św. Wojciecha, którego początki sięgają 1573 roku. Świątynia ta istniała tu jeszcze przed oficjalną lokacją miasta. W okresie reformacji, za sprawą założyciela miasta, kościół przez około 20 lat służył jako zbór protestancki, zanim powrócił w ręce katolików.

Wnętrze świątyni to prawdziwy skarb:

Renesansowy ołtarz główny z obrazem św. Wojciecha

z obrazem św. Wojciecha Barokowe ołtarze boczne i ambona z XVIII wieku

Niedawno odrestaurowane (w 2025 roku) zabytkowe organy piszczałkowe.

Dlaczego miasto stało się wioską?

Kres miejskiej historii Glinian przyniósł wiek XIX. W 1869 roku, w wyniku carskiej reformy administracyjnej po powstaniu styczniowym, Gliniany utraciły prawa miejskie. Miejscowość nigdy nie przekroczyła liczby pół tysiąca mieszkańców, a ostateczny cios jej zabudowie zadała I wojna światowa. W 1915 roku, podczas zaciekłych walk rosyjsko-austriackich, osada została niemal całkowicie spalona.

Turystyczny hit dla poszukiwaczy tajemnic

Dziś Gliniany to idealny cel na weekendową wycieczkę dla osób szukających miejsc z „duszą”. Można tu podziwiać nie tylko gigantyczny rynek i zabytkową studnię, ale także stary układ urbanistyczny z parterowymi domami o długich sieniach, które dawniej pozwalały na wjazd furmanek na podwórza. To unikalny przykład miejscowości, w której czas się zatrzymał, a wielka historia wciąż jest wyczuwalna w każdym cieniu starej studni.

